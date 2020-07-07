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Бывшая военнослужащая США с доступом к документам Top Secret пыталась продать информацию России, - американский Минюст

Бывшая военнослужащая США с доступом к документам Top Secret пыталась продать информацию России, - американский Минюст

47-летняя экс-военнослужащая Элизабет Ширли забрала 6-летнюю дочь, над которой не имела права опеки, и отправилась в Мексику, откуда попыталась договориться с властями РФ о переезде в обмен на секретный документ.

Об этом сообщило министерство юстиции США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Элизабет Ширли ранее служила в военных и специальных службах США, в том числе в Агентстве национальной безопасности, военно-морской разведке и минобороны. Ей был предоставлен доступ к документам на уровне Top Secret.

"В июле 2019 года Ширли отвезла свою шестилетнюю дочь в Мексику с намерением связаться с представителями правительства России с просьбой о переселении в страну, которая не выдаст ее Соединенным Штатам. Ширли взяла с собой в Мексику информацию о национальной обороне, которую она незаконно хранила. Находясь в Мексике, Ширли подготовила письменное послание российским правительственным чиновникам... 13 августа 2019 года Служба маршалов США и правоохранительные органы Мексики обнаружили Ширли и ее дочь в отеле в Мехико. Мексиканские власти арестовали Ширли на основании ордера на арест, полученного полицией штата Западная Вирджиния (WVSP) по обвинению в сокрытии несовершеннолетнего от опекуна", - говорится в сообщении Минюста США.

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В ходе обыска у нее в гаджетах обнаружили документ с грифом "очень секретно". Своим поведением Ширли нарушила "доверие, оказанное ей американским народом", и удвоила предательство, предложив секретный документ правительству РФ, считают в Генпрокуратуре США.

Ширли также призналась, что вывезла в Мексику дочку, опекуном которой был отец ребенка.

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Бывшей военнослужащей грозит лишение свободы и штраф по делу об угрозе нацбезопасности и по делу о похищении. В частности, за передачу секретных документов ее могут осудить на 10 лет тюрьмы и оштрафовать на $250 тыс.

Автор: 

гостайна (74) россия (95687) США (26860)


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Топ комментарии
+30
- Россия никогда не сотрудничала с "Талибаном".
- Погодите, но есть же фотографии приёма в Кремле!
Бывшая военнослужащая США с доступом к документам Top Secret пыталась продать информацию России, - американский Минюст - Цензор.НЕТ 344 - Мы вызвали талибов, чтобы заявить, что мы их недолюбливаем и сотрудничать не будем.
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07.07.2020 20:03
+22
В российском посольстве в Лондоне сидят люди с чувством юмора.Бывшая военнослужащая США с доступом к документам Top Secret пыталась продать информацию России, - американский Минюст - Цензор.НЕТ 6502
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07.07.2020 19:59
+17
Находятся беспринципные животные даже среди военнослужащих США.Хорошо,что вовремя выявили и обезвредили!
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07.07.2020 20:03
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В российском посольстве в Лондоне сидят люди с чувством юмора.Бывшая военнослужащая США с доступом к документам Top Secret пыталась продать информацию России, - американский Минюст - Цензор.НЕТ 6502
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07.07.2020 19:59 Ответить
Та куди їй до трампа братися......
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07.07.2020 20:02 Ответить
Находятся беспринципные животные даже среди военнослужащих США.Хорошо,что вовремя выявили и обезвредили!
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07.07.2020 20:03 Ответить
- Россия никогда не сотрудничала с "Талибаном".
- Погодите, но есть же фотографии приёма в Кремле!
Бывшая военнослужащая США с доступом к документам Top Secret пыталась продать информацию России, - американский Минюст - Цензор.НЕТ 344 - Мы вызвали талибов, чтобы заявить, что мы их недолюбливаем и сотрудничать не будем.
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07.07.2020 20:03 Ответить
Це кремлівський касир "кобила" привезла оплату за вояків США.
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07.07.2020 20:07 Ответить
Як говорив Мюлєр "якщо секрет знають двоє, знає і .... ху?ло"
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07.07.2020 20:03 Ответить
Іпанута.
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07.07.2020 20:04 Ответить
Бывшая военнослужащая США с доступом к документам Top Secret пыталась продать информацию России, - американский Минюст - Цензор.НЕТ 873
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07.07.2020 20:11 Ответить
Ей будет лучше в федеральной тюрьме, чем нежели в Рос. Федерации.
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07.07.2020 20:11 Ответить
документи відібрати а як покарання придбати їй квиток в одну сторону ...до параші
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07.07.2020 20:12 Ответить
Ото дурепа! Добровільно їхати в той ГУЛАГ з елементами психіатричної лікарні? Ну не сповна розуму! А чому не в КНДР тоді?
Краще б у Китай - все ж більш цивілізована країна, та й не видали б її, якщо ті документи дійсно чогось варті
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07.07.2020 20:16 Ответить
схоже, що її шантажували дитиною
ке ге бе такі штуки здавна практикує

По данным следователей, в июле прошлого года Ширли вместе со своей шестилетней дочерью уехала в Мексику. При этом американка проживала отдельно от ребёнка. Опекуном девочки является отец. Из Мексики Ширли планировала связаться с российскими властями и попросить убежища в стране, которая не экстрадирует её в США. При себе у американки был документ со сверхсекретными данными о нацбезопасности США. - https://www.svoboda.org/a/30711476.html
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07.07.2020 20:21 Ответить
В китай все секретные документы отправляет Байден в знак благодарности за кредит в 2.5 миллиарда для сынка Хантера . Ширли осталось только торговаться с московитами ибо верхушка демпартии уже плотно оседлала китайский бизнес.

...
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07.07.2020 22:10 Ответить
Методички меняйте клоуны репоедные!
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07.07.2020 22:30 Ответить
ширли-мырли...
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07.07.2020 20:18 Ответить
Американский секрет, что можно не ссать в лифте, руские решили не покупать)
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07.07.2020 20:22 Ответить
Овца!
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07.07.2020 20:48 Ответить
Интересно,через сколько дней она будет шить рукавицы на зоне?
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07.07.2020 21:01 Ответить
І там виявляється є люди котрі вірять у велич та могутність рашки. Головне що тьотя точно не нормальна, якщо американський суд відібрав у неї дитину (може пиячка ?)
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07.07.2020 21:18 Ответить
вот дура!
хотела переехать в рашку и стать голодранкой как и все её население...
жить где то в красноярском бараке с крысами и мыться в тазике в общем коридоре.
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07.07.2020 21:29 Ответить
Видать хотела немного денег намутить, на пластическую операцию. Бо с таким ***** - жить тяжело...
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07.07.2020 22:07 Ответить
********* нет покоя.
Имела оклад, пенсию, страховку и всё мало.
Теперь всего будет доккуя.
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07.07.2020 22:19 Ответить
До трампа ей очень далеко!
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07.07.2020 22:31 Ответить
Исчо один ипанутый, повторяющий модные мантры леваков!
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08.07.2020 00:46 Ответить
Хочеш виграти у володаря сітки казіно Америки Доні Трампа?Не трать куме сили-спускайся на дно!
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08.07.2020 01:54 Ответить
Если бы дура добралась бы до ПаРаши, прожила бы недолго. Кремль. обычно, убирает лишних свидетелей....
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07.07.2020 22:44 Ответить
 
 