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Нардеп Деркач не указывает в декларации сбережения своей супруги, поскольку считает это "вмешательством в личную жизнь"

Нардеп Деркач не указывает в декларации сбережения своей супруги, поскольку считает это

Внефракционный нардеп Андрей Деркач в своей декларации упоминает про наличие у своей супруги сбережений в наличных, одолженных третьим лицам средств, активов в драгоценных металах, а также обозначенных словом "другое" денежных активов - однако, не указывает ни одной суммы.

Об этом в говорится в материале Цензор.НЕТ "Что покупали нардепы в 2019".

Вместо этого в каждой графе, которая касается его супруги, депутат отмечает: "В даче информации о себе женой отказано по мотивам нарушения конституционных принципов верховенства права, запрета на вмешательство в личную жизнь и нераспространения конфиденциальной информации".

Также Деркач уверен, что декларирование противоречит Европейской конвенции по правам человека и судебной практике Европейского суда по правам человека.

Нардеп Деркач не указывает в декларации сбережения своей супруги, поскольку считает это вмешательством в личную жизнь 01

Отметим, что другие депутаты нередко также не упоминают в декларациях те или иные суммы, касающиеся супругов, однако объясняют все проще.

К примеру, нардепу "Слуги народа" Вадиму Галайчуку согласно декларации "не известна" стоимость квартиры в Грузии, приобретенной в 2019 году его женой, а Медведчуку - стоимость двух новых автомобилей его жены, Mercedes Benz S600 и BMW X5.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наливайченко: Деркач еще в 2017 году был депортирован из России. ДОКУМЕНТ

Автор: 

декларация (1359) Деркач Андрей (135) электронное декларирование (1025)


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Топ комментарии
+30
Не хочет декларировать - мандат сдал и никакого больше вмешательства в личную жизнь.
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07.07.2020 15:03
+21
Глубоко верующий чекист.....
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07.07.2020 15:02
+12
А закон? А фейки постить это значит не вмешательство? С@ка ФСБешная.
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07.07.2020 15:03
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Глубоко верующий чекист.....
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07.07.2020 15:02 Ответить
Не хочет декларировать - мандат сдал и никакого больше вмешательства в личную жизнь.
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07.07.2020 15:03 Ответить
Ты вишо?! А кормиться тогда с чего? Где ж оно тогда "столоваться" будет? (тут должна быть картинка из "Собачьего сердца" )
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07.07.2020 15:16 Ответить
"Столоваться" воно буде, там де й до цього. Статус нардепа йому потрібен для іншого...
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07.07.2020 15:20 Ответить
И это тоже....
Ну, и где набраться терпения на вот это всё???
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07.07.2020 15:27 Ответить
А закон? А фейки постить это значит не вмешательство? С@ка ФСБешная.
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07.07.2020 15:03 Ответить
Закон -- "то другое". Точнее -- для других.
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07.07.2020 15:21 Ответить
Нардеп Деркач не указывает в декларации сбережения своей супруги, поскольку считает это "вмешательством в личную жизнь" - Цензор.НЕТ 5875
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07.07.2020 15:03 Ответить
Хм, по-моему за прошедший год еще не было дня, чтобы эта "бедная овечка" не появилась в комментах к какому-нибудь деянию зеленых слуг.
Постоянство -- признак мастерства!
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07.07.2020 15:19 Ответить
Эту ФСБешную тварь давно пора посадить. СБУ - АУ!!!
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07.07.2020 15:03 Ответить
Нардеп Деркач не указывает в декларации сбережения своей супруги, поскольку считает это "вмешательством в личную жизнь" - Цензор.НЕТ 7904
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07.07.2020 15:03 Ответить
И беньки у него такие "честные" "причестные".
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07.07.2020 15:06 Ответить
А платню у ФСБ він вказав?
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07.07.2020 15:08 Ответить
Сколько же их , любителей , и оптом и в розницу......любить Неньку......хохлов истинных.....
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07.07.2020 15:09 Ответить
деркач намылился к корыту и сейчас будет верещать, что считать трусы жены это вмешательство в личную жизнь
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07.07.2020 15:11 Ответить
Коріний мешканець Луб'янки.
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07.07.2020 15:13 Ответить
Крааасаавец! Настоящий мужик!
Точнее: настоящий украинский депутат! Баба евойная -- в шелках и в золоте, зато сам -- голытьба нищебродская.
Вот это маскировка, я понимаю!
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07.07.2020 15:14 Ответить
Чисто КГБистская душа.
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07.07.2020 15:14 Ответить
Ау, представляю если бы в ЕС чиновник отказался назвать доходы по причине прав человека на личную жизнь.
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07.07.2020 15:16 Ответить
Норм ход, просто переводишь деньги на счета жены и скрываешь её накопления.))
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07.07.2020 15:17 Ответить
А что, так можно было?
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07.07.2020 15:18 Ответить
Не то слово -- нужно! Вот увидите: к концу срока правления зеленой плесени это уже станет Законом Украины!
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07.07.2020 15:24 Ответить
Нардеп Деркач не указывает в декларации сбережения своей супруги, поскольку считает это "вмешательством в личную жизнь" - Цензор.НЕТ 7369
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07.07.2020 15:19 Ответить
а шо так можно было?
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07.07.2020 15:23 Ответить
каравул, трусы жены хотят пересчитать
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07.07.2020 15:29 Ответить
Нардеп Деркач не указывает в декларации сбережения своей супруги, поскольку считает это "вмешательством в личную жизнь" - Цензор.НЕТ 9965
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07.07.2020 15:30 Ответить
Це що, у 2014 році?
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07.07.2020 15:38 Ответить
зараз вони ще майно своїх позашлюбних дітей "узаконять", то взагалі голі-босі будуть, виродки
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07.07.2020 15:35 Ответить
Для этой ФСБ-шной мрази украинский народ, который он обокрал вместе со своим папашей-КГБистом, просто быдло, перед которым отчитываться ниже его достоинства. И эта гнида нам пишет законы, которые мы обязаны исполнять, а мы все терпим.
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07.07.2020 15:37 Ответить
Нардеп Деркач не указывает в декларации сбережения своей супруги, поскольку считает это "вмешательством в личную жизнь" - Цензор.НЕТ 2335
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07.07.2020 15:41 Ответить
Щур гебешний, така ж сама гнида, як і його батько, старий пердун, Леонід Деркач.
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07.07.2020 16:22 Ответить
Ну, его депутатство - это тоже вмешательсьво в личную жизнь граждан Украины, плюс оскорбление человеческого достоинства.
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07.07.2020 18:01 Ответить
 
 