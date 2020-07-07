Минобразования: С 1 июля возвращены средства за пробное ВНО уже более чем 86 тысячам участников

Министерство образования с 1 июля текущего года возвратило уже более 86 тыс. участникам средства за пробное внешнее независимое оценивание.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня, 7 июля 2020 года, Министерство образования и науки совместно с ПриватБанком вернули деньги за пробное ВНО в учебных заведениях 86 тыс 351 участнику. Сумма возвращенных средств составляет 21 млн 230 тыс. 688 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 107 тыс. участников пробного ВНО имеют карточки "Приватбанка", на которые перечисляются средства.

Также еще 111 тыс. участников должны обратиться в банк, чтобы получить средства за пробное ВНО. Если же лицо уже является клиентом банка, можно открыть виртуальную карту в Приват24, не посещая отделения.

"Карточку необходимо оформить как можно быстрее. Однако если сейчас нет возможности попасть в банк, есть время до конца ноября - программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года", - сообщают в ведомстве.

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