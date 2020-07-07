Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов, - Нацбанк
В июне международные резервы Украины выросли более чем 3 млрд долларов и составили 28,5 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В последний раз такой объем резервов украинцы могут помнить еще осенью 2012 года. Главными факторами роста резервов в прошлом месяце стало получение официального финансирования от наших международных партнеров - МВФ и Евросоюза, а также покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке", - пояснили в регуляторе.
Отмечается, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта. В НБУ отметили, что этом является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
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Ура. Это греет каждого украинца, когда он заходит в магазин и видит цены.
Большая часть кадрового состава Кабмина, ОПУ, СНБО допуска к секретным документам не имеет. Дело в том, что существует специальная процедура предварительного согласования на допуск к секретным документам. Она предусматривает достаточно мягкий, но все же мониторинг соискателей спецслужбами и Департаментом охраны государственной тайны и лицензирования СБУ . Понятно, что могут всплыть факты весьма интересные - двойное\тройное (!) гражданство, не декларированная собственность, родственные связи в ненужных местах и тому подобное. Департамент покрытие таких фактов брать на себя не будет. Потому "государственные люди" - без доступа к государственным секретам.
Например, как получить доступ министру экономики Петрашко появившегося неизвестно откуда с нулевой декларацией и женой гражданкой РФ ?
"Сведения о Вооруженных силах РФ сейчас получают министр обороны, главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба и я как командующий ООС." Командующий Объединенных сил ВСУ Наев. Отсутствие в списке Зеленского очень характерно. У Зеленского НЕТ допуска к секретным документам.
Зеленский, Ермак, Тимошенко проводят серии встреч с различными формальными и не формальными группами депутатов внутри фракции "Слуга народа". Один из вопросов обсуждения - материальное обеспечение фракции и возобновление "премиальных выплат" прекращенных в апреле 2020 года.
Можна почати з 108 тисяч гривень на Єдиному Казначейському Рахунку. Офігенно?
Порошенко залишив Зеленському 130 млрд гривень.
Як зараз, через рік? Кажуть, що узеленські- коломойські, останні 10 млрд, ще не встигли розікрасти.
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:UKR:BLR:SYR&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:UKR:GEO:MDA:ROUOL&ifdim=world&hl=en_US&dl=en&ind=false
Після анексії крима, захоплення донбасу, в 2014 році, в 2015 почалося зростання, яке тривало до кінця президентіької каденції Порошенка?
Що там з 2019- 20?
Только в 2019 г. ЗВР Украины вышли на уровень начала 2013 года, а сейчас уже его превысили. Это очень хорошая новость, гарантия стабильности курса гривны.
Зебилы- гордитесь: Нацбанк, покупая у лохов доллары за напечатанные гривны, "наполняет" золото-валютные резервы страны. Так же, как взятые под % средства МВФ и ЕС.
Об этом со ссылкой на http://finbalance.com.ua/news/privatbank-prohrav-kolomoyskomu-v-apelyatsi-ne-mozhe-zabrati-247-azs-yaki-peredav-u-lizinh Finbalance сообщает https://biz.censor.net/.
Согласно судебным материалам, в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами "Приватбанка", заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от "Приватбанка" 247 АЗС.
В дальнейшем эти компании передали АЗС в аренду 38 компаниям (которые являются истцами в упомянутом деле).
Задолженность компаний-лизингополучателей перед "Приватбанком" превышает 2 млрд грн, а банк принимает меры по расторжению соответствующих договоров финансового лизинга и возврата объектов лизинга, которые находятся в аренде у компаний-заявителей.Источник: https://biz.censor.net/n3206544
Поповнює валютні резерви України, коли в планах коломойськго банкротство, дефолт, дешева скупка і перепродаж України і насЕЛЕНІя кацапам, як з фуйлом і домовлялись. А цей Смолій робив Україну стабільнішою і багатшою.
Правильно Зеленський його звільнив