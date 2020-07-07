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"Белая" работа аграриев принесет селам до 12 млрд грн, - Украинский клуб аграрного бизнеса

Крупнейшие аграрные ассоциации призвали Верховную Раду поддержать законопроект о минимальном налогообложении на гектар сельхозземель. Легализация всех агропроизводителей позволит местным бюджетам получать дополнительно 10-12 млрд гривен ежегодно.

Законопроект №3131 направлен на детенизацию агропроизводства: для легальных фермеров сумма налогов не изменится. В его поддержку выступили Всеукраинская аграрная рада, Украинский клуб аграрного бизнеса, Всеукраинский конгресс фермеров, Агро-Продовольственная Рада, Всеукраинская ассоциация громад, Ассоциация городов Украины и др. По оценке ВАР, в теневой обработке на сегодняшний день находится больше 40% сельхозземель. Это приводит к коррупции и потерям бюджетов всех уровней. "В особенно сложном положении оказываются фермеры, которые работают легально и не могут компенсировать неравенство в налоговой нагрузке с теневиками. Соответственно, сохранение этой ситуации ведет к полному уничтожению малых фермеров", – говорится в заявлении.

В УКАБ сообщили, что тенизация в агросекторе обходится бюджетам в 10-12 млрд грн, а также провоцирует всевозможные схемы уклонения от уплаты налогов. "Другое следствие такого положения – перманентные попытки легализовать произведенную продукцию, в том числе с помощью так называемых "скруток". Это приводит к двойным потерям бюджета и риску невозмещения НДС для всех агроэкспортеров, которые попадают в группу усиленного риска", – сообщили в УКАБ.

Всеукраинская ассоциация громад призывает ускорить рассмотрение законопроекта и принятие в целом. Дополнительные налоговые поступления позволят финансировать важные для громад социальные проекты, в первую очередь в медицине и образовании.

Белая работа аграриев принесет селам до 12 млрд грн, - Украинский клуб аграрного бизнеса 01
Белая работа аграриев принесет селам до 12 млрд грн, - Украинский клуб аграрного бизнеса 02

Законом предлагается ввести поставленное налоговое обязательство 1400 грн на 1 га или 5% от нормативной оценки земли в год. Это не новый налог, а расчетная сумма, с которой будет сравниваться уже уплаченные налоги. Если фермер выплатил меньше, разницу придется выплатить в местный бюджет. Фермерам, работающим в белую, ничего доплачивать не придется. Большинство из них уже сегодня платят с гектара от 3000 грн налогов. Соответственно, закон коснется только тех, кто уклоняется от уплаты налогов и работает в тени.

Кроме того, активно обсуждается возможность поэтапного введения поставленного налогового обязательства, чтобы дать возможность предпринимателям привыкнуть к новым условиям. Так, в числе вариантов запуск системы в 2022 году – 4% за 2021 год, в 2023 году – 4,5%, и только в 2024 году – 5%. Штрафы за неправильно рассчитанное поставленное налоговое обязательство за 2021 год начислять не будут.

Налоговый Комитет ВРУ разработает предложения по минимальному налоговому обязательству для небольших хозяйств с учетом предложений фермеров. В частности, семейным фермерским хозяйствам могут снизить обязательство до 2%. При этом существующая льготная ставка ЕСВ останется неизменной. Больше того, первые два года ставка обязательства для фермерских хозяйств может быть нулевой. Это позволит фермерам аккумулировать деньги на развитие хозяйств и создание рабочих мест на селе. "Это, в первую очередь, возможность сохранить наших людей. Дать им возможность работать на родной земле и получать достойную "белую" зарплату, не искать лучшей жизни за рубежом. Необходимо сохранить село, и законопроект №3131 - один из шагов в этом направлении", - сообщили в Агро-Продовольственной Раде.

Белая работа аграриев принесет селам до 12 млрд грн, - Украинский клуб аграрного бизнеса 03
Белая работа аграриев принесет селам до 12 млрд грн, - Украинский клуб аграрного бизнеса 04

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аграрии (270) налоги (3239)


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Топ комментарии
+12
Ринок землі вступає в силу: через оподаткування хочуть віджати землі у селян за дешево.
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07.07.2020 16:02
+11
Особливо будуть раді власники паїв, зробили разом!
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07.07.2020 16:01
+8
Чувствуется рука Бахматюка с искренней заботой о народе Украины.
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07.07.2020 16:02
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Особливо будуть раді власники паїв, зробили разом!
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07.07.2020 16:01 Ответить
ага...
счастье привалило..
теперь вынужденны будут продать свои паи за бесценок Бени и его Со...
до этого они получали только прибыль с аренды пая - теперь фсе...
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07.07.2020 16:05 Ответить
Ринок землі вступає в силу: через оподаткування хочуть віджати землі у селян за дешево.
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07.07.2020 16:02 Ответить
Чувствуется рука Бахматюка с искренней заботой о народе Украины.
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07.07.2020 16:02 Ответить
Прицьому самі агрохолдінги будуть продовжувати платити мізерні податки за користування паями і цей законопроект на їхнє оподаткування невпливатиме, сподіваюсь всі зрозуміли звідки ноги ростуть...
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07.07.2020 17:22 Ответить
И именно поэтому вы во время кризиса увеличиваете налоги селянам?

"Белая" работа аграриев принесет селам до 12 млрд грн, - Украинский клуб аграрного бизнеса - Цензор.НЕТ 6138
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07.07.2020 16:05 Ответить
В США государство не поддерживает ни самых богатых, ни самых бедных аграриев. Только середнячков.
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07.07.2020 16:07 Ответить
многіє села ушлі в многіє лєта і спочівають, а ще многіє наполовину вимерли. Вони казали передати привіт покращувачам і рєформаторам , які були з 2006 року
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07.07.2020 16:07 Ответить
кодла хочет заставить крестьян расстаться с паями за бесценок
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07.07.2020 16:08 Ответить
Та да,козли,якраз збільшення податку на гектар і приведе до розквіту малого фермерства.А ще також для розквіту малого фермерства необхідні субсидії з бюджету для агрохолдингів.А щоб не пропало село то треба закрити в ньому дитсадок,школу,фап,клуб,відмінити автобус.А дати
взамін лампочку і залатати ями,щоб зерно можна було гнати перегруженими фурами на порт.Да,п.дари?
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07.07.2020 16:14 Ответить
просто кучка недоумков ищет способ как заткнуть дыру в бюджете, а "умные дяди" им как раз и подсказали "правильное" решение. дядям-то на этих дурачков наплевать - они свои вопросы решают.
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07.07.2020 16:15 Ответить
Ми працюємо якраз зі сплатою усіх податків. За орендовану землю в с/р нема ніяких 3000 грн податків на га( Не путати з орендною платою). Конкретно - приблизно 400 грн/га. Це податок 4 групи, бувший фіксований с/г. З паїв получається 300 грн/га фіксованого(там менша НГО, бо інша область) + 900 грн (1,5 на АТО і 18 % ПзДФО) = 1200 грн. Все. Якщо десь більша НГО чи орендна плата ну 1500 набіжить, а це теж не 3000 грн. Багато хлопців позабирали свої 10-20 га і пахають самі. Чому вони повинні платити більше, ніж я?
Зараз ніякий Держгеокадастр не дасть вам землю в оренду, менше ніж під 12% НГО. Тому для зебілів-раціоналізаторів проста порада. Хочте, щоб одноосібники платили чесні податки - простий розрахунок: 1% НГО + (1,5+18)*12% НГО = 3,34 % НГО. Тут зсумовано і аналог фіксованого с/г 4 групи і 1,5 на АТО і 18% ПзДФО. Можете окрулити, щоб вийшло Зе Зе Зе - 3,33%. Всі одноосібники якраз за Зе, бо їм какая разніца, але це не привід для знищення можливості самостійно обробляти людям свої паї в угоду магнатам.
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07.07.2020 17:17 Ответить
Все правильно і чітко розписано ! Але ж вони у цьому законопроекті до суми поставленого зобов"язання ЄП 4 гр не включають , я так зрозумів , вони мудилки просто до єдиного податку хочуть добавити і цей 7% , крім того - ПДФО від сплати орендної плати за землю Вам до зменшення цього довбаного зобов"язання не зарахують , сюди Ви зможете включати ПДФО тільки із ЗП . Виходячи із сказаного : 12% орендна плата + 1% ЄП +7% поставлене зобов"язання - по мінімуму з 1 га сплатити прийдеться десь 9000 - по минулорічних цінах - десь 3тн збіжжя або 50% того що дай Боже щоб вродило !

Колись був такий картавий дядько - Ульянов , так він церковників обзивав глитаями за те що землю давали у обробіток за десятину , а як цих підер#сів назвати ?
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07.07.2020 20:02 Ответить
саме так їх їхні ж виборці і назвали, побачивши цей законопроект. Тільки без #.
Тепер голоси голобородька підуть іншим. Головне, щоб не кацапським жопоблокам-шаріковим.
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08.07.2020 09:52 Ответить
1400 грн з гектара. А гектар приносить коли десять тисяч валового, коли й менше ( он у одного із одеської області посіви пропали від засухи і він повісився). Якщо валовий дохід - двадцять-тридцять тисяч, то тисячу чотириста може й небагато. Але це - не для дрібних аграріїв. Комбайн - не менше тисячі на гектар. Посів кукурудзи чи соняшника, коли нема власної сівалки - не менше 500 грн. Ціни на продукцію виростають лише перед урожаєм і то не на всю і не набагато. Тобто не маючи достатньої бази зберігання і переробки малі господарства швидко вилетять у трубу. Але хай агрохолдінги не радіють:
http://volpavlovych.blogspot.com/2017/03/blog-post.html

http://volpavlovych.blogspot.com/2017/03/blog-post_25.html
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07.07.2020 17:28 Ответить
Все вірно. Тож я "підсадив" наших одноосібників на сою, щоб хоч якось могли заробити. Вона дає по 2 тони (іноді може і 3), тож її можна спокійно зберігати вдома, так як кількість мала. Потім чекають ціни, і разом здають на одну-дві фури. Не знаю точно, бо працюю з ПДВ, але повна ціна була осінню 8000/т, ми ж реалізували останню машину по 12450/т. У них відповідно була десь по 6000/т, а стала десь по 9000/т. Тільки треба працювати з заводами, наприклад з Кропивницьким, Кременчуком і Красноградом.
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08.07.2020 10:01 Ответить
Це все чудово , але у моїх сусідів у минулому році соя "вродила " аж по 6 ц , згоріла із-за малої кількості опадів . Уявляю їхню радість від цього нового податку ! Тим більше - одноосібники будуть його сплачувати вповні - вони ж із нього нічого взагалі не відмінусують !
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08.07.2020 10:19 Ответить
Є таке. Дуже дощозалежна культура. У нас теж одного року був урожай по 11 ц, присадило тоді конкретно...
Одного року кукурудза теж вигоріла і дала по 30 ц. Колись гречка була дала по 4 ц... Рік на рік не приходиться.
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08.07.2020 10:34 Ответить
Я возив у Власівку. Ви точно описали ціни. Зверніть увагу: ціна без ПДВ для неплатника нижча за Вашу без ПДВ. Як я розумію: продукція викупляється не платником пдв а потім вже продається виробнику. Тобто держава (чи чиновники) вже отримує своє в будь-якому разі.
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08.07.2020 12:40 Ответить
У мене Власівка забирала з місця. А потім Кропивницький на грінстоун протеїн перебили ціну на 50 грн і вже не уступала Кременчугу, поки все не вигребли Поділюсь цінами за якими пішла : січень 9300, 9700, лютий 10300, квітень 11250, 22 травня 12450. Протеїн був 38-39 %, забирали в Переяслав-Хм. районі. Осінню ж більше 8000 не давали, це мені з ПДВ. А хлопці здуру за наличку віддали тоді по 6000, хоча я їх і просив притримати.
Стережіться Полтавську Паляницю. Там рейдернута фірма намагається заключати договори, які так прописані, що по судах затягають. Коли мені прислали їхній договір, я трохи о"уїв, поглянув на юконтрол, прозрів ще більше і послав їх на уй. Тож уважніше до договорів.
По оренді, у нас в Черкасах в Геокадастрі договір вижали по 12% НГО, хоч і був старіший договір на меншу суму. Що цікаво там НГО 36 тигр за га, а в нас в районі (поля через лісосмугу) НГО уже 28 тигрів...
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08.07.2020 23:06 Ответить
Нормальный "троянский конь".Бабло в их руках-сначала введут налог - заставят продать землю,потом отменят и выгонят рабов на уже свои плантации...зеленый армагедон наступает - ликования зебилобобиков только не слышу
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07.07.2020 19:04 Ответить
это какой такой крупный бизнес в Украине не платит на лапу. Вот с этого пан начните показывать свой принципиальный профессионализм , а потом может и народу будет что сказать. а так вы их кормите нам в ушерб, ......
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07.07.2020 20:53 Ответить
Все,что там написано -бред сивой кобылы! Включили "дурочку".
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08.07.2020 00:30 Ответить
 
 