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Минобразования: С 1 июля возвращены средства за пробное ВНО уже более чем 86 тысячам участников

Минобразования: С 1 июля возвращены средства за пробное ВНО уже более чем 86 тысячам участников

Министерство образования с 1 июля текущего года возвратило уже более 86 тыс. участникам средства за пробное внешнее независимое оценивание.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня, 7 июля 2020 года, Министерство образования и науки совместно с ПриватБанком вернули деньги за пробное ВНО в учебных заведениях 86 тыс 351 участнику. Сумма возвращенных средств составляет 21 млн 230 тыс. 688 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 107 тыс. участников пробного ВНО имеют карточки "Приватбанка", на которые перечисляются средства.

Также еще 111 тыс. участников должны обратиться в банк, чтобы получить средства за пробное ВНО. Если же лицо уже является клиентом банка, можно открыть виртуальную карту в Приват24, не посещая отделения.

"Карточку необходимо оформить как можно быстрее. Однако если сейчас нет возможности попасть в банк, есть время до конца ноября - программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года", - сообщают в ведомстве.

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Автор: 

Минобразования (1738) ВНО (417)


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Ничего не понял.
Зачем было брать деньги с людей, чтобы теперь возвращать?
Или тут какой-то лайф-хак? Или ноу хау?
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07.07.2020 18:18 Ответить
Ти не в теме. В конце 11 класса ученик получает аттестат о полном среднем образовании (ззадания условно от 1 до 30) и еще один єкзамен для поступления в вуз (задания от 31 до 50). Здают єти два єкзамена в один день как один. Назьівется ВНО (или ЗНО на укр). Есть услуга по подготовке к єтому двойному єкзамену - пробньій ВНО. Он платньій. Вірус не дал его провести. Его отменили. Теперь возвращают деньги.
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07.07.2020 22:42 Ответить
Тепер зрозуміло. Дякую!
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08.07.2020 07:54 Ответить
 
 