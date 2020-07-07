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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции ОС, ранены четверо украинских воинов, - штаб

Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции ОС, ранены четверо украинских воинов, - штаб

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ОС, информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете применил запрещенные минскими договоренностями образцы вооружения на подступах к Новотошковскому. На этом участке фронта противник более полутора часов совершал обстрелы позиций ООС из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты из гранатометов различных систем и стрелкового оружия провоцировали украинских защитников у Старогнатовки и Водяного. Неподалеку Богдановки наемники РФ вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Авдеевки дважды задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив агрессора вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил боевую травму на Донбассе. Враг применил 122-мм артсистемы, 120- и 82-мм минометы, за сутки - 7 обстрелов, - штаб

Автор: 

обстрел (27379) ранение (3389) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции ОС, ранены четверо украинских воинов, - штаб - Цензор.НЕТ 53
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07.07.2020 18:03
+9
Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции ОС, ранены четверо украинских воинов, - штаб - Цензор.НЕТ 3809
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07.07.2020 18:04
+6
Швидкого одужання нашим хлопцям. Бережи вас Господь, рідненькі
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07.07.2020 18:21
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это хотят отомстить за 8 дохлых орков
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07.07.2020 18:01 Ответить
Хєрова логіка. Практично як "надо просто перестать стрелять" (с) - треба стріляти першими, Фредді
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07.07.2020 18:10 Ответить
Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции ОС, ранены четверо украинских воинов, - штаб - Цензор.НЕТ 53
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07.07.2020 18:03 Ответить
Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции ОС, ранены четверо украинских воинов, - штаб - Цензор.НЕТ 3809
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07.07.2020 18:04 Ответить
А хто почав?
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07.07.2020 18:12 Ответить
***** с ***************,а это изрыгнул ватный карась Daniel
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07.07.2020 19:34 Ответить
Пецков гаварит чтоэтоне мы, и настамнет, ссылочку давать?
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07.07.2020 23:59 Ответить
Ау?😂🌷
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07.07.2020 18:19 Ответить
Точно: краще загинути героєм від кулі, ніж померти від COVID-19.
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07.07.2020 18:12 Ответить
А ми браття, як соколи
В вольнім виросли краю
Не дамо свій край нікому
Краще згинемо в бою.
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07.07.2020 18:19 Ответить
их уже осталось 26%
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07.07.2020 18:15 Ответить
Швидкого одужання нашим хлопцям. Бережи вас Господь, рідненькі
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07.07.2020 18:21 Ответить
Одужання хлопцям.......
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07.07.2020 18:42 Ответить
Мэр Харькова https://inforesist.org/tag/kernes/ Геннадий Кернес считает законным так называемый «референдум», который состоялся в 2014 году в Крыму. Об этом он заявил https://inforesist.org/goto/https://www.youtube.com/watch?v=0ZSWiEUO9c8&feature=youtu.be&t=2799 в интервью представителям скандального блогера Анатолия Шария.
По словам Кернеса, бывший президент Виктор Янукович и руководители различных ведомств должны были остаться в стране и провести встречу в одном из городов юга или востока. Вместе с тем градоначальник подчеркнул, что жители Крыма имели право на проведение референдума согласно Конституции автономной республики.
«Я хорошо знал Константинова, председателя Верховного совета Крыма, но никогда не мог подумать, что они уйдут в Россию», - добавил Кернес.
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07.07.2020 18:44 Ответить
"имели право на проведение референдума согласно Конституции" - шо за бред, откуда это бандюк харьковский взял? Или Верещук подсказала?
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07.07.2020 19:21 Ответить
Этот наперсточник давно должен гнить на Холодной горе
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07.07.2020 19:36 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!

Просто надо больше убивать русских и тогда потери ВСУ снизятся.
Убей русского, убей русскую сволочь!
Найманці РФ від початку доби 7 разів обстрілювали позиції ОС, поранено чотирьох українських воїнів, - штаб - Цензор.НЕТ 9321
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07.07.2020 19:33 Ответить
Найманці РФ від початку доби 7 разів обстрілювали позиції ОС, поранено чотирьох українських воїнів, - штаб - Цензор.НЕТ 7049
треба просто бути як мишка
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08.07.2020 00:02 Ответить
 
 