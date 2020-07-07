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Новости Коронавирус и карантин
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В Славянском психоневрологическом интернате 278 человек заразились COVID-19, - директор департамента Донецкой ОГА Бойко

В Славянском психоневрологическом интернате 278 человек заразились COVID-19, - директор департамента Донецкой ОГА Бойко

Очаг коронавирусной болезни COVID-19 в Славянском психоневрологическом интернате локализован. Посторонние не допускаются.

Об этом директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко сообщил на брифинге в Краматорске, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Действительно, в Славянске большой всплеск заболеваемости. Но почти все новые случаи зарегистрированы на территории одного закрытого учреждения - Славянского психоневрологического интерната. Посторонние лица туда не допускаются. На момент появления вируса там находилось 672 человека, из которых 260 - сотрудники интерната, из них 62 человека заболели. Подопечных - 412, из них заболели 216. Одиннадцать находятся на стационарном лечении. Поэтому вирус локализован и по городу не распространяется", - отметил Игорь Бойко.

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Напомним, по состоянию на 7 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 607 случаев COVID-19. За сутки - 564 новых случая.

Всего с начала карантина в Донецкой области зафиксировано 686 случаев COVID-19, из которых в Славянске - 367.

Автор: 

карантин (16729) психбольница (156) Донецкая область (9775) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Славянск (2580)


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Топ комментарии
+7
брехлива статистика за допомогою фальшивих тестів
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07.07.2020 20:46
+4
Бідні люди. Одужання
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07.07.2020 20:51
+4
Ну конечно. Где же им ище находить корону)) только среди малозащищенных версив населення. Комедія)
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07.07.2020 21:15
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а врачи домой не ходят ?
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07.07.2020 20:38 Ответить
брехлива статистика за допомогою фальшивих тестів
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07.07.2020 20:46 Ответить
Ви з цього закладу?
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07.07.2020 21:22 Ответить
Бідні люди. Одужання
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07.07.2020 20:51 Ответить
Блин уже третья или четвертая за месяц психолечебница.
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07.07.2020 21:04 Ответить
Та да,що-то психи дружно приболели.
Там наверно на них такое бабло рубят.
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07.07.2020 21:39 Ответить
На психах и результаты выборов корректируют. Возил когда -то скриньку, старшая медсестра за Януковича от имени всех больных проголосовала. Теперь психами статистику по ковиду выровняют. А потом им же, бесправным и первым вакцину уколят.
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08.07.2020 00:09 Ответить
И еще много врачей "заболели"-или для статистики их заставляюь"болеть",или они сами пишеу себе заключения,шоб бабла поиметь(страховка,матпомощь).
Ну вообщем хто в теме тот бабло рубит.
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08.07.2020 02:22 Ответить
Зручно "кампєнзацію"замість хворих людей у кишені класти!
"Савпадєніє"-ні тумаю!
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07.07.2020 22:12 Ответить
Ну конечно. Где же им ище находить корону)) только среди малозащищенных версив населення. Комедія)
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07.07.2020 21:15 Ответить
686 случаев COVID-19, из которых в Славянске - 367.Источник: https://censor.net/n3206714

как-то неравномерно?, нет?
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07.07.2020 21:24 Ответить
А що дивного? 278 тільки один закритий заклад
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07.07.2020 21:32 Ответить
Шото пандемия не очень касается частные конторы, можно подумать, там все в скафандрах работают. В поликлиниках медики тоже как-то не очень болеют, наверное, вероятность встретиться с вирусом там минимальная.
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07.07.2020 22:39 Ответить
Схоже, що навмисно заносять для підтверження статистики
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07.07.2020 21:42 Ответить
Как в две Лавры накануне Пасхи занесли.
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08.07.2020 00:11 Ответить
Не знаю как в других странах, но в Украине Ковид ******** вспыхивать в церквях, монастырях, интернат-психушках и общагах. С чем это связано доподлинно пока неизвестно, но Бритва Оккамы позволяет нам отсечь версию о сбоях в работе Гугл-карт и прийти к выводу,что жильцы таких сооружений особо интересоваться шо да как у властей не будут, а деньги , выделенные на поддержку Вируса, освоить как-то надо.
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07.07.2020 21:53 Ответить
А бритва Оккама Вам нe підказує, що вказані місця є місцями тривалого тісного контакту людeй?
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07.07.2020 22:15 Ответить
Там где больше нарушений масочного редима - там больше и болеют.
ПС с каких пор Уильям Оккам (или Уильям из Оккама) стал японцем?
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07.07.2020 22:16 Ответить
Истерички, а вы застраховались от ковида? Вам даже минфин настоятельно рекомендует это сделать.
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07.07.2020 22:35 Ответить
Да врядли туда посторонние сильно рвались и раньше. Скорее оттуда. Как Шурик когда то через забор на матрасы.
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07.07.2020 23:29 Ответить
неужели сутрудники тоже не выходят из интерната и там живут.
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08.07.2020 11:00 Ответить
 
 