Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции ОС, ранены четверо украинских воинов, - штаб

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ОС, информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете применил запрещенные минскими договоренностями образцы вооружения на подступах к Новотошковскому. На этом участке фронта противник более полутора часов совершал обстрелы позиций ООС из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты из гранатометов различных систем и стрелкового оружия провоцировали украинских защитников у Старогнатовки и Водяного. Неподалеку Богдановки наемники РФ вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Авдеевки дважды задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив агрессора вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил боевую травму на Донбассе. Враг применил 122-мм артсистемы, 120- и 82-мм минометы, за сутки - 7 обстрелов, - штаб