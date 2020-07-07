РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11106 посетителей онлайн
Новости
3 565 34

Зеленский поручил привлечь к тушению пожара на Луганщине силы Нацгвардии и ВСУ

Зеленский поручил привлечь к тушению пожара на Луганщине силы Нацгвардии и ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное совещание по ликвидации лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

"В совещании приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин", - указывается в сообщении.

На выполнение задания президента к тушению пожара были привлечены подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Кроме того, к местам возгорания направлены дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. К тушению привлечены около 360 человек и 85 единиц техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до пяти, - ГСЧС

Как сообщалось, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, ведется эвакуация местных жителей. Также ведется ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново, где ранее была проведена эвакуация.

На место была отправлена пожарная авиация.  В результате пожара 5 человек погибли и 9 госпитализированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб и девятеро госпитализированы из-за пожаров в Луганской области (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) пожар (5961) Луганская область (6501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Воно навмисно так робить...? Зупиніть хтось Блазня нарешті.
показать весь комментарий
07.07.2020 20:50
+11
Не президент, а всадник апокалипсиса
показать весь комментарий
07.07.2020 20:56
+10
Надо просто перестать гореть.
показать весь комментарий
07.07.2020 20:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воно навмисно так робить...? Зупиніть хтось Блазня нарешті.
показать весь комментарий
07.07.2020 20:50 Ответить
Таке враження, що воно служило у савєцькій армії і що наступним кроком буде залучення Нацгвардії і ЗСУ до "бааальшой стіркі", вибачте, "бальшой стройкі", бо на служивих, залучених до будівництва доріг можна заробити в рази більше, ніж на справжніх дорожниках. Правда, і в крадуть теж більше, бо "отци-командіри" теж пайку захочуть. Здрасьтє, совок! Приїхали!
показать весь комментарий
07.07.2020 21:11 Ответить
ВСУ могут привлекаться и для тушения пожаров, ликвидации землятресений....
Но насколько я помню, для этого нужно введение режима Черезвычайной ситуации (катастрофа масштабная МЧС не справляется, нужна тяжелая техника отсутствующая в МЧС....) в этом случае созывается НСБО и принимают решение о задействовании личного состава инженерный войск ВСУ и тяжелой техники....
Зная Клоуна предположу, что никакого режима ЧС не вводили, НСБО не созывали.....Решение 99,9% незаконное
показать весь комментарий
07.07.2020 22:14 Ответить
Та то навіть не рішення. То вологі мрії Блазня. Та кипуча діяльність для зеленого бидла!
показать весь комментарий
07.07.2020 22:39 Ответить
Надо просто перестать гореть.
показать весь комментарий
07.07.2020 20:53 Ответить
Не президент, а всадник апокалипсиса
показать весь комментарий
07.07.2020 20:56 Ответить
https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik

https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik Мусь https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik @Musyachlopczik https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik/status/1280188602614534144 6 июл.

Щойно почув, що оте зєлєне приїжджає на Буковину... общім, прастітє каво абіділ, не згадуйте погано.. пєсда Буковині (плаче)
показать весь комментарий
07.07.2020 22:10 Ответить
тікай з городу тобі пізда
показать весь комментарий
07.07.2020 22:31 Ответить
"Возвращаются в Ад Четыре всадника Апокалипсиса... Сатана спрашивает:
- Вы какого беса вернулись? Я вас послал на Землю, людей кошмарить!!!...
А они в ответ:
- Да там нам делать нечего... Приехали в Украину, где уже война идёт и люди страдают. Видим, а там какой-то мелкий зелёный клоун на деревянной лошадке качалке "скачет" - как ни качнётся, так и новая беда людям... Даже без нашего участия справляется... Так мы решили отдохнуть..."
показать весь комментарий
08.07.2020 05:14 Ответить
ВСУ И НГ? А МЧС у нас для чего? С проверками по офисам шариться и бабло сшибать?
показать весь комментарий
07.07.2020 20:57 Ответить
ти сам відповів ...їх по штату тільки на це й вистачає
показать весь комментарий
07.07.2020 21:02 Ответить
Да, штат инспекторов огромен. В огонь идти не кому, а по офисам стадам бродят.
показать весь комментарий
07.07.2020 21:05 Ответить
Ну так а для чего еще ВСУ нужны, в мирное то время. Даешь джавелинами по пожару!
показать весь комментарий
07.07.2020 20:59 Ответить
Вообще то надо МЧС нормально переоснастить и убрать оттуда все это ржавое советское железо.Военные должны своим делом заниматься.
показать весь комментарий
07.07.2020 20:59 Ответить
А що там про "нецільове" використання ЗСУ при окупації частини країни? А НГ - то до Авакова, а значить треба рішення кабміну. Знову "перевищення службових повноважень"? Є, звичайно, і законний спосіб застосування цих підрозділів: засідання РНБО та його рішення. ДЕ?
показать весь комментарий
07.07.2020 21:00 Ответить
Кожна велика агрофірма має власну пожежну команду. Як і кожен лісгосп. А пожежні команди багатих агрофірми за оснащенням заткнуть за пояс МЧС. Просто треба мати мізки, а не локатор для зв'язку з Бєнєю.
показать весь комментарий
07.07.2020 21:14 Ответить
А еще военные дебилы перешедшие в в МНС очень любят отправлять пожарные автомобили для откачки воды во время паводков (и скорее всего отправили в Карпаты)...потом насос АЦ-40 накрывается медным тазом, и пожары тушить стает нечем...
показать весь комментарий
07.07.2020 21:21 Ответить
Напоите пивом Сивохо и сбросьте его с вертолёта на очаг возгорания!
показать весь комментарий
07.07.2020 21:01 Ответить
Зеленський доручив залучити до гасіння пожежі на Луганщині сили Нацгвардії і ЗСУ - Цензор.НЕТ 2164
показать весь комментарий
07.07.2020 21:13 Ответить
100% умышленный поджёг, диверсия. СБУ, аууууууууу!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
07.07.2020 21:03 Ответить
Оно как бухое нейтрино в коллайдере, - цепляется за какие-то случайные епизоды.
А на свою работу забило....
показать весь комментарий
07.07.2020 21:04 Ответить
С друзьями, в гриднице высокой Владимир-солнце пировал
показать весь комментарий
07.07.2020 21:06 Ответить
Да здравствуют решнія прЕзидента!!!Зеленській-свєточ мудрості,і,глубокомислія!!!
показать весь комментарий
07.07.2020 21:08 Ответить
Если(!) не ошибаюсь, то это задача МЧС.......
показать весь комментарий
07.07.2020 21:09 Ответить
...Нацгвардия, ВСУ, МЧС...ВСУ...МЧС...Нацгвардия...кого я еще не вспомнил? ладно хватит шестерых ))))))
Зеленський доручив залучити до гасіння пожежі на Луганщині сили Нацгвардії і ЗСУ - Цензор.НЕТ 6509

..
показать весь комментарий
07.07.2020 21:10 Ответить
он мог бы и сам справиться, посетив район с кратким визитом. так, шоб пройшли сильні дощі, но до наводнєній не дойшло )
показать весь комментарий
07.07.2020 21:24 Ответить
не мог ))) главная его фишка - обосрамиться и обидиться ))))
показать весь комментарий
07.07.2020 21:43 Ответить
)) одно другому не мішає. ну не получилось бы затопить, обосрамился бы и обиделся.
показать весь комментарий
07.07.2020 21:52 Ответить
Нихто не в курсе в какую сторону движется пожар?
Може, в Лугандон?
показать весь комментарий
07.07.2020 21:16 Ответить
А чого не дбр,ГПУ і оп.
показать весь комментарий
07.07.2020 21:20 Ответить
Нац.гвардію?! Ти ще бл...дь із "нульовки" зніми людей для цього! Сепари тобі скажуть навіть "дякуЮЄмо" на українські мові! Ідійот!
показать весь комментарий
07.07.2020 21:24 Ответить
конечно никто не ожидал, что будет засуха и это увеличивает риск пожаров и поджогов..
конечно ленточки оно перерезать только думает вместе с аваковым, у которого в голове только бабки
показать весь комментарий
07.07.2020 21:34 Ответить
Авакяну и его МЧС выделяют сумасшедший бюджет, но совок в голове зеленой мрази неизлечим, поэтому по старой совковой привычке он привлекает армию, которая должна воевать.
показать весь комментарий
07.07.2020 21:58 Ответить
 
 