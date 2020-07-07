Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий
Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает представление в Конституционный суд по языковому вопросу частью гибридной войны России.
Об этом он заявил на заседании Конституционного суда, который рассматривает представления 51 народного депутата о соответствии Конституции положений закона о языке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Парубий подчеркнул, что оспариваемый закон - один из наиболее важных законов, принятых парламентом, а подготовка к его принятию велась с широким обсуждением и дискуссиями.
"Слишком много противников этого закона было. ... Сегодняшнее представление ... это часть гибридной атаки на Украину как на государство. Риторика представления напоминает риторику страны-агрессора", - подчеркнул бывший спикер Рады.
Читайте на Цензор.НЕТ: Вениславский в КС: Языковой закон лишь определяет статус украинского языка и не касается языков нацменьшинств, включая русский
"Убежден, что цель этого представления - разбалансирование страны", - добавил он.
Парубий заверил, что при принятии этого закона были максимально соблюдены нормы регламента Верховной Рады, каждая правка была рассмотрена.
"Закон принят в соответствии с регламентом и всеми нормами процесса", - подчеркнул Парубий.
Бывший председатель парламента также обратил внимание на то, что Украине как государству был крайне необходим этот закон.
Также на Цензор.НЕТ: Депутаты Ивано-Франковского горсовета пришли под КСУ поддержать закон о языке. ФОТО
"Этот закон - закон о защите украинского языка", - подытожил Парубий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що я мовчу. Дозволь мені мовчать!
Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе...
І тільки змії ********* й сичать.
Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні.
Злість рухає людьми,
але у бік безодні.
Ліна Костенко
"ВЫ все презЫденты, ЛОХИ !!!"
Зелені маніпулятори при владі
А Парубія на Майдані у лютому 2014, слабо?
Основные причины смертности в мире за 1-3 месяца 2020 года:
140 584 - малярия
153 696 - самоубийство
193 479 - ДТП
240 950 - ВИЧ
358 471 - алкоголизм
1.177.141 - онкология
1.200.000 - сердце
Які б жили.
Завдяки брехні та перекрученим фактам, вони потрапили у владу.
ПАЛЯНИЦЯ і більше нічого?
Бідна дитина...
1) Разделить граждан Украины. Язык стал самым простым инструментом.
2) Уничтожить национальность "Украинец". Сделали украинцами всех граждан, независимо от национальности. Но другие национальности помнят свои корни.
Не решив языковый вопрос, мы даем врагу оружие для ведения гибридной войны против нас.
Мы, украинцы, вообще странные. ***** вооружается за счет торговли нефтепродуктами. Мы, с 2014г. практически в двое увеличили потребление нефтепродуктов! Каждый литр бензина, заправленный в автомобиль - оплата одного патрона врагу.