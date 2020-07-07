На Ривненщине смягчили карантин: разрешена работа фитнес-центров, спортзалов и открытых площадок музеев

На Ривненщине ослабляют карантинные меры в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ривненской ОГА.

В области разрешили работу учреждений физкультуры, спортивных залов, фитнес-центров для проведения тренировок. Также могут работать творческие студии и открытые площадки музеев.

Детские сады эпидемиологическая ситуация позволяет открыть только в 5 районах области.

Обязательным условием открытия заведений является строгое соблюдение противоэпидемических мер.

При открытии детсадов жителям Ривненщины необходимо будет соблюдать все рекомендации главного санитарного врача. В частности:



- обязательный температурный скрининг;

- родители не должны заходить в садик, воспитатели встречают детей на улице;

- организация всех противоэпидемических мер и тому подобное.

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