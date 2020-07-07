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Новости Паводки на Западной Украине
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После сильных дождей полностью прекращено сообщение с тремя селами в Ивано-Франковской области, - ГСЧС

После сильных дождей полностью прекращено сообщение с тремя селами в Ивано-Франковской области, - ГСЧС

Транспортное сообщение еще с тремя селами в Ивано-Франковской области полностью прекращено во вторник в связи с ухудшением погодных условий, вызванных проливными дождями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, из-за подъема уровня воды на р.Безулька в с.Яворов Косовского района, произошло разрушение временного переезда на дороге местного значения, из-за чего в настоящее время отсутствует транспортное сообщение с с.Снидавка Косовского района.

В Верховинском районе частично размыта автомобильную дорогу местного значения в селах Воловая и Бережница, и транспортное сообщение с ними также отсутствует.

Всего по Ивано-Франковской области в настоящее время отсутствует транспортное сообщение с 7 населенными пунктами и еще с 11 транспортное сообщение ограничено, говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще пять населенных пунктов на Западной Украине остаются подтопленными, - ГСЧС

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паводок (294) ГСЧС (4988) Ивано-Франковская область (923)


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шо? опять?
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07.07.2020 19:08 Ответить
Зеленский, где запрет на вырубку леса в Украине? Экология летит в яму, климатические катастрофы на носу. Ты представляешь что ты творишь, рептилия? Где восстановление лесов? Где сажают сегодня деревья и восстанавлтивают леса Волыни и Ивано-Франковщины и всех других областей? Для того, чтобы принять такой закон много нужно миллиардов? Много нужно вложений? Много ума нужно? Нет.Тогда почему никаких подвижек и вырубка леса продолжается?
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07.07.2020 19:21 Ответить
Так сказано, как будто не то что полностью, а навсегда...
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07.07.2020 22:46 Ответить
 
 