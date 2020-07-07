Бывшая военнослужащая США с доступом к документам Top Secret пыталась продать информацию России, - американский Минюст

47-летняя экс-военнослужащая Элизабет Ширли забрала 6-летнюю дочь, над которой не имела права опеки, и отправилась в Мексику, откуда попыталась договориться с властями РФ о переезде в обмен на секретный документ.

Об этом сообщило министерство юстиции США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Элизабет Ширли ранее служила в военных и специальных службах США, в том числе в Агентстве национальной безопасности, военно-морской разведке и минобороны. Ей был предоставлен доступ к документам на уровне Top Secret.

"В июле 2019 года Ширли отвезла свою шестилетнюю дочь в Мексику с намерением связаться с представителями правительства России с просьбой о переселении в страну, которая не выдаст ее Соединенным Штатам. Ширли взяла с собой в Мексику информацию о национальной обороне, которую она незаконно хранила. Находясь в Мексике, Ширли подготовила письменное послание российским правительственным чиновникам... 13 августа 2019 года Служба маршалов США и правоохранительные органы Мексики обнаружили Ширли и ее дочь в отеле в Мехико. Мексиканские власти арестовали Ширли на основании ордера на арест, полученного полицией штата Западная Вирджиния (WVSP) по обвинению в сокрытии несовершеннолетнего от опекуна", - говорится в сообщении Минюста США.

Читайте на Цензор.НЕТ: В РФ задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова: обвиняют в шпионаже для НАТО

В ходе обыска у нее в гаджетах обнаружили документ с грифом "очень секретно". Своим поведением Ширли нарушила "доверие, оказанное ей американским народом", и удвоила предательство, предложив секретный документ правительству РФ, считают в Генпрокуратуре США.

Ширли также призналась, что вывезла в Мексику дочку, опекуном которой был отец ребенка.

Также на Цензор.НЕТ: Начальника райотдела полиции в Курской области задержали "за шпионаж в пользу Украины"

Бывшей военнослужащей грозит лишение свободы и штраф по делу об угрозе нацбезопасности и по делу о похищении. В частности, за передачу секретных документов ее могут осудить на 10 лет тюрьмы и оштрафовать на $250 тыс.