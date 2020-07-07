Безработных не становится больше, но рабочие места уходят "в тень", - министр экономики Петрашко

Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад. Но показатель уплаты ЕСВ падает, а это значит, что рабочие места перемещаются в теневой сектор.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Баланс по безработице контролируемый - не произошло существенного скачка числа безработных на 1-2 млн, чего мы боялись. Сейчас количество безработных не растет уже третью неделю подряд, остается в районе 517 тыс. чел. Новые безработные регистрируются, но и растет количество тех, кто нашел работу", - сказал он.

Петрашко считает ситуацию с безработицей контролируемой. С начала карантина трудоустроились 174 тыс. безработных."Плюс программа "Большое строительство" создает рабочие места. Статистика - штука упрямая: количество безработных перестало расти", - отметил Петрашко.

"У нас другая проблема появляется - падает уплата ЕСВ, то есть, кадры частично перемещаются в тень", - добавил он.

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