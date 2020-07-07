Депутаты Киевсовета требуют от Зеленского прекратить преследование Порошенко и общественных активистов
На внеочередном заседании Киевский городской совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить преследование и репрессивные меры в отношении пятого президента Петра Порошенко, общественных лидеров, волонтеров, военнослужащих, активистов Евромайдана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Депутаты Киевсовета глубоко обеспокоены и возмущены тем конвейером уголовных производств, которыми новая власть в течение года пытается дискредитировать своих политических оппонентов. За соответствующий проект решения проголосовали 68 депутатов Киевсовета.
Секретарь Киевсовета и председатель Киевской городской организации политической партии "Европейская Солидарность" Владимир Прокопив заявил, что городской совет не будет молчать, "когда в стране начались политические репрессии". В тексте обращения отмечается, что "политические преследования, расправы над общественными и оппозиционными лидерами, активистами Евромайдана, репрессивные действия силовых структур, руководство которых ассоциируется с прежним режимом Виктора Януковича, тотальное доминирование в информационном пространстве пророссийского нарратива - это свидетельство того, что Украина в очередной раз оказалась перед большими политическими потрясениями".
Представляя проект обращения, депутат Киевсовета от "Солидарности" Вадим Сторожук отметил: "Киевсовет не будет молчать, когда в стране начались политические репрессии. Мы категорически осуждаем попытки выборочного правосудия, которые осуществляются в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко".
В то же время, депутат Киевсовета Наталья Маслова заявила, что Киевсовет "в то время, когда судебная власть и правоохранительные органы работают по указанию властей, и по факту работают на благо Кремля, не может стоять в стороне".
Депутаты Киевсовета призвали главу государства прислушиваться к многочисленным обращениям международных партнеров Украины и мировой общественности, которые считают, что действия, направленные на немотивированные преследования, дискредитируют Украину.
Свою поддержку решению Киевсовета выразили и народные депутаты от "Европейской Солидарности", которые пришли на пленарное заседание - Виктория Сюмар, Ахтем Чийгоз, София Федына и Алексей Гончаренко.
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прекратить преследовать мздоимцев от бюджета Граждан Украины .
Как в Китае :
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С 2000 года в Китае расстреляны
за коррупцию около 10 тысяч чиновников,
еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения.
Ждем ближайшие 25 лет изменений в Украинской политике жизни простых людей в Украине .
Танками надо было, как в Китае, на площади Тяньаньмэнь, не?
на площади случилось перед приездом Горбачева в Пекин. Свабода - свабода кричали подкупленные студенты !
Визит был о т м е н е н и Китай
за 35 лет превратился в могучего я д е р н о го монстра . В 2024 году начинает строить свою база На ЛУНЕ.
А , что Украина - за 29 ле , начиная от кравчука (вопрос).
Стала самой нищей с т р а н о й в Европе.
Была до 1998 года ТРЕТЬЕЙ страной в Европе по промышленному развитию.
https://www.facebook.com/shtabko/posts/3128731983873845?__cft__[0]=AZWNWDzCH-81cMOrZ_HtelDLowlGhcc-D-TkMM30RKkjgyDzN0QINUKimgPTvi7LAfgI9aPwbrn_4WNqEQT6gM_KWvPt3FnMEGlCJktYApCZIgl3RbugQIV__zRT_96zVJ8QHf6hVs3TQUyyMKFkfIrM&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 липня о 14:26 ·
Зараз Лева перевели на карцер Маріупольського СІЗО.
І я не знаю, за що і що з цим робити, бо і не можу нічого з цим зробити. Навіть якщо подолаю вчергове ці 800 км. бездоріжжя. Омбудсмена в країні нема. Пенітенціарної служби - нема. Є ексцентричний міністр юстиції, але він схожий на безумця, і сподівань на нього мало.
Білорус Ігор Клевко був тренером з бойових мистецтв, і, як багато інших білорусів, приїхав допомогти нам виграти цю війну. Він пішов у добробат "Донбас", де за бойову звитягу отримав псевдо "Лев", а згодом зміг вступити до лав ЗСУ. У нього, красивого й міцного тоді охоче брали інтерв'ю.
Тепер він четвертий рік під вартою за звинуваченням у замовному вбивстві мешканця Мангуша, заритого в посадці у 2014 році. Взимку 2017 року Лева вивезли з Ірпінського шпиталю, де його оперували після чергового поранення.
В тюрмі йому кілька разів ламали ніс. Він неодноразово оголошував голодування, що не викликало всенародних повстань. Щоденні побої довели Лева до того, що близько року він провів у психіатричній лікарні. Та і зараз, у суді він не схожий на колишнього харизматичного білоруса-добровольця. Він весь сивий, худий, з паличкою і з безліччю якихось, розписаних кульковою ручкою, папірців, які він раз-по-раз прикладає до скла судової "клітки". На тих папірцях, певно, написано про випадки свавілля щодо нього. Ці його спроби докричатися до світу викликають веселі посмішки у сторони обвинувачення і зневажливі усмішки судді й присяжних. Все одно нечисельній підтримці нічого не розібрати з написаного, адже підійти ближче не дасть конвой.
Ми були на суді разів десять, намагаючись взяти Лева на поруки. Щоразу безуспішно. Ми були в офісі президента і в комітеті ветеранів, де нам співчували і навіть обіцяли виїзне засідання, розібратися. Теж то все заглохло.
Ну і зараз його урабатують на карцері. А ми нічого не можемо зробити. І тому, знаєте, не особливо ображайтеся, веселі дружні столичні борці проти жорстокого свавілля, що я з вами не злилася у загальному обуренні з приводу нечуваних репресій щодо стерненка у вигляді його нічного домашнього.
Бо це все одно, шо, маючи, звиняйте, гангрену, перейматися чиряком.
Пєця і Зєля - одна і та шобла російських шпигунів. Вбивців, що руки в крові українців, випускають, а герої війни сидять по катівням.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дотрокові.
ваньок, ти зрештою прокоментуєш фото, чи як?
Але ви заробляйте у Порошенка, а ми покищо будемо міняти Зєлю на нормального.
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https://censor.net/user/363104
"В стране, где никто не изобрёл айфон, ...никто не производит мерседес... В стране, где лучшие спортсмены могут быть только среди инвалидов... В стране, где за 25 лет не сняли не один мировой шедевр, не создали ...уникальный материал или лекарство. В стране , где 90% молодёжи мечтает эмигрировать, а старики нормально поесть. В стране, где волонтёры и добровольцы рискуя жизнью сохранили независимость. В этой стране такие богатые и такие бесполезные люди во власти! Вы надеетесь жить вечно?! Вам три бутылки вина или часы кажутся важнее школьного стадиона или жизни онкобольного ребёнка? Вам картины важнее голодных и ...оборванных солдат на передке ?! У вас на мелкие расходы в тумбочке пенсия работяги за 200 лет ? Так вы заботитесь о своём народе который позволил вам, дебилам, подонкам и неучам, все это иметь?!... Вы настолько ничтожны, что вас даже трудно ненавидеть, вас презирают все нормальные люди , которые все ещё есть в Украине..."
(В.Полочанинов).