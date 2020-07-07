Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции ОС, ранены четверо украинских воинов, - штаб
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ОС, информирует Цензор.НЕТ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете применил запрещенные минскими договоренностями образцы вооружения на подступах к Новотошковскому. На этом участке фронта противник более полутора часов совершал обстрелы позиций ООС из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты из гранатометов различных систем и стрелкового оружия провоцировали украинских защитников у Старогнатовки и Водяного. Неподалеку Богдановки наемники РФ вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Авдеевки дважды задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив агрессора вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются.
За текущие сутки в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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В вольнім виросли краю
Не дамо свій край нікому
Краще згинемо в бою.
По словам Кернеса, бывший президент Виктор Янукович и руководители различных ведомств должны были остаться в стране и провести встречу в одном из городов юга или востока. Вместе с тем градоначальник подчеркнул, что жители Крыма имели право на проведение референдума согласно Конституции автономной республики.
«Я хорошо знал Константинова, председателя Верховного совета Крыма, но никогда не мог подумать, что они уйдут в Россию», - добавил Кернес.
Просто надо больше убивать русских и тогда потери ВСУ снизятся.
Убей русского, убей русскую сволочь!
треба просто бути як мишка