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Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий

Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат

Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает представление в Конституционный суд по языковому вопросу частью гибридной войны России.

Об этом он заявил на заседании Конституционного суда, который рассматривает представления 51 народного депутата о соответствии Конституции положений закона о языке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Парубий подчеркнул, что оспариваемый закон - один из наиболее важных законов, принятых парламентом, а подготовка к его принятию велась с широким обсуждением и дискуссиями.

"Слишком много противников этого закона было. ... Сегодняшнее представление ... это часть гибридной атаки на Украину как на государство. Риторика представления напоминает риторику страны-агрессора", - подчеркнул бывший спикер Рады.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вениславский в КС: Языковой закон лишь определяет статус украинского языка и не касается языков нацменьшинств, включая русский

"Убежден, что цель этого представления - разбалансирование страны", - добавил он.

Парубий заверил, что при принятии этого закона были максимально соблюдены нормы регламента Верховной Рады, каждая правка была рассмотрена.

"Закон принят в соответствии с регламентом и всеми нормами процесса", - подчеркнул Парубий.

Бывший председатель парламента также обратил внимание на то, что Украине как государству был крайне необходим этот закон.

Также на Цензор.НЕТ: Депутаты Ивано-Франковского горсовета пришли под КСУ поддержать закон о языке. ФОТО

"Этот закон - закон о защите украинского языка", - подытожил Парубий.

Автор: 

закон (3177) КС (2248) Парубий Андрей (2040) украинский язык (1190)


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Топ комментарии
+14
гібридна влада у нас....

Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий - Цензор.НЕТ 4742
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07.07.2020 16:32
+12
Ясно, що подання регіоналів у Конституційний суд є атакою на Україну.
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07.07.2020 16:33
+11
Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий - Цензор.НЕТ 5688
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07.07.2020 16:33
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гібридна влада у нас....

Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий - Цензор.НЕТ 4742
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07.07.2020 16:32 Ответить
- Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар -- это бальное платье? Почему?!(с)
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07.07.2020 16:35 Ответить
Путінська підстілка.
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07.07.2020 16:35 Ответить
Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий - Цензор.НЕТ 5688
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07.07.2020 16:33 Ответить
Ясно, що подання регіоналів у Конституційний суд є атакою на Україну.
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07.07.2020 16:33 Ответить
Це використання заради рейтингів.рабської натури українців, що сформувалась за колоніальні і совкові часи. Те ж саме роблять і зелені.
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07.07.2020 18:04 Ответить
Прости мені, мій змучений народе,
що я мовчу. Дозволь мені мовчать!
Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе...
І тільки змії ********* й сичать.
Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні.
Злість рухає людьми,
але у бік безодні.
Ліна Костенко
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07.07.2020 16:34 Ответить
Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий - Цензор.НЕТ 740
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07.07.2020 16:34 Ответить
"Круто". За рік розікрасти, розорити державу, все знищити, і вже після того перекласти відповідальність на всіх і навіть на дітей.
"ВЫ все презЫденты, ЛОХИ !!!"
Зелені маніпулятори при владі
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07.07.2020 17:28 Ответить
Бутусовці ж і вибрали ракурс фото Парубія....
А Парубія на Майдані у лютому 2014, слабо?
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07.07.2020 16:34 Ответить
нормальный такой ракурс...гибридного аутиста
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07.07.2020 16:41 Ответить
Как умирали, пока мы боялись короны.
Основные причины смертности в мире за 1-3 месяца 2020 года:
140 584 - малярия
153 696 - самоубийство
193 479 - ДТП
240 950 - ВИЧ
358 471 - алкоголизм
1.177.141 - онкология
1.200.000 - сердце
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07.07.2020 16:34 Ответить
так ти ПРИПЛЮСУЙ сюди і тих хто вмер від крронавірусу...
Які б жили.
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07.07.2020 16:37 Ответить
Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий - Цензор.НЕТ 2600
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07.07.2020 16:36 Ответить
Тупе зебілля саме повторює меседжі хутінської пропаганди, верещить і тупає ніжками.
Завдяки брехні та перекрученим фактам, вони потрапили у владу.
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07.07.2020 16:37 Ответить
Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий - Цензор.НЕТ 3299
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07.07.2020 16:39 Ответить
Правильно.Свынюка всё сделает сам,
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07.07.2020 16:42 Ответить
Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий - Цензор.НЕТ 2802
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07.07.2020 16:44 Ответить
Парубий и язык - вещи несовместимые.
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07.07.2020 16:54 Ответить
Парубій вимовляє слово ПАЛЯНИЦЯ, а от ти, рашадаун, ні.
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07.07.2020 17:04 Ответить
Одне слово?
ПАЛЯНИЦЯ і більше нічого?
Бідна дитина...
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07.07.2020 17:10 Ответить
А хто сказав про одне слово? Чи це ви про свій максимум?
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07.07.2020 17:31 Ответить
Там ніде не зазначено, що лише одне.
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07.07.2020 17:46 Ответить
От сиділо це гугняве чмо в Раді тихо,як гівно в траві,але побачило що не забирають на нари,осміліло і почало знову говорити про мову...Ну кому ще говорити про мову в Україні,як не гугнявому ідіоту зі справкою про розумову відсталість і прооперованою "вовчою пащею"...То тільки у нас на вершину ієрархіі держави чомусь виносить один шмір і піну...
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07.07.2020 17:04 Ответить
А ти за кого голосував?
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07.07.2020 17:06 Ответить
За тупий собачий рот він голосував. Хіба не видно?
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07.07.2020 18:33 Ответить
У нас майже ніхто не голосує "за"...У нас переважно голосують "проти"...Це говорить про надзвичайну схильність до зомбування...Я голосував проти Пороха за Зєлю...Наступного разу голосуватиму проти Зєлі за чергового пі...раса,який мене розведе...Єдина втіха що я такий не один...Разом зі мною ще кілька мільйонів таких самих легковірних напівдурків...А може не ходити на вибори?...Ну їх всіх на...й?..
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07.07.2020 18:49 Ответить
Тобто полювання на українську соборність та державність взагалі не тільки не припиняється,а навпаки-посилюється,в зв'язку з чим вся українска спільнота повинна єднатись якомога тисніше.можливо ЦЕ взагалі чи ні-складне (навіть сьогодні) питання
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07.07.2020 17:22 Ответить
В 90-х, что бы властвовать, нужно было:
1) Разделить граждан Украины. Язык стал самым простым инструментом.
2) Уничтожить национальность "Украинец". Сделали украинцами всех граждан, независимо от национальности. Но другие национальности помнят свои корни.
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07.07.2020 17:59 Ответить
Корні - це одне, а державна мова інше. Вимога тільки одна - знання державної української мови. Знання інших мов тільки вітається. Якщо в вашому паспорті стояло б руській, чи єврей, чи грузин, ця вимога залишається. Так само, як в армію забирають хлопців будь-якої національност, бо це - обов'язок громадянина..
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07.07.2020 18:14 Ответить
Русский стояло только в паспортах СССР. Росийский и русский - две большие разницы. Росийские власти хотят уничтожить две национальности: украинец и русский.
Не решив языковый вопрос, мы даем врагу оружие для ведения гибридной войны против нас.
Мы, украинцы, вообще странные. ***** вооружается за счет торговли нефтепродуктами. Мы, с 2014г. практически в двое увеличили потребление нефтепродуктов! Каждый литр бензина, заправленный в автомобиль - оплата одного патрона врагу.
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08.07.2020 09:36 Ответить
 
 