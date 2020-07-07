РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6070 посетителей онлайн
Новости
2 948 10

Офис генпрокурора начал расследование участия французских наемников на стороне террористов на Донбассе

Офис генпрокурора начал расследование участия французских наемников на стороне террористов на Донбассе

Офис генерального прокурора начал уголовное производство по факту участия иностранных наемников в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) на Донбассе.

"Прокуроры установили, что с 2014 года по настоящее время 20 граждан Французской Республики участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям", - указывается в сообщении Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Производство начато по ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110 , ч. 5 ст. 260 (наемничество, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чешский суд приговорил воевавшего за террористов "ДНР" чеха Кафку к 3 годам условно, - СМИ

Автор: 

Франция (3526) наемник (354) наемники рф (2087)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Потому что Порох алкоголик, убил своего брата и Путина поздравил. Какие я ещё фейки не перечислил?
показать весь комментарий
07.07.2020 19:42
+2
А що з цього приводу скаже нам Мікрон і Пеця, а так розумію він з 2014 року був в курсі цього і Юга теж про це знав але вони чомусь про це мовчали. А чому?
показать весь комментарий
07.07.2020 18:49
+1
Вот те раз.
А пэтьку это не колыхало от слова вообще
показать весь комментарий
07.07.2020 18:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С добрым утром!!!!!
Проснулась блин!!!!!!
показать весь комментарий
07.07.2020 18:47 Ответить
Им что, делать нечего.
показать весь комментарий
07.07.2020 18:49 Ответить
А що з цього приводу скаже нам Мікрон і Пеця, а так розумію він з 2014 року був в курсі цього і Юга теж про це знав але вони чомусь про це мовчали. А чому?
показать весь комментарий
07.07.2020 18:49 Ответить
Потому что Порох алкоголик, убил своего брата и Путина поздравил. Какие я ещё фейки не перечислил?
показать весь комментарий
07.07.2020 19:42 Ответить
Вот те раз.
А пэтьку это не колыхало от слова вообще
показать весь комментарий
07.07.2020 18:50 Ответить
Конешно не колыхало,он в то время был занят исключительно важным делом- гадил в штаны мудрому нариду.
показать весь комментарий
07.07.2020 18:52 Ответить
Сильвупле, блд!
показать весь комментарий
07.07.2020 18:50 Ответить
У Патриотов , - Патриотизм не нужно Подымать , Он есть Врожденный. А рейтинг подымать таким Образом как Вкид , а расследование Зась , не получится.
показать весь комментарий
07.07.2020 18:54 Ответить
Сосед мой видел французского снайпера (спецы в плен взяли)кто было в 2015м летом...
показать весь комментарий
07.07.2020 19:48 Ответить
Интересно, эти двуногие животные имеют хоть одну извилину, вряд ли французский биомусор.
показать весь комментарий
07.07.2020 21:12 Ответить
 
 