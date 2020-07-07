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Новости Местные выборы-2020
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Внесение изменений в Конституцию в части децентрализации ожидается в начале 2021 года, - Чернышов

Внесение изменений в Конституцию в части децентрализации ожидается в начале 2021 года, - Чернышов

Местные выборы, которые состоятся в октябре 2020 года, пройдут по новой территориальной основе по действующей Конституции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства громад и территорий.

"Правительство уже утвердило 24 перспективных плана на уровне громад, определило административные центры, сейчас в финальной стадии определение районов. На этой неделе состоится финальное заседание с профильным комитетом ВР относительно областей, по которым существуют определенные разногласия. Уверен, компромисс будет найден и у нас будет база для проведения очередных местных выборов в октябре", - сообщил глава ведомства Алексей Чернышов.

Относительно изменений в Основной Закон в части децентрализации министр отметил, что реформа происходит быстрее, чем меняется законодательство. Ожидается, что изменения в Конституцию будут внесены в начале 2021 года.

"Местные выборы в октябре пройдут по новой территориальной основе по действующей Конституции, поэтому мы предполагаем определенный переходной период для запуска новой системы территориальной организации власти", - подчеркнул Чернышов.

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

12 июня Кабинет Министров предлагает ликвидировать 490 районов, существующих в областях Украины и Автономной Республике Крым, и создать в Украине 129 новых укрупненных районов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменения в Конституцию в части децентрализации предусматривают единые параметры для всей Украины, - "слуга народа" Костин

Автор: 

Конституция (2236) местные выборы (2752) децентрализация (582) Министерство развития громад и территорий (76) Алексей Чернышов (150)


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ну это если досидите.....
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07.07.2020 15:18 Ответить
Внесення змін до Конституції в частині децентралізації очікується на початку 2021 року - Чернишов - Цензор.НЕТ 5443
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07.07.2020 15:33 Ответить
Все це робиться на шкоду Україні заради укріплення і так безмежної зеленої влади.
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07.07.2020 18:41 Ответить
так если там косяк - то пусть кто принял не кондицию вернет зарплату за не выполненную работу , а так никаких денег и терпения не хватит на дэбилов
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07.07.2020 21:02 Ответить
 
 