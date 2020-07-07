Нардеп Деркач не указывает в декларации сбережения своей супруги, поскольку считает это "вмешательством в личную жизнь"

Внефракционный нардеп Андрей Деркач в своей декларации упоминает про наличие у своей супруги сбережений в наличных, одолженных третьим лицам средств, активов в драгоценных металах, а также обозначенных словом "другое" денежных активов - однако, не указывает ни одной суммы.

Об этом в говорится в материале Цензор.НЕТ "Что покупали нардепы в 2019".

Вместо этого в каждой графе, которая касается его супруги, депутат отмечает: "В даче информации о себе женой отказано по мотивам нарушения конституционных принципов верховенства права, запрета на вмешательство в личную жизнь и нераспространения конфиденциальной информации".

Также Деркач уверен, что декларирование противоречит Европейской конвенции по правам человека и судебной практике Европейского суда по правам человека.

Отметим, что другие депутаты нередко также не упоминают в декларациях те или иные суммы, касающиеся супругов, однако объясняют все проще.

К примеру, нардепу "Слуги народа" Вадиму Галайчуку согласно декларации "не известна" стоимость квартиры в Грузии, приобретенной в 2019 году его женой, а Медведчуку - стоимость двух новых автомобилей его жены, Mercedes Benz S600 и BMW X5.

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