Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий

Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает представление в Конституционный суд по языковому вопросу частью гибридной войны России.

Об этом он заявил на заседании Конституционного суда, который рассматривает представления 51 народного депутата о соответствии Конституции положений закона о языке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Парубий подчеркнул, что оспариваемый закон - один из наиболее важных законов, принятых парламентом, а подготовка к его принятию велась с широким обсуждением и дискуссиями.

"Слишком много противников этого закона было. ... Сегодняшнее представление ... это часть гибридной атаки на Украину как на государство. Риторика представления напоминает риторику страны-агрессора", - подчеркнул бывший спикер Рады.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вениславский в КС: Языковой закон лишь определяет статус украинского языка и не касается языков нацменьшинств, включая русский

"Убежден, что цель этого представления - разбалансирование страны", - добавил он.

Парубий заверил, что при принятии этого закона были максимально соблюдены нормы регламента Верховной Рады, каждая правка была рассмотрена.

"Закон принят в соответствии с регламентом и всеми нормами процесса", - подчеркнул Парубий.

Бывший председатель парламента также обратил внимание на то, что Украине как государству был крайне необходим этот закон.

Также на Цензор.НЕТ: Депутаты Ивано-Франковского горсовета пришли под КСУ поддержать закон о языке. ФОТО

"Этот закон - закон о защите украинского языка", - подытожил Парубий.