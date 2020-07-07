Расследование в отношении других причастных к катастрофе МН17 продолжается, - замгенпрокурора Мамедов

Все представленные в суде доказательства и информация о катастрофе МН17 были тщательно проверены, а доказательства "альтернативных" версий - опровергнуты.

Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

"Нидерландские прокуроры в суде сделали подробную и доступную презентацию расследования авиакатастрофы самолета рейса МН17. Государства-участники совместной следственной группы за шесть лет следствия основательно проанализировали все возможные версии сбивания. И точность сценария, лежащего в основе обвинения, проверялась в том числе и путем поиска доказательств "альтернативных" версий. Все мы помним, кто эти другие версии выдвигал, комментировал, привлекал к этому "экспертов" ", - сказал он.

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Отвечая на вопрос об одном из четырех обвиняемых - гражданине Украины Леониде Харченко, который воевал на стороне террористов "ДНР" и которого якобы в марте 2020 г. главари "ДНР" взяли под стражу в оккупированном Донецке, опасаясь, что фигуранта дела МН17 могут вывезти украинские спецслужбы, как было с Владимиром Цемахом, Мамедов отметил, что "ответственность неотвратима".

"Я не хотел бы сейчас апеллировать к тому, что представители незаконных вооруженных формирований страны-оккупанта боятся или не боятся. Я скажу только одно: ответственность неотвратима ", - заявил он.

Также Мамедов отметил, что хотел бы, чтобы как можно больше людей в Украине смогли наблюдать за судебным процессом по МН17. Он отметил, что следствием установлена и подтверждена роль в совершении этого преступления четырех человек, однако расследование продолжается.

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"Что касается дальнейшего расследования на нашем, национальном уровне, то оно после передачи материалов по этим четырем обвиняемым не завершилось. Процесс продолжается в отношении других лиц, причастных к уничтожению самолета. И украинская сторона планирует координировать свою работу с партнерами в Международной совместной следственной группе ", - подчеркнул Мамедов.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

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По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.