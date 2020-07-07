В отношении 13 свидетелей по делу МН17 принимают усиленные меры безопасности, - Мамедов

В отношении свидетелей по делу о сбитом самолете рейса МН17 принимают усиленные меры безопасности, в частности из материалов изъяты даты допросов, чтобы исключить идентификацию личности.

Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

"Как правило, допрос свидетелей, которым предоставлена ​​защита, не может быть проведен в открытом судебном заседании. В таких делах даже обнародование информации о времени и месте допроса свидетелей может нести риск для их безопасности. Например, из материалов судебного дела изъяты даты соответствующих допросов, ведь это может способствовать идентификации личности", - объяснил он.

Мамедов добавил, что их цель - установить и привлечь к ответственности "как тех, кто совершал запуск ракеты, так и тех, кто отдавал приказы".

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Как сообщал Укринформ, Окружной суд Гааги решил не раскрывать имена 12 свидетелей по делу о сбитом самолете рейса МН17 в небе над Донбассом. При этом тринадцатый свидетель не получил особого статуса, поэтому представленные им показания не могут быть использованы в суде.

Защита одного из четырех обвиняемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова - обжаловала решение по обеспечению 13 лицам статуса свидетелей, которым угрожает опасность, и их анонимность.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

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В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

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По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

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В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.