Представительство Зеленского в Крыму осудило массовые обыски и задержания крымских татар на оккупированном полуострове
Представительство президента Украины в Крыму заявило, что осуждает массовые обыски и задержания крымских татар на оккупированном полуострове.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление представительства.
"Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает действия оккупационной администрации по преследованию граждан Украины с общественной позицией, документирует каждый случай и приобщает информацию о политически мотивированных преследованиях в перечень преступлений Российской Федерации, совершаемые на территории временно оккупированного Крымского полуострова", - сообщили в представительстве.
В ведомстве подчеркивают, что такие действия являются продолжением политики Российской Федерации по созданию атмосферы страха на полуострове и преследования каждого гражданина с активной гражданской позицией.
"Среди задержанных - общественные журналисты, наблюдатели в судах по политически мотивированным делам, религиозные наблюдатели и т.д. Фамилии тех, кто был задержан сегодня: Зиядинов Эмиль, Ибрагимов Исмет, Суфьянов Алим, Хайретдинов Сейран, Сизиков Александр, Бектемиров Вадим", - указывается в сообщении.
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Представительство Зеленского в Крыму....... это шо за госструтура такая ???????????????