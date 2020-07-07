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Новости
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Представительство Зеленского в Крыму осудило массовые обыски и задержания крымских татар на оккупированном полуострове

Представительство Зеленского в Крыму осудило массовые обыски и задержания крымских татар на оккупированном полуострове

Представительство президента Украины в Крыму заявило, что осуждает массовые обыски и задержания крымских татар на оккупированном полуострове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление представительства.

"Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает действия оккупационной администрации по преследованию граждан Украины с общественной позицией, документирует каждый случай и приобщает информацию о политически мотивированных преследованиях в перечень преступлений Российской Федерации, совершаемые на территории временно оккупированного Крымского полуострова", - сообщили в представительстве.

В ведомстве подчеркивают, что такие действия являются продолжением политики Российской Федерации по созданию атмосферы страха на полуострове и преследования каждого гражданина с активной гражданской позицией.

"Среди задержанных - общественные журналисты, наблюдатели в судах по политически мотивированным делам, религиозные наблюдатели и т.д. Фамилии тех, кто был задержан сегодня: Зиядинов Эмиль, Ибрагимов Исмет, Суфьянов Алим, Хайретдинов Сейран, Сизиков Александр, Бектемиров Вадим", - указывается в сообщении.

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Автор: 

задержание (6679) Зеленский Владимир (20505) Крым (26412) обыск (1898) представительство (76)


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Топ комментарии
+9
Зеленський відкрив власне представництво в Криму?
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07.07.2020 14:34
+5
Вже нудить від того прізвиша зеленського.
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07.07.2020 14:38
+2
БЛТЬ............ янепонел......... тое сть представительство не Украины а некой персоны ???????
Представительство Зеленского в Крыму....... это шо за госструтура такая ???????????????
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07.07.2020 14:40
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Зеленський відкрив власне представництво в Криму?
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07.07.2020 14:34 Ответить
Вже нудить від того прізвиша зеленського.
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07.07.2020 14:38 Ответить
Имя Сестра и адрес нашего представительства в АРК.
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07.07.2020 14:38 Ответить
БЛТЬ............ янепонел......... тое сть представительство не Украины а некой персоны ???????
Представительство Зеленского в Крыму....... это шо за госструтура такая ???????????????
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07.07.2020 14:40 Ответить
Це посада - представник президента в АРК.
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07.07.2020 14:40 Ответить
А як там нерухомість зеленського в окупованому Криму? Може, пора йому її продавати в знак протесту проти свавілля *****?
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07.07.2020 14:48 Ответить
зесрань вообще поехал...представительство имени себя забацал
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07.07.2020 14:53 Ответить
Представительство зеленского??? Это секта какая-то??
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07.07.2020 14:55 Ответить
На Цензоре завёлся "мастер заголовка"...
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07.07.2020 15:05 Ответить
Колись карликовий клоун заявив атовцю, що він не лох. І дійсно лоханулася уся Україна утримуючи сепара який уже мріє про наступний термін, якщо до завершення першого повністю не положе неньку в ноги ху@лу.
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07.07.2020 16:35 Ответить
 
 