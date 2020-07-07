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Киевсовет выделил 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома, взорвавшегося на Позняках, - Кличко

Киевсовет выделил 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома, взорвавшегося на Позняках, - Кличко

Средства получат 40 семей, оставшихся без жилья. Деньги пойдут на ремонт, необходимую мебель и бытовую технику в новых квартирах.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

На ремонт город выделит средства в расчете 2 925 грн за метр квадратный.

Для приобретения минимально необходимой бытовой техники и мебели сумма помощи составит: для двухкомнатной квартиры - 124 тыс. грн, а для трехкомнатной квартиры - 140 тыс. грн.

Материальную помощь от города - от 50 тыс. до 100 тыс. гривен - получили уже 30 пострадавших. И в ближайшие дни, выплаты получат все.

Кроме того, фонд "Будущий Киев" предоставил по 2,5 тысячи гривен пострадавшим жителям на восстановление документов.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

Читайте: Через 2 недели после взрыва на Позняках на развалинах нашли кошку: отсиделась за диваном. ФОТО

Автор: 

взрыв (6775) Киев (25587) Кличко Виталий (4647) помощь (7822)


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07.07.2020 15:54 Ответить
Тю, так вроде же жабеня обещало деньги выделить ? Или опять сбрехал ?
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07.07.2020 15:55 Ответить
Это конечно молодцы они. Еще бы и звукоизоляцию делали вовремя. Мы вот себе в квартиру заказывали на этом сайте https://stopzvuk.com.ua/product-category/akustychni-materiali/ . Понравилось, что у них и цены приемлемы и выбор хороший, так что советую зайти и посмотреть, тем, кому актуально.
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15.06.2021 16:25 Ответить
 
 