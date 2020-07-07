Безработных не становится больше, но рабочие места уходят "в тень", - министр экономики Петрашко
Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад. Но показатель уплаты ЕСВ падает, а это значит, что рабочие места перемещаются в теневой сектор.
Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Баланс по безработице контролируемый - не произошло существенного скачка числа безработных на 1-2 млн, чего мы боялись. Сейчас количество безработных не растет уже третью неделю подряд, остается в районе 517 тыс. чел. Новые безработные регистрируются, но и растет количество тех, кто нашел работу", - сказал он.
Петрашко считает ситуацию с безработицей контролируемой. С начала карантина трудоустроились 174 тыс. безработных."Плюс программа "Большое строительство" создает рабочие места. Статистика - штука упрямая: количество безработных перестало расти", - отметил Петрашко.
"У нас другая проблема появляется - падает уплата ЕСВ, то есть, кадры частично перемещаются в тень", - добавил он.
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зеленая логика...то не безрабных больше,то работы меньше...
и оно мынистр.
Бизнес уже готовится к зелёным новациям.....
Так это только то что стало явью...а фотографы по скромнее будут...
Правильный в их понимании - это когда всех дерут, а они сидят на потоках и откатах!
П.С.В мире нет такого кодекса, по которому все бы рвались платить налоги !!!!!!!!!!!
Это Украина, детка!
Ниразу никто не закрылся, ниразу никого нах...
Отак дальше Петрашко!
а на деле напринимал законов таких, которые они не в состоянии выполнить, в результате закрываются