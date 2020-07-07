Путин стремится к новой эпохе империй. Это экзистенциальный вызов для Запада, - Atlantic Council
Путинский агрессивный образ новой эпохи империй - это экзистенциальный вызов для Запада. И теперь у него есть еще шестнадцать лет для достижения своей цели. Если Путина не остановить в Украине, цена его сдерживания будет только расти.
Об этом говорится в статье "Царь Путин стремится к новой эпохи империй" для Atlantic Council, информирует Киевский форум по безопасности.
Авторы статьи - заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, член Правления Фонда "Открой Украину" Даниил Лубкивский и соучредитель Украинского Кризисного Медиа Центра и основательница One Philosophy Group Наталья Попович.
Риски для Украины сегодня вряд ли могут быть еще выше: "Если Украину заставят вернуться в российскую орбиту, последствия этого будут ощущаться далеко за пределами бывшего СССР".
Именно поэтому, отмечают авторы статьи, критически важно понимать, что сбережение суверенитета Украины необходимо не только для самого государства, но и для всего западного мира.
"И словом, и делом Путин показал, что он отвергает современный международный порядок, основанный на правилах, и стремится вернуть вспять историю 1991 года", - говорится в статье.
Внешняя политика Кремля будет оставаться агрессивной: "Западу необходимо взглянуть шире и увидеть общий ревизионистский мотив, который объединяет, казалось бы, не связанные между собой действия России, начиная от военной интервенции в Сирии и убийств в ЕС до кибер-атак и дезинформационных кампаний на Западе".
"Для европейских политиков больше может быть возможным рассматривать такие проекты, как Nord Steam 2, в чисто экономическом смысле, а для западных правительств - трактовать целый ряд враждебных российских действий как единичные инциденты. Впрочем единственной разумным ответом на все более агрессивную Россию является сдерживание", - говорится в статье.
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Ваш газ с России на и ху уже никому не нужен .
Цена газа «Газпрома» в мае упала ниже рентабельности
https://charter97.org/ru/news/2020/7/7/384981/
Новая эру уже не остановит такими экспертами как вы :
В Германии появились городские водородные автобусы, которые получают энергию от мусора
https://charter97.org/ru/news/2020/7/7/384978/
Давай до свидания газ и эксперт 🤣🤣🤣
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw Сіндзе,або Або @oUqXP4RXQRmPtlw
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw
Натовская эскадра идет в Одессу в составе фрегатов стран ЕС,эсминца США и болгарских судов.
І це рашу бісить неймовірно.
В Германии появились городские водородные автобусы, которые получают энергию от мусора
Почему Украина покупает ещё нефть в России для автобусов ?
Почему ещё нет в Украине поездов на водороде как это уже есть в Германии и Голландии ?
https://charter97.org/ru/news/2020/7/7/384978/
якраз на часі: вьібрать скрепоносицу и родить от вдовца
а то народ волнуется за будущее
Вы - идиоты, своими руками убившие за четыре месяца всё то что строили десятки лет.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JJiHCeKsyfw&feature=emb_logo