Представительство Зеленского в Крыму осудило массовые обыски и задержания крымских татар на оккупированном полуострове

Представительство президента Украины в Крыму заявило, что осуждает массовые обыски и задержания крымских татар на оккупированном полуострове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление представительства.

"Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает действия оккупационной администрации по преследованию граждан Украины с общественной позицией, документирует каждый случай и приобщает информацию о политически мотивированных преследованиях в перечень преступлений Российской Федерации, совершаемые на территории временно оккупированного Крымского полуострова", - сообщили в представительстве.

В ведомстве подчеркивают, что такие действия являются продолжением политики Российской Федерации по созданию атмосферы страха на полуострове и преследования каждого гражданина с активной гражданской позицией.

"Среди задержанных - общественные журналисты, наблюдатели в судах по политически мотивированным делам, религиозные наблюдатели и т.д. Фамилии тех, кто был задержан сегодня: Зиядинов Эмиль, Ибрагимов Исмет, Суфьянов Алим, Хайретдинов Сейран, Сизиков Александр, Бектемиров Вадим", - указывается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обыски в оккупированном РФ Крыму: ФСБ задержала незрячего мусульманина Александра Сизикова. ФОТО