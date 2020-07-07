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Депутаты Киевсовета требуют от Зеленского прекратить преследование Порошенко и общественных активистов

Депутаты Киевсовета требуют от Зеленского прекратить преследование Порошенко и общественных активистов

На внеочередном заседании Киевский городской совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить преследование и репрессивные меры в отношении пятого президента Петра Порошенко, общественных лидеров, волонтеров, военнослужащих, активистов Евромайдана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Депутаты Киевсовета глубоко обеспокоены и возмущены тем конвейером уголовных производств, которыми новая власть в течение года пытается дискредитировать своих политических оппонентов. За соответствующий проект решения проголосовали 68 депутатов Киевсовета.

Секретарь Киевсовета и председатель Киевской городской организации политической партии "Европейская Солидарность" Владимир Прокопив заявил, что городской совет не будет молчать, "когда в стране начались политические репрессии". В тексте обращения отмечается, что "политические преследования, расправы над общественными и оппозиционными лидерами, активистами Евромайдана, репрессивные действия силовых структур, руководство которых ассоциируется с прежним режимом Виктора Януковича, тотальное доминирование в информационном пространстве пророссийского нарратива - это свидетельство того, что Украина в очередной раз оказалась перед большими политическими потрясениями".

Представляя проект обращения, депутат Киевсовета от "Солидарности" Вадим Сторожук отметил: "Киевсовет не будет молчать, когда в стране начались политические репрессии. Мы категорически осуждаем попытки выборочного правосудия, которые осуществляются в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-посол США в Украине Пайфер предупредил Зеленского, что преследование Порошенко заведет его на путь Януковича

В то же время, депутат Киевсовета Наталья Маслова заявила, что Киевсовет "в то время, когда судебная власть и правоохранительные органы работают по указанию властей, и по факту работают на благо Кремля, не может стоять в стороне".

Депутаты Киевсовета призвали главу государства прислушиваться к многочисленным обращениям международных партнеров Украины и мировой общественности, которые считают, что действия, направленные на немотивированные преследования, дискредитируют Украину.

Свою поддержку решению Киевсовета выразили и народные депутаты от "Европейской Солидарности", которые пришли на пленарное заседание - Виктория Сюмар, Ахтем Чийгоз, София Федына и Алексей Гончаренко.

Также смотрите: "Слуга народа" Верещук с использованием кремлевского фейка обвинила Порошенко в поздравлении Путина с днем России в 2014 году. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) Киевсовет (1373) Порошенко Петр (19607) Европейская Солидарность (1055)


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Топ комментарии
+22
Депутаты Киевсовета требуют от Зеленского прекратить преследование Порошенко и общественных активистов - Цензор.НЕТ 2785
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07.07.2020 14:11
+13
Зебил, уже в ЕС заявили что на Украину наложат санкции если посадят Пороха, может ещё и безвиз отменят
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07.07.2020 14:17
+12
Пороха не за что сажать, так что в любом случае суд окажется фарсом если его посадят
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07.07.2020 14:21
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Якщо ти "понаєхавший ніщеброд", то не патякай від імені киян. Навіть торішні маргінали вже відчули своєю шкірою хто є і що є зешмарклі.
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07.07.2020 14:34 Ответить
Правильно -

прекратить преследовать мздоимцев от бюджета Граждан Украины .
Как в Китае :
*****

С 2000 года в Китае расстреляны
за коррупцию около 10 тысяч чиновников,
еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения.
Ждем ближайшие 25 лет изменений в Украинской политике жизни простых людей в Украине .
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07.07.2020 14:26 Ответить
От же ж дебил был януковощ, который разогнал студентов, в результате получил Майдан, а потом Ростов.
Танками надо было, как в Китае, на площади Тяньаньмэнь, не?
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07.07.2020 14:39 Ответить
Все

на площади случилось перед приездом Горбачева в Пекин. Свабода - свабода кричали подкупленные студенты !

Визит был о т м е н е н и Китай

за 35 лет превратился в могучего я д е р н о го монстра . В 2024 году начинает строить свою база На ЛУНЕ.

А , что Украина - за 29 ле , начиная от кравчука (вопрос).
Стала самой нищей с т р а н о й в Европе.
Была до 1998 года ТРЕТЬЕЙ страной в Европе по промышленному развитию.

Депутати Київради вимагають від Зеленського припинити переслідування Порошенка і громадських активістів - Цензор.НЕТ 1497
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07.07.2020 15:46 Ответить
А що по кримінальних провадженнях, які фальсифікували Пєтькіни мусарня і прокурватура проти волонтерів, активістів, добровольців і майданівців у 2014 - 2019 роках?
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07.07.2020 14:30 Ответить
А що по справі Єфремова, Шеремета...?
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07.07.2020 14:33 Ответить
Перший хай хоч здохне, а по другому справу фальсифікують ті самі мерзотники, що призначались на посади в "органи" при Пєтьці.
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07.07.2020 15:02 Ответить
І те, що Зеленський не переймається "бєспрєдєлом" в "органах", залишеним від шапкокрада і Пєтьки, ще вилізе йому боком.
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07.07.2020 15:04 Ответить
Він вже робить "бєспрєдєл", але ти волієш цього не бачити.
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07.07.2020 15:06 Ответить
Першого Зе відпустив, а зараз справу Шеремета фальсифікують люди Зе. Тобі це добре відомо, тому не флуди.
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07.07.2020 15:05 Ответить
Депутаты Киевсовета требуют от Зеленского прекратить преследование Порошенко и общественных активистов - Цензор.НЕТ 3200
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07.07.2020 14:33 Ответить
https://www.facebook.com/shtabko?__cft__[0]=AZWNWDzCH-81cMOrZ_HtelDLowlGhcc-D-TkMM30RKkjgyDzN0QINUKimgPTvi7LAfgI9aPwbrn_4WNqEQT6gM_KWvPt3FnMEGlCJktYApCZIgl3RbugQIV__zRT_96zVJ8QHf6hVs3TQUyyMKFkfIrM&__tn__=-UC%2CP-y-R Тетяна Близнюк

https://www.facebook.com/shtabko/posts/3128731983873845?__cft__[0]=AZWNWDzCH-81cMOrZ_HtelDLowlGhcc-D-TkMM30RKkjgyDzN0QINUKimgPTvi7LAfgI9aPwbrn_4WNqEQT6gM_KWvPt3FnMEGlCJktYApCZIgl3RbugQIV__zRT_96zVJ8QHf6hVs3TQUyyMKFkfIrM&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 липня о 14:26 ·

Зараз Лева перевели на карцер Маріупольського СІЗО.

І я не знаю, за що і що з цим робити, бо і не можу нічого з цим зробити. Навіть якщо подолаю вчергове ці 800 км. бездоріжжя. Омбудсмена в країні нема. Пенітенціарної служби - нема. Є ексцентричний міністр юстиції, але він схожий на безумця, і сподівань на нього мало.

Білорус Ігор Клевко був тренером з бойових мистецтв, і, як багато інших білорусів, приїхав допомогти нам виграти цю війну. Він пішов у добробат "Донбас", де за бойову звитягу отримав псевдо "Лев", а згодом зміг вступити до лав ЗСУ. У нього, красивого й міцного тоді охоче брали інтерв'ю.

Тепер він четвертий рік під вартою за звинуваченням у замовному вбивстві мешканця Мангуша, заритого в посадці у 2014 році. Взимку 2017 року Лева вивезли з Ірпінського шпиталю, де його оперували після чергового поранення.

В тюрмі йому кілька разів ламали ніс. Він неодноразово оголошував голодування, що не викликало всенародних повстань. Щоденні побої довели Лева до того, що близько року він провів у психіатричній лікарні. Та і зараз, у суді він не схожий на колишнього харизматичного білоруса-добровольця. Він весь сивий, худий, з паличкою і з безліччю якихось, розписаних кульковою ручкою, папірців, які він раз-по-раз прикладає до скла судової "клітки". На тих папірцях, певно, написано про випадки свавілля щодо нього. Ці його спроби докричатися до світу викликають веселі посмішки у сторони обвинувачення і зневажливі усмішки судді й присяжних. Все одно нечисельній підтримці нічого не розібрати з написаного, адже підійти ближче не дасть конвой.

Ми були на суді разів десять, намагаючись взяти Лева на поруки. Щоразу безуспішно. Ми були в офісі президента і в комітеті ветеранів, де нам співчували і навіть обіцяли виїзне засідання, розібратися. Теж то все заглохло.

Ну і зараз його урабатують на карцері. А ми нічого не можемо зробити. І тому, знаєте, не особливо ображайтеся, веселі дружні столичні борці проти жорстокого свавілля, що я з вами не злилася у загальному обуренні з приводу нечуваних репресій щодо стерненка у вигляді його нічного домашнього.

Бо це все одно, шо, маючи, звиняйте, гангрену, перейматися чиряком.
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07.07.2020 14:59 Ответить
Тобто ти сам не читав цю статтю, де гарно і поганий Аваков та твій Зе на нього плюнув. Ти явно ботяра.
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07.07.2020 15:03 Ответить
Ботяри - це істоти без імен. Типу тебе.
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07.07.2020 15:05 Ответить
Тобто цю статтю ти не читав. Прощавай.
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07.07.2020 15:07 Ответить
І це все тому, що війна не названа війною. Хлопця засудили за законами мирного часу. Були б військові дії, то незумисне вбивство цивільного не було б злочином взагалі. А, якщо цей цивільний проявляв ознаки нелояльності до урядових військ, то і взагалі комбатанту була б якась віддяка грошова, що ворожий елемент був ліквідований.
Пєця і Зєля - одна і та шобла російських шпигунів. Вбивців, що руки в крові українців, випускають, а герої війни сидять по катівням.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дотрокові.
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07.07.2020 15:14 Ответить
Суд буде тільки після зміни влади на демократичну та призначення незалежних суддів. Зараз завдяки вашому вибору чесний суд є неможливим.
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07.07.2020 15:23 Ответить
Тобто в 2017му, коли хлопця було ув'язнено, суду теж заважав мій вибір? А не російський шпигун і мародер Порошенко?
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07.07.2020 18:44 Ответить
Он и при попареднике не был честным, но судил. Подавайте в суд на Зе за политическое преследование, а мы посмотрим у кого сильнее аргументы и факты: у защиты или обвинения.
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08.07.2020 08:23 Ответить
а до влади привести оце?
Депутати Київради вимагають від Зеленського припинити переслідування Порошенка і громадських активістів - Цензор.НЕТ 9687

ваньок, ти зрештою прокоментуєш фото, чи як?
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07.07.2020 15:24 Ответить
Лахта, в каком году по плану реформ должны были быть реформированы низовые звенья судов?
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07.07.2020 16:36 Ответить
Где вас таких только тупорылых берут? Бот из тебя, как из дерьма пуля
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07.07.2020 14:53 Ответить
І дійсно - товчуть воду у ступі: то впіймають, то відпустять... Вже садили б та людина б знала, що строк з кожним днем стає меньшим. А так і не сидить, і не спить спокійно. Знущання якесь над людиною
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07.07.2020 15:02 Ответить
Так само було і з Юлею, коли янук посадив її не за те, що вона зробила.
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07.07.2020 15:08 Ответить
А за що треба було Юлю садити? Кляті підбори? Коса?))
Але ви заробляйте у Порошенка, а ми покищо будемо міняти Зєлю на нормального.
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07.07.2020 18:49 Ответить
https://censor.net/user/98956,

Депутати Київради вимагають від Зеленського припинити переслідування Порошенка і громадських активістів - Цензор.НЕТ 1962
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07.07.2020 15:11 Ответить
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07.07.2020 20:20 Ответить
Кому интересно что требуют порохоботы для свого проворовавшегося сЦаря
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07.07.2020 15:15 Ответить
уже много кто требует, и по старой доброй украинской традиции, как только выкопают картошку и уберут буряк все на майдан, провожать зелю на пенсию)))
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07.07.2020 15:19 Ответить
на пенсию не надо....отправить к Янеку
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07.07.2020 18:05 Ответить
Следующее обращение будет очевидно от "Спортлото"? .... думаю у пепы и там есть свои ребята ..
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07.07.2020 15:22 Ответить
92% виборцив голосовали, чтобы воров отправить на нары, не зависимо от фамилии, и сейчас шоколадный суд скажет свое слово, мало того, шоколад должен еще ответить за имитацию и саботаж реформ, кроме того этот краснобай должен ответить за предательство интересов Украины (один из эпизодов, сдача двух телеканалов мертвечуку), и еще много чего.
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07.07.2020 16:09 Ответить
Горсовет, обращаясь к Президенту, игнорирует то, что юридически в Украине не президентская форма правления, продолжая навязывать мысль, высказанную в Раде, лидерами двух оппозиционных фракций - " за все в стране ответственный Зеленский",а они, дескать, ни за что не отвечают, голосуя за представленных им кандидатур в парламентско - президентской стране. Поддержка политических шулер - энтузиастов, подрывающих авторитет центральной власти, превращает Совет в коллективного агента внешнего врага.
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07.07.2020 18:18 Ответить
https://censor.net/resonance/3204954/land_cruiser_za_700_jaguar_xj_za_1800_kotedj_u_bukovel_za_14_tis_ta_privatn_beregi_rchok_scho
*****

https://censor.net/user/363104

"В стране, где никто не изобрёл айфон, ...никто не производит мерседес... В стране, где лучшие спортсмены могут быть только среди инвалидов... В стране, где за 25 лет не сняли не один мировой шедевр, не создали ...уникальный материал или лекарство. В стране , где 90% молодёжи мечтает эмигрировать, а старики нормально поесть. В стране, где волонтёры и добровольцы рискуя жизнью сохранили независимость. В этой стране такие богатые и такие бесполезные люди во власти! Вы надеетесь жить вечно?! Вам три бутылки вина или часы кажутся важнее школьного стадиона или жизни онкобольного ребёнка? Вам картины важнее голодных и ...оборванных солдат на передке ?! У вас на мелкие расходы в тумбочке пенсия работяги за 200 лет ? Так вы заботитесь о своём народе который позволил вам, дебилам, подонкам и неучам, все это иметь?!... Вы настолько ничтожны, что вас даже трудно ненавидеть, вас презирают все нормальные люди , которые все ещё есть в Украине..."

(В.Полочанинов).
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08.07.2020 09:09 Ответить
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