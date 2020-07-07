Внесение изменений в Конституцию в части децентрализации ожидается в начале 2021 года, - Чернышов

Местные выборы, которые состоятся в октябре 2020 года, пройдут по новой территориальной основе по действующей Конституции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства громад и территорий.

"Правительство уже утвердило 24 перспективных плана на уровне громад, определило административные центры, сейчас в финальной стадии определение районов. На этой неделе состоится финальное заседание с профильным комитетом ВР относительно областей, по которым существуют определенные разногласия. Уверен, компромисс будет найден и у нас будет база для проведения очередных местных выборов в октябре", - сообщил глава ведомства Алексей Чернышов.

Относительно изменений в Основной Закон в части децентрализации министр отметил, что реформа происходит быстрее, чем меняется законодательство. Ожидается, что изменения в Конституцию будут внесены в начале 2021 года.

"Местные выборы в октябре пройдут по новой территориальной основе по действующей Конституции, поэтому мы предполагаем определенный переходной период для запуска новой системы территориальной организации власти", - подчеркнул Чернышов.

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

12 июня Кабинет Министров предлагает ликвидировать 490 районов, существующих в областях Украины и Автономной Республике Крым, и создать в Украине 129 новых укрупненных районов.

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