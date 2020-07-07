Зеленский поручил привлечь к тушению пожара на Луганщине силы Нацгвардии и ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное совещание по ликвидации лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.
"В совещании приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин", - указывается в сообщении.
На выполнение задания президента к тушению пожара были привлечены подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Кроме того, к местам возгорания направлены дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. К тушению привлечены около 360 человек и 85 единиц техники.
Как сообщалось, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, ведется эвакуация местных жителей. Также ведется ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.
Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново, где ранее была проведена эвакуация.
На место была отправлена пожарная авиация. В результате пожара 5 человек погибли и 9 госпитализированы.
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Но насколько я помню, для этого нужно введение режима Черезвычайной ситуации (катастрофа масштабная МЧС не справляется, нужна тяжелая техника отсутствующая в МЧС....) в этом случае созывается НСБО и принимают решение о задействовании личного состава инженерный войск ВСУ и тяжелой техники....
Зная Клоуна предположу, что никакого режима ЧС не вводили, НСБО не созывали.....Решение 99,9% незаконное
https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik Мусь https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik @Musyachlopczik https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik/status/1280188602614534144 6 июл.
Щойно почув, що оте зєлєне приїжджає на Буковину... общім, прастітє каво абіділ, не згадуйте погано.. пєсда Буковині (плаче)
- Вы какого беса вернулись? Я вас послал на Землю, людей кошмарить!!!...
А они в ответ:
- Да там нам делать нечего... Приехали в Украину, где уже война идёт и люди страдают. Видим, а там какой-то мелкий зелёный клоун на деревянной лошадке качалке "скачет" - как ни качнётся, так и новая беда людям... Даже без нашего участия справляется... Так мы решили отдохнуть..."
А на свою работу забило....
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Може, в Лугандон?
конечно ленточки оно перерезать только думает вместе с аваковым, у которого в голове только бабки