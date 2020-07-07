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Без инвестиций в электросети мы будем терять 20 млрд грн ежегодно, - исследование Центра экономического восстановления

Без инвестиций в электросети мы будем терять 20 млрд грн ежегодно, - исследование Центра экономического восстановления

Если не изменить подход к инвестированию в электросети потери составят более 20 млрд грн ежегодно, а энергосистема может потерять необходимую мощность для стабильной работы. Такие проблемы обозначили в своем исследовании "КРИЗИС НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ" эксперты Центра Экономического Восстановления (ЦЕВ).

 Об этом пишет Александр Визир, председатель общественного союза "Умные электросети Украины", принимавший участие в обсуждении исследования.

В исследовании утверждается, что основное оборудование операторов систем распределения (облэнерго) был построен в 1960-70 хх годах, а спроектировано по нормам 1950-х годов. Поэтому проектный ресурс значительной части энергохозяйства ОСР уже исчерпан. Это влияет на техническое состояние электрических сетей и качество их обслуживания.

"В частности показатели SAIDI (средняя продолжительность отключения для каждого потребителя) за последние годы остаются почти неизменными (в пределах 617 - 696 мин в 2015-2018 годах) и являются наихудшими среди всех стран Европы (в 10-30 раз выше, чем в странах Западной Европы , в 6 раз - стран Балтии, в 3 раза - Польши)", - говорят в Центре Экономического Восстановления.

При этом, согласно Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность" предусмотрено в 2020 году снизить показатели SAIDI до значения 450 мин.

Согласно материалам исследования, проблема плохого состояния электросетей - в значительной недоинвестованости: за 3 последних года инвестиции в распределительные сети согласно выполненных инвестпрограмм составляют 4 млрд в год. При этом необходимость инвестиций значительно выше.

"В случае игнорирования вызовов поставки электроэнергии находится под угрозой полной недееспособности", - отмечают аналитики. Они видят 2 отрицательных последствиях износа сетей и отсутствия достаточного инвестирования в них: рост потерь электроэнергии и угроза массовых блэкаутов.

Эксперты ЦЕВ отмечают, что из-за технических проблем часть энергии не доходит до потребителя. Министерство энергетики и угольной промышленности подсчитало, что в 2019 году технологические потери в сетях составили 12 887 000 000 киловатт-часов, или 10.35% всей передаваемой энергии. Если бы уровень потерь в Украине равен эстонскому (2.2%), страна бы экономила около 16 миллиардов гривен в год.

"Потеря электроэнергии на сумму около 20 миллиардов гривен в год, которые будут стремительно расти и иметь негативный эффект на экономику и энергетический сектор" - говорят аналитики о последствиях недоинвестированости сетей.

Другой проблемой является рост риска массовых блэкаутов, который состоится из-за потери стабильной частоты (50 Гц) в Объединенной энергетической системе (ОЭС). Это приведет к увеличению периода прерывания поставок электроэнергии, отсутствия минимально необходимых средств для осуществления операционной деятельности объектами генерации, поставок и распределения электроэнергии.

"В декабре 2018 530 населенных пунктов в Одесской области остались без электричества. Для восстановления некоторых была нужна неделя. В 2019 "Волыньоблэнерго" сообщило, что в их сетях случается 10948 аварий в год ", - приводят пример аналитики.

Эксперты Центра экономического восстановления считают, что введение стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифа) должен стать эффективным механизмом привлечения новых инвестиций в электрические сети, снижение SAIDI, уменьшение потерь электрической энергии в сетях, повышение автоматизации процессов.

Переход на стимулирующее регулирование требует крайне взвешенного подхода при выборе параметров регулирования, устанавливают стимулы для эффективной деятельности ОСР и предусмотрят должное их финансирования, в частности, экономически обоснованный уровень показателей доходности, начисления нормы прибыли на амортизации, сроки достижения показателей SAIDI и технологических потерь электрической энергии в сетях и тому подобное.

В частности, в исследовании предлагают такие параметры как, определение РБА в порядке, соответствующем европейским практикам (единственная РБА), определение обоснованного уровня доходности на уровне WACC, введение показателей качества поставки электроэнергии и применения штрафных санкций при несоблюдении требований и др.

Напомним, ранее Международный центр налогов и инвестиций отмечал, что основой для RAB-тарифов должно быть WACC и единая база активов.

Автор: 

экономия (120) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+17
Так за чем дело стало? Вот ахметовы раного пошиба пускай и инвестируют. Эксплуатировали в свой карман 25 лет, бабло рубили, сегодня мы с кумом должны ещё и им на электросети сброситься?
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07.07.2020 20:31
+16
У порівнянні з 2013 роком тариф на електроенергію для населення завдяки потужним і рішучим реформам зріс в 4 рази. Беріть гроші на розвиток електромереж звідти. Не знайдете - спитайте у Ахметова.
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07.07.2020 20:34
+15
А кому належать електромережі? Кому ми платимо за доставку?
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07.07.2020 20:31
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Правила форума Совет форумчан
А кому належать електромережі? Кому ми платимо за доставку?
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07.07.2020 20:31 Ответить
Разным ахметовым.
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07.07.2020 20:31 Ответить
Паадаріл? Лічна?
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07.07.2020 20:36 Ответить
Без инвестиций в электросети мы будем терять 20 млрд грн ежегодно, - исследование Центра экономического восстановления - Цензор.НЕТ 4633
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07.07.2020 20:38 Ответить
А про своего хозяина Коломойского кацапёныш лаптеногий запости фоточку!
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07.07.2020 20:44 Ответить
Валодя, з руки Ахметки годуєшся? А коли морду хазяїну бити будуть, свою підставиш?
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07.07.2020 21:30 Ответить
Заплач, Матвійку, дам копійку.
Хто розв'язав війну на Донбасі,https://censor.net/user/467307?
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07.07.2020 20:41 Ответить
Предоставьте на всеобщее обозрение сканкопию дарственной. и тогда мы с вами понегодуем вместе.
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07.07.2020 20:40 Ответить
Без инвестиций в электросети мы будем терять 20 млрд грн ежегодно, - исследование Центра экономического восстановления - Цензор.НЕТ 2515
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07.07.2020 20:36 Ответить
Так за чем дело стало? Вот ахметовы раного пошиба пускай и инвестируют. Эксплуатировали в свой карман 25 лет, бабло рубили, сегодня мы с кумом должны ещё и им на электросети сброситься?
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07.07.2020 20:31 Ответить
там контінгєнт управлєнцев спєцифічєскій
міфологічєскі управляємий, міфологій нє разбірая

https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1280472336056156160 6 ч

В. о. міністра енергетики розповіла "Економічній правді", що іноді підбирає кадри "за інтуїцією і гороскопом"
"Я народжена під знаком Риб, а це дуже інтуїтивні люди, мене ця інтуїція дуже часто рятувала і оберігала, тому дякую Богові, що вона у мене є"

Без инвестиций в электросети мы будем терять 20 млрд грн ежегодно, - исследование Центра экономического восстановления - Цензор.НЕТ 2829
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07.07.2020 21:28 Ответить
Пиявки только сосут, ни копейки не вкладывая
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07.07.2020 20:33 Ответить
за тиждень вже третя стаття на цю тему,можна коротко підсумувати посил-треба підняти ціну ел.енргії до 10 гривень за кВт⋅год)
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07.07.2020 20:34 Ответить
У порівнянні з 2013 роком тариф на електроенергію для населення завдяки потужним і рішучим реформам зріс в 4 рази. Беріть гроші на розвиток електромереж звідти. Не знайдете - спитайте у Ахметова.
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07.07.2020 20:34 Ответить
Ти б ще на Медведчука наїхав. Фьодоров точно з роботи вижене.
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07.07.2020 20:37 Ответить
Это точно.ахметовская гнида не даст збрэхать
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07.07.2020 20:42 Ответить
Были бы в этой области были прозрачные, рыночные отношения, то и инвестор бы нашелся. А если там олигархический монополизм, так кто туда должен инвестировать, залохотроненный нарид?
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07.07.2020 20:34 Ответить
Без " инвестиций" кое кто не сможет каждый год покупать самую дорогую недвижимость в мире и придётся покупать какой нибудь отстой не дороже сотни лямов.)
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07.07.2020 20:36 Ответить
"Умные электросети" хм?!?!
Може "Хитрые электросети",а еще лучше "Хитровы..е электросети" им.ахметова.
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07.07.2020 20:40 Ответить
Самі щірі..
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07.07.2020 20:51 Ответить
Да достали уже, на сегодня предприятия платят за "постачання" доставку электричества в платежке 1.08 грн. кВт, в Германии та же графа в платежке 0,016 евро 0,45 грн. за кВт, и у наших нету средств на модернизацию сетей, что за бред...
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07.07.2020 20:41 Ответить
Видимо Ринат Леонидович много денег в чемпионство Шахтера вложил,отбивать надо,да и новых папуасов в команду покупать пора к новому сезону.
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07.07.2020 20:47 Ответить
РАБи ...а де гроші що бралися з українців всі тридцять років ...рудий кнур купив вілу у франції а кацап григоришин у іспанії ...коломойський теж "десь" хатинку у "кібуці" "побудував" ...ви ***** розберіться з "власниками" краденого а потім про рабів розповідайте
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07.07.2020 20:48 Ответить
Тєряйтє! Нам яке діло до вас?
Бо нам, пролетарям, вже тєрять нічого)
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07.07.2020 20:49 Ответить
Без инвестиций в электросети мы будем терять 20 млрд грн ежегодно, - исследование Центра экономического восстановления - Цензор.НЕТ 9865
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07.07.2020 20:51 Ответить
надо было дописать "лохам"
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07.07.2020 20:55 Ответить
...по сраці ломакою
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07.07.2020 21:25 Ответить
Здесь идёт крупнейшая в Украине подготовка населения и рекламная кампания по ааедению RAB-тарифов...бабло закинули нехилое...скупают всех "экспертов" и якобы "патриотичные" сайты.
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07.07.2020 20:52 Ответить
голобородьке импичмент!
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07.07.2020 20:54 Ответить
на цю тему є гарна стаття
Мережа олігархів: чому зростають тарифи на електроенергію (розслідування)
https://www.radiosvoboda.org/a/27844797.html

...
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07.07.2020 20:55 Ответить
Без инвестиций в электросети мы будем терять 20 млрд грн ежегодно, - исследование Центра экономического восстановления - Цензор.НЕТ 6742
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07.07.2020 20:57 Ответить
Пора эти контролеров в топку
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07.07.2020 21:18 Ответить
...В исследовании утверждается, что основное оборудование операторов систем распределения (облэнерго) был построен в 1960-70 хх годах, а спроектировано по нормам 1950-х годов. Поэтому проектный ресурс значительной части энергохозяйства ОСР уже исчерпан. Это влияет на техническое состояние электрических сетей и качество их обслуживания... Так, ребята, в чем дело?! Все облэнергИ частные, приХВатизированные. Пусть хУзяева не покупают виллы та яхты, а вкладывают в модернизацию. А не хотят, значит нужно забрать (национализировать), продать все виллы и яхты и эти деньги вложить в модернизацию. А то как бабло косить на перепродаже энергии всяким ахметкам та хвирташам можно, а как вложиться в модернизацию то этА вАпрос национальной безопасности получается...
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07.07.2020 20:56 Ответить
Экспертам хлебушка с маслицем хоцца, а сверху ешшо и икорки плотненько положить.
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07.07.2020 21:10 Ответить
Похоже им вместо маслица,икорки хочется,но другого цвета.
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07.07.2020 21:21 Ответить
Ахметки ,Бени и им подобные УКРАЛИ у народа электросети ,народ 30 лет платил по тарифам в которых есть графа отчислений на замену сетей ,но вместо этого эти суки набивали себе карманы в том числе и баблом на замену сетей ,довели сети до ручки а теперь выясняется народ должен им скинуться и обновить сети ? А не пошли бы они нахер с такой прихватизацией?
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07.07.2020 21:18 Ответить
кто-то теряет...кто-то находит)..как там отЭц укроолигархии таварисчь Кучма поживает???, не икается???
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07.07.2020 21:27 Ответить
Пинчук распродает свои активы, товарисч Кучма в шоколаде,они не собираются жить в этой разграбленной стране ,скоро смотаются на свои виллы,разбросанные по всей Европе.
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07.07.2020 21:45 Ответить
После встречи с Зеленским, Пинчук уже ничего не продаёт и в Лондон не переезжает, а Кучма вернулся в главные переговорщики в Минске. Зеленский на встрече объяснил, что всё остаётся по-старому и никто никого в тюрьму садить не будет.
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07.07.2020 22:11 Ответить
Хмельницкий , погугли "https://thepage.ua/news/pinchuk-prodast-telekanaly-fridmanu-iz-alfa-grupp Пинчук продаст телеканалы Фридману из «Альфа-групп ...
https://thepage.ua/news/pinchuk-prodast-telekanaly-fridmanu-iz-alfa-grupp thepage.ua › news › pinchuk-prodast-telekanaly-fridma...


https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B&rlz=1C1OKWM_ruUA814UA814&oq=%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B&aqs=chrome..69i57.15191j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8tQOc2NRLBMJ:https://thepage.ua/news/pinchuk-prodast-telekanaly-fridmanu-iz-alfa-grupp+&cd=10&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

3 июн. 2020 г. - Виктор Пинчук продаст телеканалы Михаилу Фридману из ... появились российские специалисты, которые проводят оценку состояния активов. ... Разговоры о том, что Пинчук продает свои телеканалы, ходят уже ... Пинчук продает газовый,металлургический,медиа бизнес,в общем всё,чем одарил его тесть в качестве приданого.
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07.07.2020 22:29 Ответить
Получается, что "приватний власник" не такой уж эффективный, как нам ср@ли в мозг все эти годы?
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07.07.2020 21:37 Ответить
"Без инвестиций в электросети мы будем терять 20 млрд грн ежегодно, - исследование Центра экономического восстановления" - всё понятно, чтобы не терять 20 млрд грн ежегодно, надо поднять тарифы для населения.
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07.07.2020 22:03 Ответить
Кто эти "Мы" и нахера мне их проблемы?Пусть инвестируют,или теряют,или положат где взяли.
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07.07.2020 22:19 Ответить
А вы все отдайте за копейки в частную собственность и завтра все попилят на металлом, а потом свалят за бугор. Есть сферы, которыми должно владеть только государство в целях его же безопасности.
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07.07.2020 22:52 Ответить
...страна бы экономила около 16 миллиардов гривен в год...
Манипуляторы хреновы. Какая страна? при чем здесь страна?? - облэнерги все частные. Значит тарифы поднимают людям, а экономить будет "страна"? - а правильнее сказать олигархи.
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07.07.2020 23:04 Ответить
Все мы ездим на маршрутках,такси и др.но почему то не збрасываемся им на новые авто.
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08.07.2020 05:55 Ответить
 
 