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Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до пяти, - ГСЧС

Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до пяти, - ГСЧС

Количество погибших в результате лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области выросло до пяти человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно 5 человек погибли и 9 госпитализированы в больницу", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, ведется эвакуация местных жителей. Также ведется ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново, где ранее была проведена эвакуация.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 9 госпитализированных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб и девятеро госпитализированы из-за пожаров в Луганской области (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

пожар (5961) ГСЧС (4988) Луганская область (6501)


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07.07.2020 19:52 Ответить
100 из 100 что местные подозревают в поджоге правый сектор и бендеровцев.
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07.07.2020 19:54 Ответить
Нет, только вас. Из 800 жителей Смоляниново в 2014 в опочление ушли 3 челоека. Село, в большинстве своем, за Украину.
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07.07.2020 21:19 Ответить
В с. Смоляниново живут мои тесть с тещей.
Информацию знаю не по новостям.
В новости пишут, что пожар начался утром 7-но июля. Это неправда. Пожар начался 6-но июля, и его якобы локализавали.
В этом вина пожарных и мчс. Не проверили качество своей работы. Позор!!!
Второе: В новости пишут об эвакуации.
У тестя с тёщей ожоги рук и ног, их ни кто не эвакуировал.
Пишите новости честно.
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07.07.2020 20:10 Ответить
 
 