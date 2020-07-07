Рейтинг партий: "Слуга народа" - 26,6%, ЕС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батькивщина" - 7,3%, "Сила и честь" - 5%, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

26,6% избирателей если бы выборы проходили в ближайшее время проголосовали за партию "Слуга народа", 21,3% - за "ЕС", 18,6% - за ОПЗЖ, 7,3% за "Батькивщину", 5% за "Силу и честь".

Об этом говорится в результатах опроса общественного мнения. проведенного "Социсом", передает Цензор.НЕТ.

Партия "Слуга народа" остается лидером по количеству потенциальных избирателей (26,6%). На втором месте - "Европейская Солидарность" (21,3%), которая значительно улучшила свои показатели с момента последнего опроса "Социса" в начале апреля. Рейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Батькивщины" также вырос - 18,6% и 7,3% соответственно. 5% также набирает партия "Сила и честь".

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Опрос проводился 24-30 июня 2020 г. методом CAPI с использованием планшетов. Выборка представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов.