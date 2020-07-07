Киевсовет выделил 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома, взорвавшегося на Позняках, - Кличко
Средства получат 40 семей, оставшихся без жилья. Деньги пойдут на ремонт, необходимую мебель и бытовую технику в новых квартирах.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
На ремонт город выделит средства в расчете 2 925 грн за метр квадратный.
Для приобретения минимально необходимой бытовой техники и мебели сумма помощи составит: для двухкомнатной квартиры - 124 тыс. грн, а для трехкомнатной квартиры - 140 тыс. грн.
Материальную помощь от города - от 50 тыс. до 100 тыс. гривен - получили уже 30 пострадавших. И в ближайшие дни, выплаты получат все.
Кроме того, фонд "Будущий Киев" предоставил по 2,5 тысячи гривен пострадавшим жителям на восстановление документов.
Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.
Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.
Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.
Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.
Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.
22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.
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