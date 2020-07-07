Депутаты Киевсовета требуют от Зеленского прекратить преследование Порошенко и общественных активистов

На внеочередном заседании Киевский городской совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить преследование и репрессивные меры в отношении пятого президента Петра Порошенко, общественных лидеров, волонтеров, военнослужащих, активистов Евромайдана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Депутаты Киевсовета глубоко обеспокоены и возмущены тем конвейером уголовных производств, которыми новая власть в течение года пытается дискредитировать своих политических оппонентов. За соответствующий проект решения проголосовали 68 депутатов Киевсовета.

Секретарь Киевсовета и председатель Киевской городской организации политической партии "Европейская Солидарность" Владимир Прокопив заявил, что городской совет не будет молчать, "когда в стране начались политические репрессии". В тексте обращения отмечается, что "политические преследования, расправы над общественными и оппозиционными лидерами, активистами Евромайдана, репрессивные действия силовых структур, руководство которых ассоциируется с прежним режимом Виктора Януковича, тотальное доминирование в информационном пространстве пророссийского нарратива - это свидетельство того, что Украина в очередной раз оказалась перед большими политическими потрясениями".

Представляя проект обращения, депутат Киевсовета от "Солидарности" Вадим Сторожук отметил: "Киевсовет не будет молчать, когда в стране начались политические репрессии. Мы категорически осуждаем попытки выборочного правосудия, которые осуществляются в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко".

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В то же время, депутат Киевсовета Наталья Маслова заявила, что Киевсовет "в то время, когда судебная власть и правоохранительные органы работают по указанию властей, и по факту работают на благо Кремля, не может стоять в стороне".

Депутаты Киевсовета призвали главу государства прислушиваться к многочисленным обращениям международных партнеров Украины и мировой общественности, которые считают, что действия, направленные на немотивированные преследования, дискредитируют Украину.

Свою поддержку решению Киевсовета выразили и народные депутаты от "Европейской Солидарности", которые пришли на пленарное заседание - Виктория Сюмар, Ахтем Чийгоз, София Федына и Алексей Гончаренко.

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