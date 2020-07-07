Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до пяти, - ГСЧС
Количество погибших в результате лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области выросло до пяти человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Предварительно 5 человек погибли и 9 госпитализированы в больницу", - указывается в сообщении.
Как сообщалось, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, ведется эвакуация местных жителей. Также ведется ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.
Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново, где ранее была проведена эвакуация.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 9 госпитализированных.
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Информацию знаю не по новостям.
В новости пишут, что пожар начался утром 7-но июля. Это неправда. Пожар начался 6-но июля, и его якобы локализавали.
В этом вина пожарных и мчс. Не проверили качество своей работы. Позор!!!
Второе: В новости пишут об эвакуации.
У тестя с тёщей ожоги рук и ног, их ни кто не эвакуировал.
Пишите новости честно.