Реваншисты атакуют украинский язык через КС. Во главе атаки - ОПЗЖ. Им помогают - отдельные "Слуги народа", - Порошенко
Закон о языке полностью соответствует Конституции Украины и уважает права людей
Как информирует Цензор.НЕТ со сылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.
"Сначала они пришли за волонтерами и ветеранами. Потом - за боевыми генералами и политиками-государственниками. Они сквозь пальцы смотрят на диверсии пятой колонны, зато преследуют тех, кто защищал и защищает страну. Кто защищал и защищает ценности. Несколько недель назад мы узнали об уголовном деле по Томосу. Сегодня пришли за языком. Реваншисты атакуют его через Конституционный суд. Во главе атаки на украинский язык - ОПЗЖ. Им помогают - отдельные "Слуги народа" с высокой концентрацией идеологической стекловаты", - подчеркнул Порошенко.
Пятый президент уверен, что люди, которые воюют с нашим языком, воюют с самой Украиной.
"Ведь в обществе развитие и защита нашего языка не создают проблему. Проблему этот вопрос составляет лишь для страны-агрессора. При создании языкового закона мы учли мнения всех заинтересованных сторон, исповедующих государственную политику. Единственное мнение, которое мы не собирались учитывать, - это мнение Москвы", - отметил Порошенко.
Лидер "Европейской Солидарности" убежден, что закон о языке полностью соответствует Конституции Украины и уважает права людей. Здесь - одна из главных красных линий, нарушение которой является краеугольным вопросом национальной безопасности.
Напомним, сегодня Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о языке.
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https://ibigdan.livejournal.com/25271488.html У контексті відставки Смолія ще більш важливими стають битви проти Коломойського в судах
І найважливіше поле битви зараз - Конституційний суд, під який ДемСокира вийде в середу 8 липня, о 10:00. Рішення цього суду багато в чому визначить, чи збережемо ми економіку України і чи буде у нас можливість продовжити війну за нашу країну чи ні.
У цей день Конституційний суд розглядатиме визнання неконституційним Фонду гарантування вкладів. Повністю, так. Це черговий фронт Коломойського, відкритий проти української економіки.
Скасування Фонду гарантування призведе до паралічу нашої банківської та фінансової систем, дозволить Бєні (і не тільки йому) пред'явити до держави позови на 90 мільярдів гривень і взагалі повністю зруйнує всю правову конструкцію навколо українських банків. Крім того, це підвісить Приватбанк у повітрі і дозволить Коломойському почати його віджим. Все це рикошетом вдарить по нашій економіці, яка й без того не в найкращому стані у зв'язку зі світовою економічною кризою і вітчизняними карантинними заходами.
Подібне рішення саме по собі завдає колосальної шкоди Україні. У нас є підстави вважати, що КСУ знищить Фонд гарантування, тому що суддя Тупицький за допомогою союзних йому суддів в КСУ зараз просто пачками приймає рішення проти Нацбанку, а цю скаргу Тупицький відкрив заново, хоча вона була закрита минулим главою КСУ.
Крім того, Тупицький активно ********** логіку, що рішення КСУ повинні мати зворотну силу (це потрібно йому, щоб порішати господарські питання своїх клієнтів і отримувати за це бабоси). У такому випадку Тупицький може видати рішення, яке судами нижчих інстанцій може розглядатися як привід провести скасування всіх угод укладених Фондом Гарантування. А як ми пам'ятаємо виведення з ринку банків-смітників проходило через Фонд гарантування І НІХТО ВАМ ЗАРАЗ НЕ СКАЖЕ ДО ЯКИХ ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ ЦЕ ПРИЗВЕДЕ. Банки-зомбі, зустрічні позови, витребування коштів і застав - правовий параліч для законослухняних, каламутна вода для чортів.
Далее -- https://ibigdan.livejournal.com/25271488.html
Добре, що мій сарказм в попередньому коменті догнав...
чи мав мертвечук вагу в раді на 2014-2019рр? ну вродє нє.
кому належали 112 та ньюзван на момент покупки ії мертвечуком? поціватися треба, це корисно.
Зік куплено було вже за каденції Зеленьського, чого ж так? може не президент вирішує всі моменти в куплі прав на різні установи в країні?
При кому мертвечук отримав таку силу в парламенті? чому проти нього нема справ взагалі, борцун?
чому всі ці псевдо націоналісти воюють разом з Аваковим, з нацжонами, ригами, колоборантами, кремлем, мертвечуком воюють против Пороха? ніхто не конфліктує з мертвечуком крім Пороха.
шлюхи кремлівські ви всі. ціновий діапазон починається з "задаром". тому Зеро ваш **********
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·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1280421438541963265 5 ч Турборежим на распространение сепаратизма в Украине включен!!!
Як вам така заява? Ми не маємо претензій до мешканців ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, вони заручники, - Резніков http://censor.net.ua/ua/n3206465
Які ж вони мерзота. Згодні і на "русскій язик" і на український федеральний округ росії, аби ото тільки не Порошенко.
Чи не фсбешна мерзота на імення ***** рошенівська?
У вас землю вже забрали.
Нема землі - нема країни...((((((( То для чого вам мова?
Що ви колотитесь про мову і не колотитесь за землю?
Чи це відволікаючий момент від головного - кражі злодіями нашої української землі?
***
У ніч на 31 березня Парламент прийняв у другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
https://bykvu.com/ua/bukvy/rada-podderzhala-zakonoproekt-o-rynke-zemli/