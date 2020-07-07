Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов, - Нацбанк

В июне международные резервы Украины выросли более чем 3 млрд долларов и составили 28,5 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В последний раз такой объем резервов украинцы могут помнить еще осенью 2012 года. Главными факторами роста резервов в прошлом месяце стало получение официального финансирования от наших международных партнеров - МВФ и Евросоюза, а также покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке", - пояснили в регуляторе.

Отмечается, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта. В НБУ отметили, что этом является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

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