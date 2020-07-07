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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине смягчили карантин: разрешена работа фитнес-центров, спортзалов и открытых площадок музеев

На Ривненщине смягчили карантин: разрешена работа фитнес-центров, спортзалов и открытых площадок музеев

На Ривненщине ослабляют карантинные меры в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ривненской ОГА.

В области разрешили работу учреждений физкультуры, спортивных залов, фитнес-центров для проведения тренировок. Также могут работать творческие студии и открытые площадки музеев.

Детские сады эпидемиологическая ситуация позволяет открыть только в 5 районах области.

Обязательным условием открытия заведений является строгое соблюдение противоэпидемических мер.

При открытии детсадов жителям Ривненщины необходимо будет соблюдать все рекомендации главного санитарного врача. В частности:

- обязательный температурный скрининг;
- родители не должны заходить в садик, воспитатели встречают детей на улице;
- организация всех противоэпидемических мер и тому подобное.

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Автор: 

карантин (16729) ОГА (2392) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1238)


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07.07.2020 15:13 Ответить
На пляжах Одессы обнаружена кишечная палочка в красных трусах.На Ривненщине смягчили карантин: разрешена работа фитнес-центров, спортзалов и открытых площадок музеев - Цензор.НЕТ 6271
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07.07.2020 15:19 Ответить
Хороший материал о пользе фитнесса https://dentistry.myportfolio.com/polza-fitnesa тут .
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30.11.2020 12:07 Ответить
 
 