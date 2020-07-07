У президента Бразилии Болсонару, который называл коронавирус "легким гриппом", диагностирован СOVID-19
У президента Бразилии Жаира Болсонару во вторник подтверждено заражение коронавирусом COVID-19
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом информируют бразильские СМИ.
По словам Болсонару, он сдал тест на COVID-19, после того как у него появились симптомы респираторного заболевания.
Телеканал CNN Brasil и газета Estado de S. Paulo сообщили ранее, что у Болсонару были выявлены симптомы респираторного заболевания. Из-за этого все встречи президента Бразилии на текущую неделю были отменены.
Болсонару известен, как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии COVID-19, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне Бразилии.
Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 1 млн. 623 тыс.284 зараженных новым типом коронавируса, 65 тыс. 487 человек скончались.
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А у "молодцов" Шведов 73.344 Sweden инфнцнрованых уже (за короткий период) и 5.447deaths умерших (больше половины умерших в Германии за весь период с начала пандемии) . И это при населении чуть более 10 миллионов человек ....
А в Германии,где большинство жителей придерживаются до сих пор масочного режима, и население 83 миллиона всего 9.031 умерших. В Мире уже 11.691.068 инфнцнрованых.
Вот и делайте вывод .... Данные сняты в 19:35
Вам нет? Ну, это ваша уже проблема Положи в рот и разжуй ещё?
Нет уж, сегодня(у меня) ещё вторник,А я подаю по выходным... УВЫ!!!
Я перевожу деньги блогерам,но таким как вы не подаю...