РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4792 посетителя онлайн
Новости
2 360 33

Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов, - Нацбанк

Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов, - Нацбанк

В июне международные резервы Украины выросли более чем 3 млрд долларов и составили 28,5 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В последний раз такой объем резервов украинцы могут помнить еще осенью 2012 года. Главными факторами роста резервов в прошлом месяце стало получение официального финансирования от наших международных партнеров - МВФ и Евросоюза, а также покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке", - пояснили в регуляторе.

Отмечается, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта. В НБУ отметили, что этом является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Совета НБУ Данилишин о ситуации на валютном рынке: Апокалипсиса не произошло

Автор: 

валютный резерв (37) МВФ (3335) НБУ (4836)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 668
показать весь комментарий
07.07.2020 14:23
+6
3 млрд от мвф
показать весь комментарий
07.07.2020 14:18
+4
Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов, - Нацбанк

Ура. Это греет каждого украинца, когда он заходит в магазин и видит цены.
показать весь комментарий
07.07.2020 14:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов, - Нацбанк

Ура. Это греет каждого украинца, когда он заходит в магазин и видит цены.
показать весь комментарий
07.07.2020 14:18 Ответить
3 млрд от мвф
показать весь комментарий
07.07.2020 14:18 Ответить
07.07.2020 г.
Большая часть кадрового состава Кабмина, ОПУ, СНБО допуска к секретным документам не имеет. Дело в том, что существует специальная процедура предварительного согласования на допуск к секретным документам. Она предусматривает достаточно мягкий, но все же мониторинг соискателей спецслужбами и Департаментом охраны государственной тайны и лицензирования СБУ . Понятно, что могут всплыть факты весьма интересные - двойное\тройное (!) гражданство, не декларированная собственность, родственные связи в ненужных местах и тому подобное. Департамент покрытие таких фактов брать на себя не будет. Потому "государственные люди" - без доступа к государственным секретам.

Например, как получить доступ министру экономики Петрашко появившегося неизвестно откуда с нулевой декларацией и женой гражданкой РФ ?
"Сведения о Вооруженных силах РФ сейчас получают министр обороны, главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба и я как командующий ООС." Командующий Объединенных сил ВСУ Наев. Отсутствие в списке Зеленского очень характерно. У Зеленского НЕТ допуска к секретным документам.

Зеленский, Ермак, Тимошенко проводят серии встреч с различными формальными и не формальными группами депутатов внутри фракции "Слуга народа". Один из вопросов обсуждения - материальное обеспечение фракции и возобновление "премиальных выплат" прекращенных в апреле 2020 года.
показать весь комментарий
07.07.2020 14:21 Ответить
В последний раз такой объем резервов украинцы могут помнить еще осенью 2012 года. То есть клятый Порох во время войны и огромного экономического кризиса не только не уменьшил международные резервы Украины, а ещё и наращивал
показать весь комментарий
07.07.2020 14:23 Ответить
та вообще.. как он посмел так зебилов опустить))
Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 5137
показать весь комментарий
07.07.2020 14:26 Ответить
Намалюй. Скільки янукович залилишив українцям в кінці 2013?
Можна почати з 108 тисяч гривень на Єдиному Казначейському Рахунку. Офігенно?
Порошенко залишив Зеленському 130 млрд гривень.
Як зараз, через рік? Кажуть, що узеленські- коломойські, останні 10 млрд, ще не встигли розікрасти.
показать весь комментарий
07.07.2020 15:45 Ответить
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:UKR:BLR:SYR&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:UKROL:MDA:ROU:GEO&ifdim=world&hl=en_US&dl=en&ind=false Міжнародні резерви України в червні зросли на більш ніж 3 мільярди доларів, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 9103
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:UKR:BLR:SYR&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:UKR:GEO:MDA:ROUOL&ifdim=world&hl=en_US&dl=en&ind=false
показать весь комментарий
07.07.2020 16:15 Ответить
Ну і ..?
Після анексії крима, захоплення донбасу, в 2014 році, в 2015 почалося зростання, яке тривало до кінця президентіької каденції Порошенка?
Що там з 2019- 20?
показать весь комментарий
07.07.2020 16:28 Ответить
Если Порох был так крут, почему он так позорно слил все выборы ?
показать весь комментарий
07.07.2020 14:52 Ответить
Тому що проти Порошенка разом працювали ботоферми Фьодорова та Прігожіна.
показать весь комментарий
07.07.2020 15:10 Ответить
Тому, що як і після нищівно-переможного правління папєрєднього солодкого Кума Цієї Нації, "справжніх українців залишилося дуже мало", а навкруги самі лиш зрадники, реваншисти та вороги.
показать весь комментарий
07.07.2020 15:30 Ответить
Наоборот, как раз Порошенко с Гонтаревой ЗВР и разворовали. В 2015 году ЗВР были минимальными за всю историю, всего 5,6 млрд. гривен. Именно из-за этого и рухнул курс в 2014-2015 г.., воровали ЗВР через "рефинансирование" банков, которые сразу же ликвидировали. https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
Только в 2019 г. ЗВР Украины вышли на уровень начала 2013 года, а сейчас уже его превысили. Это очень хорошая новость, гарантия стабильности курса гривны.
показать весь комментарий
07.07.2020 15:06 Ответить
А не Янукович стирив бабки?-Плюс,курс підтримувався на російських кредитах.
показать весь комментарий
07.07.2020 15:12 Ответить
так одни ребята решили сделать международные цены на ресурсы, но естественно и цены будут такие, а про зарплаты никто не говорил
показать весь комментарий
07.07.2020 14:26 Ответить
"Когда мы будем делить наши деньги?" (с)

Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 4702
показать весь комментарий
07.07.2020 14:20 Ответить
"Главными факторами роста резервов в прошлом месяце стало получение официального финансирования от наших международных партнеров - МВФ и Евросоюза, а также покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке".

Зебилы- гордитесь: Нацбанк, покупая у лохов доллары за напечатанные гривны, "наполняет" золото-валютные резервы страны. Так же, как взятые под % средства МВФ и ЕС.
показать весь комментарий
07.07.2020 14:20 Ответить
фартова вовина бабуля:еверный апелляционный хозсуд своим постановлением от 23 июня отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Приватбанка" и оставил без изменений предыдущее судебное решение, которой было удовлетворено ходатайство 38 компаний, связанных с "приватовцами "и в рамках обеспечения их иска запрещено банку употреблять любые действия по возврату 247 АЗС, переданных банком в лизинг.
Об этом со ссылкой на http://finbalance.com.ua/news/privatbank-prohrav-kolomoyskomu-v-apelyatsi-ne-mozhe-zabrati-247-azs-yaki-peredav-u-lizinh Finbalance сообщает https://biz.censor.net/.
Согласно судебным материалам, в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами "Приватбанка", заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от "Приватбанка" 247 АЗС.
В дальнейшем эти компании передали АЗС в аренду 38 компаниям (которые являются истцами в упомянутом деле).
Задолженность компаний-лизингополучателей перед "Приватбанком" превышает 2 млрд грн, а банк принимает меры по расторжению соответствующих договоров финансового лизинга и возврата объектов лизинга, которые находятся в аренде у компаний-заявителей.Источник: https://biz.censor.net/n3206544
показать весь комментарий
07.07.2020 14:22 Ответить
це той самий випадок, коли "лізінг" переходить у "сосалінг".. А бородата бабуся потирає загребущі ручки
показать весь комментарий
07.07.2020 14:30 Ответить
Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 668
показать весь комментарий
07.07.2020 14:23 Ответить
Шото ступор у соеголовых))))
показать весь комментарий
07.07.2020 14:24 Ответить
зебил, ты даже не поняло что это были деньги от мвф - полученные еще при Смолие
показать весь комментарий
07.07.2020 14:27 Ответить
То не «зе-біл», а кондовий кацап, хоча...какая разніца?
показать весь комментарий
07.07.2020 14:32 Ответить
напомним зомбированным ватникам:
Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 2626
показать весь комментарий
07.07.2020 14:29 Ответить
Тільки валютний резерв 28, 5 млрд ДОЛАРІВ, а не гривень.
показать весь комментарий
07.07.2020 15:47 Ответить
Під виплачені МФ доляри надрукували гривні-це вся фінансова політика нової влади.
показать весь комментарий
07.07.2020 14:31 Ответить
щось не зрозуміло: коли отримали транш, то оголосили, що він зразу піде на витрати, що пов'язані з боротьбою з ковід, на доплати лікарям і т ін., тобто у стабфонд він не потрапляє. Звідки тоді цифри про збільшення резервів, якщо транш фактично "проїли"?
показать весь комментарий
07.07.2020 14:34 Ответить
Бардак, Треба Петра повертати взад 😂
показать весь комментарий
07.07.2020 15:11 Ответить
Ви такі прикольні. Мізків немає. Радієте
показать весь комментарий
07.07.2020 15:53 Ответить
Правильно Смолія прибрали.
Поповнює валютні резерви України, коли в планах коломойськго банкротство, дефолт, дешева скупка і перепродаж України і насЕЛЕНІя кацапам, як з фуйлом і домовлялись. А цей Смолій робив Україну стабільнішою і багатшою.
Правильно Зеленський його звільнив
показать весь комментарий
07.07.2020 15:51 Ответить
 
 