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Путин стремится к новой эпохе империй. Это экзистенциальный вызов для Запада, - Atlantic Council

Путин стремится к новой эпохе империй. Это экзистенциальный вызов для Запада, - Atlantic Council

Путинский агрессивный образ новой эпохи империй - это экзистенциальный вызов для Запада. И теперь у него есть еще шестнадцать лет для достижения своей цели. Если Путина не остановить в Украине, цена его сдерживания будет только расти.

Об этом говорится в статье "Царь Путин стремится к новой эпохи империй" для Atlantic Council, информирует Киевский форум по безопасности.

Авторы статьи - заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, член Правления Фонда "Открой Украину" Даниил Лубкивский и соучредитель Украинского Кризисного Медиа Центра и основательница One Philosophy Group Наталья Попович.

Риски для Украины сегодня вряд ли могут быть еще выше: "Если Украину заставят вернуться в российскую орбиту, последствия этого будут ощущаться далеко за пределами бывшего СССР".

Именно поэтому, отмечают авторы статьи, критически важно понимать, что сбережение суверенитета Украины необходимо не только для самого государства, но и для всего западного мира.

"И словом, и делом Путин показал, что он отвергает современный международный порядок, основанный на правилах, и стремится вернуть вспять историю 1991 года", - говорится в статье.

Внешняя политика Кремля будет оставаться агрессивной: "Западу необходимо взглянуть шире и увидеть общий ревизионистский мотив, который объединяет, казалось бы, не связанные между собой действия России, начиная от военной интервенции в Сирии и убийств в ЕС до кибер-атак и дезинформационных кампаний на Западе".

"Для европейских политиков больше может быть возможным рассматривать такие проекты, как Nord Steam 2, в чисто экономическом смысле, а для западных правительств - трактовать целый ряд враждебных российских действий как единичные инциденты. Впрочем единственной разумным ответом на все более агрессивную Россию является сдерживание", - говорится в статье.

путин владимир (31328) россия (95687)


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Топ комментарии
+9
дидываивале...
Путин стремится к новой эпохе империй. Это экзистенциальный вызов для Запада, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 3012 Путин стремится к новой эпохе империй. Это экзистенциальный вызов для Запада, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 7734
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07.07.2020 15:44
+6
Путин - могильщик России.
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07.07.2020 15:52
+6
И чтобы оправдать тысячи жертв был выдуман миф про "гираичискую абарону Сивастополя". А по сути города вечного позора и предательства.
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07.07.2020 15:53
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"... могут и сами кончить... " - неужели ани выбирут Галустяна? Да, ето будет смертельный удар путину, он сдохнет сосмеху)))
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07.07.2020 15:48 Ответить
Куда может стремиться бездарное *****? Только спасать свою гебнявую жопу!
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07.07.2020 15:52 Ответить
дидываивале...
Путин стремится к новой эпохе империй. Это экзистенциальный вызов для Запада, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 3012 Путин стремится к новой эпохе империй. Это экзистенциальный вызов для Запада, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 7734
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07.07.2020 15:44 Ответить
И чтобы оправдать тысячи жертв был выдуман миф про "гираичискую абарону Сивастополя". А по сути города вечного позора и предательства.
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07.07.2020 15:53 Ответить
Путин стремится к новой эпохе империй. Это экзистенциальный вызов для Запада, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 6674
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07.07.2020 15:50 Ответить
Како-то удмуртский задрот по сравнению с Петей красавчиком!
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07.07.2020 15:56 Ответить
Путин - могильщик России.
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07.07.2020 15:52 Ответить
Загрозу з боку росії розуміють далеко не всі на заході. Тому зараз переважає бажання купити у Росії крадений газ.
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07.07.2020 15:53 Ответить
Откуда берутся такие **...тые эксперты как Вы ?

Ваш газ с России на и ху уже никому не нужен .

Цена газа «Газпрома» в мае упала ниже рентабельности

https://charter97.org/ru/news/2020/7/7/384981/

Новая эру уже не остановит такими экспертами как вы :

В Германии появились городские водородные автобусы, которые получают энергию от мусора

https://charter97.org/ru/news/2020/7/7/384978/

Давай до свидания газ и эксперт 🤣🤣🤣
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07.07.2020 16:04 Ответить
пора уже и гундяю внести изменения в библию. и вместо старого бога, имя которого не произносилось всуе, по просьбе терешковой прописать там *****, которого все просто будут обязанны всуевать налево и направо ). голосовать не обязательно. понятно, шо все тамошние прихожане поддержат изменения в гундяевскую библию ещё более единогласно, чем даже в ******** конституцию.
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07.07.2020 15:59 Ответить
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw

https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw Сіндзе,або Або @oUqXP4RXQRmPtlw

https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw



Натовская эскадра идет в Одессу в составе фрегатов стран ЕС,эсминца США и болгарских судов.
І це рашу бісить неймовірно.
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07.07.2020 16:02 Ответить
Короче - путь в тысячу ли начинается с первого шага, восстановление советской половины земного шара - с возвращения Украины.
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07.07.2020 16:07 Ответить
Крах России не изнежен , но почему Украина в этом не участвует?

В Германии появились городские водородные автобусы, которые получают энергию от мусора

Почему Украина покупает ещё нефть в России для автобусов ?
Почему ещё нет в Украине поездов на водороде как это уже есть в Германии и Голландии ?

https://charter97.org/ru/news/2020/7/7/384978/
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07.07.2020 16:07 Ответить
бо при владі жлоби, вороги і ****дараси
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07.07.2020 19:32 Ответить
западу как то паралельно. а вот движ ЖЕНЩИНЬІ РОССИИ ЗА ЗДОРОВОГО НАСЛЕДНИКА
якраз на часі: вьібрать скрепоносицу и родить от вдовца
а то народ волнуется за будущее
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07.07.2020 16:17 Ответить
Oно, конечно, да. Но, это не Путин затеял х*рню с макароно-вирусом; это вы сами врезали дубиной по всей цивилизации так что у РФ действительно есть шанс опять стать империей.
Вы - идиоты, своими руками убившие за четыре месяца всё то что строили десятки лет.
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07.07.2020 16:21 Ответить
Путін прагне до нової епохи імперій. Це екзистенційний виклик для Заходу, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 8910Челендж - разруби монтажную пену топором - набирает обороты в России

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JJiHCeKsyfw&feature=emb_logo
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07.07.2020 19:34 Ответить
 
 