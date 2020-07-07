"Белая" работа аграриев принесет селам до 12 млрд грн, - Украинский клуб аграрного бизнеса
Крупнейшие аграрные ассоциации призвали Верховную Раду поддержать законопроект о минимальном налогообложении на гектар сельхозземель. Легализация всех агропроизводителей позволит местным бюджетам получать дополнительно 10-12 млрд гривен ежегодно.
Законопроект №3131 направлен на детенизацию агропроизводства: для легальных фермеров сумма налогов не изменится. В его поддержку выступили Всеукраинская аграрная рада, Украинский клуб аграрного бизнеса, Всеукраинский конгресс фермеров, Агро-Продовольственная Рада, Всеукраинская ассоциация громад, Ассоциация городов Украины и др. По оценке ВАР, в теневой обработке на сегодняшний день находится больше 40% сельхозземель. Это приводит к коррупции и потерям бюджетов всех уровней. "В особенно сложном положении оказываются фермеры, которые работают легально и не могут компенсировать неравенство в налоговой нагрузке с теневиками. Соответственно, сохранение этой ситуации ведет к полному уничтожению малых фермеров", – говорится в заявлении.
В УКАБ сообщили, что тенизация в агросекторе обходится бюджетам в 10-12 млрд грн, а также провоцирует всевозможные схемы уклонения от уплаты налогов. "Другое следствие такого положения – перманентные попытки легализовать произведенную продукцию, в том числе с помощью так называемых "скруток". Это приводит к двойным потерям бюджета и риску невозмещения НДС для всех агроэкспортеров, которые попадают в группу усиленного риска", – сообщили в УКАБ.
Всеукраинская ассоциация громад призывает ускорить рассмотрение законопроекта и принятие в целом. Дополнительные налоговые поступления позволят финансировать важные для громад социальные проекты, в первую очередь в медицине и образовании.
Законом предлагается ввести поставленное налоговое обязательство 1400 грн на 1 га или 5% от нормативной оценки земли в год. Это не новый налог, а расчетная сумма, с которой будет сравниваться уже уплаченные налоги. Если фермер выплатил меньше, разницу придется выплатить в местный бюджет. Фермерам, работающим в белую, ничего доплачивать не придется. Большинство из них уже сегодня платят с гектара от 3000 грн налогов. Соответственно, закон коснется только тех, кто уклоняется от уплаты налогов и работает в тени.
Кроме того, активно обсуждается возможность поэтапного введения поставленного налогового обязательства, чтобы дать возможность предпринимателям привыкнуть к новым условиям. Так, в числе вариантов запуск системы в 2022 году – 4% за 2021 год, в 2023 году – 4,5%, и только в 2024 году – 5%. Штрафы за неправильно рассчитанное поставленное налоговое обязательство за 2021 год начислять не будут.
Налоговый Комитет ВРУ разработает предложения по минимальному налоговому обязательству для небольших хозяйств с учетом предложений фермеров. В частности, семейным фермерским хозяйствам могут снизить обязательство до 2%. При этом существующая льготная ставка ЕСВ останется неизменной. Больше того, первые два года ставка обязательства для фермерских хозяйств может быть нулевой. Это позволит фермерам аккумулировать деньги на развитие хозяйств и создание рабочих мест на селе. "Это, в первую очередь, возможность сохранить наших людей. Дать им возможность работать на родной земле и получать достойную "белую" зарплату, не искать лучшей жизни за рубежом. Необходимо сохранить село, и законопроект №3131 - один из шагов в этом направлении", - сообщили в Агро-Продовольственной Раде.
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счастье привалило..
теперь вынужденны будут продать свои паи за бесценок Бени и его Со...
до этого они получали только прибыль с аренды пая - теперь фсе...
взамін лампочку і залатати ями,щоб зерно можна було гнати перегруженими фурами на порт.Да,п.дари?
Зараз ніякий Держгеокадастр не дасть вам землю в оренду, менше ніж під 12% НГО. Тому для зебілів-раціоналізаторів проста порада. Хочте, щоб одноосібники платили чесні податки - простий розрахунок: 1% НГО + (1,5+18)*12% НГО = 3,34 % НГО. Тут зсумовано і аналог фіксованого с/г 4 групи і 1,5 на АТО і 18% ПзДФО. Можете окрулити, щоб вийшло Зе Зе Зе - 3,33%. Всі одноосібники якраз за Зе, бо їм какая разніца, але це не привід для знищення можливості самостійно обробляти людям свої паї в угоду магнатам.
Колись був такий картавий дядько - Ульянов , так він церковників обзивав глитаями за те що землю давали у обробіток за десятину , а як цих підер#сів назвати ?
Тепер голоси голобородька підуть іншим. Головне, щоб не кацапським жопоблокам-шаріковим.
http://volpavlovych.blogspot.com/2017/03/blog-post.html
http://volpavlovych.blogspot.com/2017/03/blog-post_25.html
Одного року кукурудза теж вигоріла і дала по 30 ц. Колись гречка була дала по 4 ц... Рік на рік не приходиться.
Стережіться Полтавську Паляницю. Там рейдернута фірма намагається заключати договори, які так прописані, що по судах затягають. Коли мені прислали їхній договір, я трохи о"уїв, поглянув на юконтрол, прозрів ще більше і послав їх на уй. Тож уважніше до договорів.
По оренді, у нас в Черкасах в Геокадастрі договір вижали по 12% НГО, хоч і був старіший договір на меншу суму. Що цікаво там НГО 36 тигр за га, а в нас в районі (поля через лісосмугу) НГО уже 28 тигрів...