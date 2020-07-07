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Новости Языковой вопрос
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Реваншисты атакуют украинский язык через КС. Во главе атаки - ОПЗЖ. Им помогают - отдельные "Слуги народа", - Порошенко

Реваншисты атакуют украинский язык через КС. Во главе атаки - ОПЗЖ. Им помогают - отдельные

Закон о языке полностью соответствует Конституции Украины и уважает права людей

Как информирует Цензор.НЕТ со сылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Сначала они пришли за волонтерами и ветеранами. Потом - за боевыми генералами и политиками-государственниками. Они сквозь пальцы смотрят на диверсии пятой колонны, зато преследуют тех, кто защищал и защищает страну. Кто защищал и защищает ценности. Несколько недель назад мы узнали об уголовном деле по Томосу. Сегодня пришли за языком. Реваншисты атакуют его через Конституционный суд. Во главе атаки на украинский язык - ОПЗЖ. Им помогают - отдельные "Слуги народа" с высокой концентрацией идеологической стекловаты", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент уверен, что люди, которые воюют с нашим языком, воюют с самой Украиной.

"Ведь в обществе развитие и защита нашего языка не создают проблему. Проблему этот вопрос составляет лишь для страны-агрессора. При создании языкового закона мы учли мнения всех заинтересованных сторон, исповедующих государственную политику. Единственное мнение, которое мы не собирались учитывать, - это мнение Москвы", - отметил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" убежден, что закон о языке полностью соответствует Конституции Украины и уважает права людей. Здесь - одна из главных красных линий, нарушение которой является краеугольным вопросом национальной безопасности.

Напомним, сегодня Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о языке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты Ивано-Франковского горсовета пришли под КСУ поддержать закон о языке. ФОТО

Автор: 

Порошенко Петр (19607) украинский язык (1190) язык (3780)


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Топ комментарии
+46
На 100 відсотків вірно.
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07.07.2020 15:31
+39
Люди, воюющие с украинским языком, воюют с самой Украиной, - Порошенко - Цензор.НЕТ 199
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07.07.2020 15:32
+29
Люди, воюющие с украинским языком, воюют с самой Украиной, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3895
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07.07.2020 15:35
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саме так, а "особисту думку" зебілів - показують кожного дня по зомбоящику))
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07.07.2020 16:36 Ответить
дивлячісь на тебе - не потрібно дивитися зомбоящик
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07.07.2020 16:44 Ответить
Однозначно, я могу не смотреть телевизор и знать от лохтората всё, что там передают, т.к. у них "мысли" слово в слово...
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07.07.2020 16:53 Ответить
відсутність критичного мислення призводить до зебілізму. тому спілкуючись на політичні теми з лохторатом можно зрозуміти, чим живе телевізор станом на вчора як мінімум, бо вражені мозки демонструють стабільну відсутність побудови логічних висновків тому вимушені повторювати все що кажуть "говорящие головы", які для них всі думки з політичних питань і формують
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07.07.2020 18:36 Ответить
*Питро*- твой собутыльник и сожитель из теплотрасс Чебоксар ,рашкотварь
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07.07.2020 19:04 Ответить
лицемернна свыня
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07.07.2020 15:42 Ответить
Кацап,де грамоті навчався?
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07.07.2020 16:43 Ответить
Реваншисты атакуют укаринский язык - это о Цензоре?
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07.07.2020 15:44 Ответить
Только в Украине "зеленых человечков" такое может быть. Украина сейчас это пародия на УССР где подавляется все украинское, где гнобят украинцев. "Где русский язык там Россия" так скажут большинство россиян. Только украинский язык спасет украинцев и Украину от нового Геноцида. "Зеленые человечки" на то и предатели потому что они работают на врага.
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07.07.2020 15:45 Ответить
Реваншисты атакуют укаринский язык через КС. Во главе атаки - ОПЗЖ. Им помогают - отдельные "Слуги народа", - Порошенко - Цензор.НЕТ 697
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07.07.2020 15:45 Ответить
Шота спам вообще не открывается.
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07.07.2020 15:46 Ответить
Потому, что лишнехромосомных отправляют в спам по несколько раз, как это делала Лахта, совместно с полезными идиотами, до 21 апреля 2019 года...
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07.07.2020 16:56 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-10-%d1%80%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3.html Арахамия в 10 раз занизил цену дома, другие «слуги» в 10 раз занизили цену автомобилей Июль 7, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-10-%d1%80%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-10-%d1%80%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3.html Реваншисты атакуют укаринский язык через КС. Во главе атаки - ОПЗЖ. Им помогают - отдельные "Слуги народа", - Порошенко - Цензор.НЕТ 441 Глава позорной фракции «Слуга народа» Давид Арахамия занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз.https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-10-%d1%80%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3.html#more-107704 Читать далее
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07.07.2020 15:47 Ответить
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=999352300530049&id=426507261147892 Антон Швець , співзасновник Демократичної Сокири



https://ibigdan.livejournal.com/25271488.html У контексті відставки Смолія ще більш важливими стають битви проти Коломойського в судах

І найважливіше поле битви зараз - Конституційний суд, під який ДемСокира вийде в середу 8 липня, о 10:00. Рішення цього суду багато в чому визначить, чи збережемо ми економіку України і чи буде у нас можливість продовжити війну за нашу країну чи ні.

У цей день Конституційний суд розглядатиме визнання неконституційним Фонду гарантування вкладів. Повністю, так. Це черговий фронт Коломойського, відкритий проти української економіки.

Реваншисты атакуют укаринский язык через КС. Во главе атаки - ОПЗЖ. Им помогают - отдельные "Слуги народа", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8356

Скасування Фонду гарантування призведе до паралічу нашої банківської та фінансової систем, дозволить Бєні (і не тільки йому) пред'явити до держави позови на 90 мільярдів гривень і взагалі повністю зруйнує всю правову конструкцію навколо українських банків. Крім того, це підвісить Приватбанк у повітрі і дозволить Коломойському почати його віджим. Все це рикошетом вдарить по нашій економіці, яка й без того не в найкращому стані у зв'язку зі світовою економічною кризою і вітчизняними карантинними заходами.

Подібне рішення саме по собі завдає колосальної шкоди Україні. У нас є підстави вважати, що КСУ знищить Фонд гарантування, тому що суддя Тупицький за допомогою союзних йому суддів в КСУ зараз просто пачками приймає рішення проти Нацбанку, а цю скаргу Тупицький відкрив заново, хоча вона була закрита минулим главою КСУ.

Крім того, Тупицький активно ********** логіку, що рішення КСУ повинні мати зворотну силу (це потрібно йому, щоб порішати господарські питання своїх клієнтів і отримувати за це бабоси). У такому випадку Тупицький може видати рішення, яке судами нижчих інстанцій може розглядатися як привід провести скасування всіх угод укладених Фондом Гарантування. А як ми пам'ятаємо виведення з ринку банків-смітників проходило через Фонд гарантування І НІХТО ВАМ ЗАРАЗ НЕ СКАЖЕ ДО ЯКИХ ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ ЦЕ ПРИЗВЕДЕ. Банки-зомбі, зустрічні позови, витребування коштів і застав - правовий параліч для законослухняних, каламутна вода для чортів.

Далее -- https://ibigdan.livejournal.com/25271488.html
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07.07.2020 15:47 Ответить
з кнура не роблять..
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07.07.2020 15:51 Ответить
Два кацапа-дебіла - це сила!
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07.07.2020 16:46 Ответить
А шо, роблять..?🤔
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07.07.2020 18:01 Ответить
Сто раз я вам повторяю - они воюют не за права русского языка. Они воюют за право не знать украинского!
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07.07.2020 15:57 Ответить
Они воюют чтобы украинцы исчезли как народ а земли украинцев вошли в состав России ибо нет языка нет народа.
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07.07.2020 16:00 Ответить
пєца,розберуться.відпочинь,а то ,як затичка в кожну бочку
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07.07.2020 16:01 Ответить
Курица безмозглая ,лучше тупо неси яйца,а не хрень пропаГГандонскую ************,иди вяжи крючками, мой жопы внукам ,вари квас-варенья ,но не подходи к *клаве*,не подходи ...
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07.07.2020 19:13 Ответить
Пиотр так боролся за Украину,шо аж президенство обычному клоуну проиграл😊
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07.07.2020 16:02 Ответить
На заході України не було Голодомору через те, що там не було російської мови!
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07.07.2020 16:03 Ответить
Там просто тоді не було радянськоі влади. Вчи історію.
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07.07.2020 16:15 Ответить
А радянська влада - це не російська мова?
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07.07.2020 16:26 Ответить
а російська мова це радянська влада?
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07.07.2020 16:33 Ответить
Для українців російська мова = радянська влада = російська окупація. Переставляй, як хочеш.
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07.07.2020 16:50 Ответить
Реваншисти атакують українську мову через КС. На чолі атаки - ОПЗЖ. Їм допомагають - окремі "Слуги народу", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9440
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07.07.2020 16:03 Ответить
У их тоже был Хэллоуин?
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07.07.2020 17:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rsPMFeCcZS4 Никогда Штирлиц так не был близок к провалу
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07.07.2020 17:44 Ответить
Я бы сказал наоборот - отдельные слуги не помогают, а остальная масса (вата, шлюхи, дебилы и имбецилы), старательно помогают.
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07.07.2020 16:04 Ответить
Ты о ком это, чувырло?
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07.07.2020 16:08 Ответить
Я такого не знаю, а со своими сексуальными фантазиями вали на ленту.сру.
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07.07.2020 16:13 Ответить
Порох це сказав для КС. Нехай тільки спробують щось вякнути проти закону про мову.
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07.07.2020 16:07 Ответить
Дивись легені не вичихай,козломорде.
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07.07.2020 16:49 Ответить
Гівно - це ваша національна кацапська страва,українці на неї не претендують.
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07.07.2020 16:53 Ответить
Петруша, а хто привів гауляйтера Медведчука до влавди??? А де твій керівник ОП Райнін??? А сьогодні ти муділо кричиш зрада. Презервативи грьобані!
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07.07.2020 16:15 Ответить
Зашел почитать.Все в спаме.А спам не открывется.Видимо коцапы?😂😂
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07.07.2020 16:19 Ответить
вони, кляті!
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07.07.2020 16:29 Ответить
А в спаме есть что читать?
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07.07.2020 17:03 Ответить
Хіба не при Порошенкові Медведчук скупив 112, news one та zik? Про що Петя тепер звиздить?
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07.07.2020 16:22 Ответить
скільки ти скупив долярів в 2014/18-тих роках? От клятий Порох - і тут не заборонив...
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07.07.2020 16:33 Ответить
Я й зараз купую, то й що?
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07.07.2020 16:35 Ответить
Не доганяєш?
Добре, що мій сарказм в попередньому коменті догнав...
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07.07.2020 16:36 Ответить
А ти не рівняй член з пальцем. Кум Путіна і ворог Украіни всю петіну каденцію сидів поряд з банковою, вів бізнес і скуповував інформаційну зброю проти Украіни!
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07.07.2020 16:50 Ответить
Потому ты, https://censor.net/user/469511, марионетку Коломойского избрал, что у него с Медведчуком совместный бизнес по "информационному оружию"?
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07.07.2020 17:07 Ответить
Коломойский кум Путіна? Чи не нагадати тобі що Коломойский теж приймав участь у фінансуванні добробатів а не лишень шоколадна барига!
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07.07.2020 17:11 Ответить
Зеб, тебе лахта ещё не сообщила о совместном бизнесе Коломойского и Медведчука?
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07.07.2020 17:13 Ответить
Кацапа, йшов би ти кобилі під хвіст!
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07.07.2020 17:18 Ответить
Зеб, может расскажешь про Зугресс и его "патриотичная" попытка переоформления на Коломойского?
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07.07.2020 17:20 Ответить
вам даунам росказують казочки, а ви і раді вірити. і так століттями росіяни вбивають нас і росказують далі про братіві один народ.
чи мав мертвечук вагу в раді на 2014-2019рр? ну вродє нє.
кому належали 112 та ньюзван на момент покупки ії мертвечуком? поціватися треба, це корисно.
Зік куплено було вже за каденції Зеленьського, чого ж так? може не президент вирішує всі моменти в куплі прав на різні установи в країні?
При кому мертвечук отримав таку силу в парламенті? чому проти нього нема справ взагалі, борцун?
чому всі ці псевдо націоналісти воюють разом з Аваковим, з нацжонами, ригами, колоборантами, кремлем, мертвечуком воюють против Пороха? ніхто не конфліктує з мертвечуком крім Пороха.
шлюхи кремлівські ви всі. ціновий діапазон починається з "задаром". тому Зеро ваш **********
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07.07.2020 19:00 Ответить
Странно как Петр Алексеевич не замечал как всю его каденцию это ОПЗЖ крылья распускало и ходило на пьянки к плокулоу Югику
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07.07.2020 16:25 Ответить
хлебушко,ты еще...?
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07.07.2020 19:20 Ответить
поки не повернемо Пороха назад у Президентське крісло, у України нема. майбутнього
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07.07.2020 16:51 Ответить
1000%!
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07.07.2020 17:15 Ответить
за зєлєнскава галасавал?
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07.07.2020 17:40 Ответить
Тільки на граблі! Хто більше халяви обіцяє той і президент.
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07.07.2020 23:33 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1280421438541963265 5 ч Турборежим на распространение сепаратизма в Украине включен!!!

Як вам така заява? Ми не маємо претензій до мешканців ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, вони заручники, - Резніков http://censor.net.ua/ua/n3206465
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07.07.2020 16:54 Ответить
Як в тексті зеби побачили слово "Порошенко" то все. Вже ні мова не цікава ні щось ще.
Які ж вони мерзота. Згодні і на "русскій язик" і на український федеральний округ росії, аби ото тільки не Порошенко.
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07.07.2020 16:55 Ответить
А хто там був міністром економіки в банді Азірова, коли шапкокрад протягнув через ВРУ закон про дискримінацію української мови і піднявся "мовний Майдан"?
Чи не фсбешна мерзота на імення ***** рошенівська?
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07.07.2020 17:02 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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07.07.2020 17:08 Ответить
КАда эта гнида ....?
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07.07.2020 17:48 Ответить
Пэтро дав нам мову за власнi грошi, а клятi зрадники знову ii у нас заберуть.
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07.07.2020 18:23 Ответить
Что ты сейчас пердануло,существо?
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07.07.2020 19:25 Ответить
А де гарант Конституції і звичайно державної мови?
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07.07.2020 18:45 Ответить
Йому "какая разніца".
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07.07.2020 23:34 Ответить
100500 разів була права Ліна Костенко говорячи про мову:" Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову". Тому всі напади на мову є нападами на Україну, як незалежну державу.
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07.07.2020 19:52 Ответить
Софія Мелеграно
У вас землю вже забрали.
Нема землі - нема країни...((((((( То для чого вам мова?
Що ви колотитесь про мову і не колотитесь за землю?
Чи це відволікаючий момент від головного - кражі злодіями нашої української землі?
***
У ніч на 31 березня Парламент прийняв у другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
https://bykvu.com/ua/bukvy/rada-podderzhala-zakonoproekt-o-rynke-zemli/
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07.07.2020 20:41 Ответить
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