В Славянском психоневрологическом интернате 278 человек заразились COVID-19, - директор департамента Донецкой ОГА Бойко

Очаг коронавирусной болезни COVID-19 в Славянском психоневрологическом интернате локализован. Посторонние не допускаются.

Об этом директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко сообщил на брифинге в Краматорске, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Действительно, в Славянске большой всплеск заболеваемости. Но почти все новые случаи зарегистрированы на территории одного закрытого учреждения - Славянского психоневрологического интерната. Посторонние лица туда не допускаются. На момент появления вируса там находилось 672 человека, из которых 260 - сотрудники интерната, из них 62 человека заболели. Подопечных - 412, из них заболели 216. Одиннадцать находятся на стационарном лечении. Поэтому вирус локализован и по городу не распространяется", - отметил Игорь Бойко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус распространяется все быстрее, пик не пройден, - глава ВОЗ Гебрейесус

Напомним, по состоянию на 7 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 607 случаев COVID-19. За сутки - 564 новых случая.

Всего с начала карантина в Донецкой области зафиксировано 686 случаев COVID-19, из которых в Славянске - 367.