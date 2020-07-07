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Рейтинг партий: "Слуга народа" - 26,6%, ЕС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батькивщина" - 7,3%, "Сила и честь" - 5%, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

26,6% избирателей если бы выборы проходили в ближайшее время проголосовали за партию "Слуга народа", 21,3% - за "ЕС", 18,6% - за ОПЗЖ, 7,3% за "Батькивщину", 5% за "Силу и честь".

Об этом говорится в результатах опроса общественного мнения. проведенного "Социсом", передает Цензор.НЕТ.

Партия "Слуга народа" остается лидером по количеству потенциальных избирателей (26,6%). На втором месте - "Европейская Солидарность" (21,3%), которая значительно улучшила свои показатели с момента последнего опроса "Социса" в начале апреля. Рейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Батькивщины" также вырос - 18,6% и 7,3% соответственно. 5% также набирает партия "Сила и честь".

Рейтинг партий: Слуга народа - 26,6%, ЕС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, Батькивщина - 7,3%, Сила и честь - 5%, - опрос Социса 01Рейтинг партий: Слуга народа - 26,6%, ЕС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, Батькивщина - 7,3%, Сила и честь - 5%, - опрос Социса 02

Читайте также: Президентский рейтинг Зеленского упал до 34,6%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Опрос проводился 24-30 июня 2020 г. методом CAPI с использованием планшетов. Выборка представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов.

рейтинг (1639) СОЦИС (71) Батькивщина (2013) Слуга народа (2632) Европейская Солидарность (1055) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+81
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 26,6%, ЕС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батькивщина" - 7,3%, "Сила и честь" - 5%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 7482
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07.07.2020 17:15
+62
18,6% вороги
21,3% патріоти
26,6% - довбодятли
це вже трохи краще..
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07.07.2020 17:15
+52
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 26,6%, ЕС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батькивщина" - 7,3%, "Сила и честь" - 5%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 1060
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07.07.2020 17:14
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Страница 3 из 3
Ян Жижка. Так. І його пам'ятають чеші. Дійсно вписав своє ім'я в історію. Серце Праги - думаю Жижков.
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07.07.2020 19:30 Ответить
І що саме цікаве - при Жижці гусити різали євреїв ще більше, ніж католиків, а євреї зараз про це мовчать, і "всіх собак вішають" на Хмельницького...
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07.07.2020 20:20 Ответить
Сплошной политический мусор, лидируют импотенты, следом жулье косящее под патриотов, ну и замыкают просто враги Украины. Кушайте, не обляпай...тесь
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07.07.2020 17:34 Ответить
100%👍
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07.07.2020 18:18 Ответить
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 26,6%, ЕС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батькивщина" - 7,3%, "Сила и честь" - 5%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 4284
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07.07.2020 17:37 Ответить
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 842
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07.07.2020 20:27 Ответить
Рейтинг чушь. В 26% у помойных клоунов не верю.
Страна где 26% клиничееских ********* не прожила бы 30 лет.
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07.07.2020 17:39 Ответить
Надіюсь, що велика частина хто голосував за СН вже давно зрозуміли,що вибрали тупих недосвідчених. Що шахраї, брехуни, піарщикі заполонили всі посади. Але холодильник і підкуп ще держить високий рейтинг. для деяких наших зебілів. Але час іде і коли холодильник стане пустий--тоді рейтинг буде близькій до нуля. Тим "какая разніца" потрібно кожний день нагадувати дії і слова що президента,що "корабельних сосен" і тоді рейтинг буде вже нижчий плінтуса.
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07.07.2020 17:40 Ответить
до них ще не доходить...
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07.07.2020 18:38 Ответить
Вони все зрозуміли! Тепер їх вибір - Бойко Юра! Так шо скоро премьером буде Юра Єнакіевскій!
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08.07.2020 00:18 Ответить
Социс обычно завышает рейтинг ЕС на 2-3 % то есть реальный рейтинг там около 18%,что впрочем тоже неплохо
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07.07.2020 17:46 Ответить
*Социс * належить другану бариги ..Гриніву !
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07.07.2020 17:50 Ответить
5% , если не больше ! И это ещё с админресурсом , поскольку под опросы потом губернаторы и главы ОТКа поддягивают результаты !
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07.07.2020 18:13 Ответить
Комедия. Рыги на своих сайтах рисуют мертвечуку больше 20%, порохоботы на своих говорят нет- 20 % у нашего сывочолого гетьмана. А по факту у тех и тех наверное даже вместе 20% не наберется
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07.07.2020 17:51 Ответить
Ну да, всі за Шарика, думають він їм лайно позбирає за ними.
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07.07.2020 17:53 Ответить
ОПЗЖо 18% !!! Ще чистити й чистити Україну від вати **@нутої.
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07.07.2020 18:00 Ответить
А Вальцман? Вообще позор!!!!!!
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07.07.2020 18:21 Ответить
Вы зельцмана имеете ввиду?
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07.07.2020 18:39 Ответить
Горять пердаки у р@шистів від вольцмана, значить не усе погано робив. А "пазор"- ганьба нормальною мовою, зараз президент та його більшість у ВР.
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07.07.2020 21:09 Ответить
Смeшко відтягує голоси украінців. Як його Гон(р)дон піарив на 112 аналі мeртвячука.
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07.07.2020 18:04 Ответить
Однотуровые, напомнить вам как паРашенка слил два Майдана и пол УКРАИНЫ?? имбецилы, память короткая у вас, даже опзжоповцы столько зла и негатива не принесли в нашу страну сколько недоразумение рыгиАнально-шоколадное.. и даже рот свой не открывайте, а до конца своих беспонтовых дней молите о прощении у НАРОДА УКРАИНЫ..
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07.07.2020 18:08 Ответить
Йди повішайся лартєногий одножоповець
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07.07.2020 18:42 Ответить
Касторки выпей-полегчает !
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07.07.2020 21:18 Ответить
Во время фб-баттлов по теме Славянска и колонны Гиркина много сторонников бывшего верховного главнокомандующего рассказывали, какой он был неопытный в июле 2014 года. Далее шли истории про «голую и босую» армию.
Об этом https://www.facebook.com/dostali.hvatit написал полчаса назад в Фейсбуке бывший командир батальона «Донбасс», экс-нардеп Семен Семенченко.
Хочу напомнить страдающим амнезией гражданам, что через полтора месяца «неопытный Порошенко» уже должен был стать опытным. Но алгоритм повторился.
Ноль реакции на сообщение о вторжении войск РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) в Иловайск. Ноль реакции в течение двух дней, пока замыкалось кольцо окружения. Парад в Киеве вместо отправки подкреплений. И потом такие же отмазки.
«Не было сил» (это при военкоматах, которые ломились от наплыва добровольцев), «мы были неопытными» (это при миллионах потраченных на обучение генералов в училищах и академиях), «мы не ожидали такого от РФ» (это после оккупации Крыма и расстрела украинский войск с территории РФ).
А потом все это еще раз повторилось в Дебальцево …
Поэтому, если рассматривать все события в комплексе, то мифический «неопытный верховный главнокомандующий» (образ которого нежно рисуется нам порохо-пропагандой) превращается в продуманного серийного маньяка, который действует по одной схеме, с одними и теми же подельниками и с одинаковыми последствиями (смерть солдат, деморализация войск, потеря территории, Минск 1-2).
И прикрывалось все это потом - самой разнузданной ложью в интернете и на ТВ.
Ну а лицам, горячо отстаивающим версию о «неопытных в июле 2014», хотелось бы кое-что объяснить.
Вы не просто спорите за свой политический выбор (или за деньги отрабатываете методичку - есть и такие, и такие). Эти люди помогают обманывать общество и уйти от ответственности высокопоставленным украинским гнидам. Которые (как правильно писал Петлюра) еще опаснее московских вшей.
Потому что по внешним признакам вроде «свои». Но без украинских гнид московские вши не способны сделать в Украине совсем ничего. А украинские гниды, в свою очередь, не могут ничего без тысяч добровольных помощников. Одним из которых сейчас возможно есть и вы…
Вот такая ху#ня, малята!
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07.07.2020 18:14 Ответить
Вороги України у всій красі,біосміття
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07.07.2020 18:16 Ответить
Навіть не зрозуміло кого з цих вішати а кого стріляти
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07.07.2020 18:20 Ответить
убейся ап стену, вешатель/стрелялка! Максимум що ты можешь - засунуть язык в "сердце" ***** и яростно им вращать
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07.07.2020 21:15 Ответить
Навіть не буду коментувати цю муйну під брехливою назвою "рейтинг", лише запитаю: хоч хто-небудь вірив чи вірить хоч якомусь "рейтингу", "опитуванню", "екзітполу" і т.і, проведеному в Україні за весь час незалежності? Невже ще залишились такі дУрні?:
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07.07.2020 18:21 Ответить
Я завжди вірю, коли пристойні організаціі цим займаються. Социс із пристойних. І я нe дурeнь. Чeснe слово.
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07.07.2020 23:17 Ответить
Придворное агенство Порошенко во главе с липшим другом Грынивым))
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08.07.2020 05:46 Ответить
Ох, повірте! Поспілкуйтеся з таксистами в Києві. Є прости непробивні дУрні. Ані найменшого шансу, паралельна реальність в головах...
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08.07.2020 11:34 Ответить
Ось для кого виявляється готувалася "пільгова" іпотека...
https://24tv.ua/oshhadbank-rozshiriv-perelik-*********-yaki-mozhut-novini-***************** "Ощадбанк" розширив перелік клієнтів, які можуть отримати пільгову іпотеку

Державний "Ощадбанк" розширив перелік клієнтів, які можуть отримати кредит на житло під 9,99% річних. Відтепер пільговими пропозиціями можуть скористатися державні службовці, співробітники Нацполіції та ДСНС.
https://24tv.ua/oshhadbank-rozshiriv-perelik-*********-yaki-mozhut-novini-*****************
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07.07.2020 18:21 Ответить
Так =слуги народу= ж.
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07.07.2020 21:46 Ответить
А шо цэ за СОЦИК? Считайте получше, давай 50 и не меньше, ЗЭ уже конец, пишите все на ЕС. Они все проглотят, да шо там мелочится, ПЕТР АЛЕК. уже президент.
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07.07.2020 18:28 Ответить
А нахєра ж його погнали? Щоб знову обрати у першому турі
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07.07.2020 18:34 Ответить
А кто его избирать то будет, его назначит Байден, будет ВИЦЕ - ПРЕЗИДЕНТ колонии.
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07.07.2020 18:55 Ответить
це не рейтинг Пєті піднявся..
це рейтинг Слуг ОБВИС
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07.07.2020 21:13 Ответить
при Порошенко такого сраму не було
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08.07.2020 11:32 Ответить
Ну, Тимошенко - зрозуміло: свій залізобетонний електорат з лозунгом "Вона вумна" (с). Але хто за Смєшко... рве сраку? Знову ведуться на горандонівську рекламу "сильного і чесного"? Ну, щелепи у Смєшка дійсно, як у бультерьера - ухопиться за владу, не відірвеш.
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07.07.2020 18:32 Ответить
а лет-то ему уже 65 - и туда же
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07.07.2020 20:07 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040616751325&comment_id=Y29tbWVudDo1NTk0MTM5MjQ5NDgxMzFfNTU5NzUyMjI4MjQ3NjM0 Микола Васильович Думич Не все так просто.
Злочини проти людства і проти людяності не мають термінів давности.
Репресії режиму Ющенка-Януковича-Вальцмана
будуть усвідомлюватися і аналізуватися усіма наступними поколіннями цієї планети разом і в контексті із репресіями Третього Рейху та СРСР.
То два різновиди однієї соціальної патології.
Німецького нацизму і російського - класичного - фашизму.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4?fbclid=IwAR0PGA8f3K5rRv4lwtpw930UVs0iSG-TZ5oPhOLU38P3zhoUBrK188sHVPA https://uk.wikipedia.org/.../%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0...
А які ще можуть бути варіанти в ХХI-му столітті в центрі Європи?
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07.07.2020 20:28 Ответить
За Смешко рве зраку гордон, як там ще кажеть гондон, який також кричав, що хто завгодно аби не Порошенко. Це той спецагент чийсь, скоріше всього ФСБ, що брав інтерв*ю у гіркіна і називав його сміливим бійцем. Вам мало було керування щирих українців? Вибирайте ще одну колоду щирих. Правда ще є в запасі рабінович!
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08.07.2020 10:17 Ответить
Поддержка
https://twitter.com/poroshenko @poroshenko выросла до 34% (во втором туре) и она продолжает расти. Вова! Пакуй баулы на Ростов! Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 3815
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07.07.2020 18:32 Ответить
Жодної з цих так званих "партій" не має бути у цьому рейтингу. Олігархічні злодійські маріонетки, а не партії.
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07.07.2020 18:39 Ответить
чомусь ніхто не говорить про Голос, а придивіться, яка розумна там молодь і патріотична
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08.07.2020 11:34 Ответить
Мозок Зе-виборця.
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 2716
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07.07.2020 18:42 Ответить
І такий самий затруєний, як плід маклюри...
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07.07.2020 18:58 Ответить
Хочется сказать словами персонажа пьесы Подеревянского-,,ЧТО ПИ**ЮКИ,ДОИГРАЛИСЬ?,,
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07.07.2020 18:56 Ответить
Социс принадлежит грыниву, политтехнологу порошенко. Думайте.
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07.07.2020 18:58 Ответить
значит можно доверять
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07.07.2020 20:07 Ответить
МОЖНА..
ЯК І КАЙФУВАТИ ВІД НАРКОТИКІВ..

після виборів,правда,ломка...
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07.07.2020 21:16 Ответить
В кінці кінців вони завжди сходяться з результатами ЦВК.
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07.07.2020 20:17 Ответить
аа, то я думаю, почему у парашенки за двадцать....
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07.07.2020 20:35 Ответить
Нет ни одной партии с проукраинской позицией в топе. Печаль.
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07.07.2020 19:05 Ответить
На трибунах становится тише,
Тает быстрое время чудес,
До свиданья, прибацаный ЗЕля,
Возвращайся в свой сказочный лес.
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07.07.2020 19:09 Ответить
Походу 73% пора снова возвращаться в стойло. Проект "накорми себя сам" провалился.
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07.07.2020 19:11 Ответить
POROCH-FOREVER !!!
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07.07.2020 19:21 Ответить
Если слуги народа делят наших детей на сорта для них и 26% дохрена.У нацистских идей рейтинг должен быть нулевой.
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07.07.2020 19:36 Ответить
Лайнокради 💩🎈 3,9% ...
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07.07.2020 20:15 Ответить
не, эти не лечатся, только перетекают....
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07.07.2020 20:33 Ответить
Чудное дело... У них ещё и не отрицательный рейтинг. Какой же упоротый у нас всётаки народ... Петра уже небыло сил терпеть, а зе!лю - норм, пусть продолжает.
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07.07.2020 20:35 Ответить
Я так розумію,що зараз в Україні,тільки "социс" один робить соцдослідження?
Це ж скільки треба було вкрасти щоб так рейтинг ріс у агента російських спецслужб Порошенко?
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07.07.2020 20:35 Ответить
Как можна голосовать за таких разводил как Кива или Рабинович, я реально этого не понимаю.
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07.07.2020 21:10 Ответить
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 6713
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07.07.2020 21:19 Ответить
Рейтинг откровенно кремлёвского жопоблока вызывает сильные сомнения в будущем хохло малороского поскацапленного скота..
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07.07.2020 21:28 Ответить
Єдина проукраїнська партія - це "Батьківщина" і єдиний лідер - Юлія Тимошенко! Все інше - манкурти, злодюги, антиукраїнска мерзота. Переживемо всю нечисть і Україна буде заможною, щасливою державою.Слава Україні!
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07.07.2020 23:00 Ответить
Королевська...Лебедєв...Портнов...Писаренко...Савченко...Хтось якось відповів за цих потвор
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07.07.2020 23:05 Ответить
Ця падло Тимошенко - гірше ніж, Медведчук+Бойко разом взятті. Коли вже до юлеботів дійде, що більшого внутрішнього ворога ніж юля у нас не було, а можливо і не буде? І ця потвора, все ще проходить до Верховної Ради і має якісь рейтинг. Це просто неймовірно, і не має слів
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08.07.2020 00:55 Ответить
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 7454
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08.07.2020 08:26 Ответить
Падло - це ти і тобі подібні продажні боти, а Ю. В . Тимошенко - єдина надія України!
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09.07.2020 00:45 Ответить
Дострокові парламентські вибори будуть дуже скоро - Турчинов

"Україну скоро чекають дострокові вибори до Верховної Ради", - заявив в ефірі "Прямого" голова штабу партії "Європейська солідарність" Олександр Турчинов.
"Вибори - це важливе питання. І місцеві вибори… І я переконаний, що будуть дострокові парламентські вибори. Так. Я думаю, що дуже близько", - заявив він.
Чи на цей рік, чи наступного.... Я скажу так: чим швидше чинна влада проведе парламентські дострокові вибори, чим швидше відбудеться перезавантаження влади - тим буде краще для цих людей. Це важливе питання - перезавантаження влади.
Але той штаб партії "Європейська солідарність", який створюється, я би назвав його антикризовим. Тому що країна впевнено просувається до можливої катастрофи. І цей рух треба припиняти. Треба відпрацьовувати економічні програми, які треба буде реалізовувати в екстремальних умовах. Тому що в економіці не просто багато негативних процесів... тут багато процесів незворотних, які руйнують фундамент економічної стабільності в державі", - пояснив Олександр Турчинов.

"Наявні небезпечний хаос, небезпечна економічна катастрофа, небезпечна некерованість ситуації в Україні. Тому що, безумовно, нею завжди скористається агресивна Росія. Військове керівництво Росії до цього готується. І саме тому знову в кабінетах з'явилися такі агенти впливу Кремля, які саме працюють на дестабілізацію ситуації. Коли, наприклад, в парламенті - буквально сьогодні в електронних ЗМІ була інформація - розглядають знову зміни до закону, щоб відновити експорт російської електроенергії в Україну… У нас з початку незалежності жоден блок АЕС не виводився. І за останній рік три блоки виведені з експлуатації", - сказав Турчинов.

Він зауважив, що окрім того, є мільярдні заборгованості перед різними енергетичними компаніями, і приватними, і державними.
"І в цих умовах вони говорять про експорт російської електроенергії в Україну. Що це, як не спроба добити українську економіку системно, дестабілізувати ситуацію, зламати енергетичний хребет нашої держави? А там далі - вже як господарі вирішать, що буде далі. Ми бачили з вами, що буває далі в таких умовах. І саме тому я переконаний, що передумовою російської військової агресії завжди буде їх відпрацювання "п'ятою колоною": дестабілізація, хаос, економічне руйнування і безвладдя. І в цих умовах завжди вони героїчно йдуть на "допомогу". Тому неможливо це допускати. І коли ми говоримо про мирне перезавантаження влади, ми говоримо в першу чергу про національну безпеку нашої держави. Це необхідно. І в цьому, я вважаю, зацікавлені і схід, і захід, і центр нашої держави", - закінчив своє доведення Кривавий Пастор.
відео: https://prm.ua/ekonomichna-nestabilnist-i-politichniy-haos-nesut-naybilshu-zagrozu-natsbezpetsi-********-turchinov/
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07.07.2020 23:38 Ответить
Але той штаб партії "Європейська солідарність", який створюється, я би назвав його антикризовим. Тому що країна впевнено просувається до можливої катастрофи. І цей рух треба припиняти.Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 9081
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08.07.2020 08:29 Ответить
Шарий что то мало..
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07.07.2020 23:54 Ответить
під радісні овації 73% зебілів, 4мо ухайдохало країну...
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08.07.2020 08:28 Ответить
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 8276
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08.07.2020 08:30 Ответить
сьогодні зранку на гілку виліз ольгінець https://censor.net/user/140746 зі своїми провокаціями. Ввважає, що ніхто не помітить...
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08.07.2020 10:00 Ответить
Та основна маса форумчан до нього вже звикла і ставиться, як до "городского сумасшедшего", тільки трішки "гімнистішого", ніж наш "Ігорок Л"... Або сміються, або "спамлять", або "посилають у світлу далечину...".
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08.07.2020 10:10 Ответить
цікаво було би скласти списочок оцих "сумашедших"... Я потихеньку в своєму крндуїті помічаю їх як "графоман". Доведеться і цього туди ж занести...
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08.07.2020 11:23 Ответить
Та я почав його складать, а потім кудись аркуш пклав і забув, куди... Якщо знайду, то скину тобі його...
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08.07.2020 12:06 Ответить
Якщо опитування проведуть сьогодні, то після зашкварів Верещук і адмінпротоколів по корупції найсвітлішого, рейтинг "слуг" буде менший, чим червоних кульок із какашками.
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08.07.2020 10:00 Ответить
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 2842
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08.07.2020 15:45 Ответить
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