Реваншисты атакуют украинский язык через КС. Во главе атаки - ОПЗЖ. Им помогают - отдельные "Слуги народа", - Порошенко

Закон о языке полностью соответствует Конституции Украины и уважает права людей

Как информирует Цензор.НЕТ со сылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Сначала они пришли за волонтерами и ветеранами. Потом - за боевыми генералами и политиками-государственниками. Они сквозь пальцы смотрят на диверсии пятой колонны, зато преследуют тех, кто защищал и защищает страну. Кто защищал и защищает ценности. Несколько недель назад мы узнали об уголовном деле по Томосу. Сегодня пришли за языком. Реваншисты атакуют его через Конституционный суд. Во главе атаки на украинский язык - ОПЗЖ. Им помогают - отдельные "Слуги народа" с высокой концентрацией идеологической стекловаты", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент уверен, что люди, которые воюют с нашим языком, воюют с самой Украиной.

"Ведь в обществе развитие и защита нашего языка не создают проблему. Проблему этот вопрос составляет лишь для страны-агрессора. При создании языкового закона мы учли мнения всех заинтересованных сторон, исповедующих государственную политику. Единственное мнение, которое мы не собирались учитывать, - это мнение Москвы", - отметил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" убежден, что закон о языке полностью соответствует Конституции Украины и уважает права людей. Здесь - одна из главных красных линий, нарушение которой является краеугольным вопросом национальной безопасности.

Напомним, сегодня Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о языке.

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