Расшифровка разговоров задержанного в Киеве создателя "разведуправления ДНР" Кунавина с кураторами от ГРУ РФ. АУДИО

Служба безопасности Украины обнародовала запись разговоров задержанного в столице штатного сотрудника российского ГРУ, который участвовал в создании "разведуправления ДНР", кураторами из Москвы.

Записи обнародованы на канале СБУ в Youtube, информирует Цензор.НЕТ.

Из них становится известно о межведомственных "войнах" между ГРУ и ФСБ за контроль над главарями террористической организации "ДНР".

Участники разговоров упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других.

Цензор.НЕТ публикует расшифровку разговоров. Задержанный в Киеве - Андрей Николаевич Кунавин.

Дубинский С.Н.: Да Андрей, добрый вечер.

Кунавин А.Н.: Сергей Николаевич, здравия желаю.

Дубинский С.Н.: Добрый вечер.

Кунавин А.Н.: Добрый, Сергей Николаевич.

(Сергей Николаевич Дубинский (позывной "Хмурый") - генерал-майор ГРУ ГШ ЗС РФ, так наз. "Начальник ГРУ ДНР")

Кунавин А.Н.: я не мог до вас дозвонится, сегодня, вчера, Леонид Владимирович,

(Леонид Владимирович Харченко, (позывной "Крот") - начальник 2-го оттедал т.наз. "ГРУ ДНР").

только дал ваш номер телефона.

Дубинский С.Н.: Так.

Кунавин А.Н.: По которому вы находитесь.

Дубинский С.Н. Ага.

Кунавин А.Н. Ну я, собственно, звонил вам позавчера еще и вчера по поводу того, чтобы сказать что вас будут вызывать… В Москву…

Дубинский С.Н.: Так

Кунавин А.Н.: …я так понимаю, уже вызвали, да? Потому что…

Дубинский С.Н.: Да, сегодня мне Бородай

(Бородай Александр Юрьевич, т. наз. премьер-министр "ДНР")

Дубинский С.Н.: позвонил, на четверг, сказал чтобы я был. Так.

Кунавин А.Н.: Вот.

Дубинский С.Н.: Да.

Кунавин А.Н.: Мы, со своей стороны, есть какие-то сложности определенные.

Дубинский С.Н.: Какие?

Кунавин А.Н.: Ну, я думаю, что эти сложности мы преодолеем, ну, я не хочу по этому телефону говорить.

Дубинский С.Н.: Со мной наверно связаны или что, как?

Кунавин А.Н.: Ну, по вам, ну, мы их решим, в принципе, это не проблема, вот и в четверг уже после встречи наберете и что необходимо будет, я вас либо в телефонном режиме состыкую с "С", либо он скажет время, Ну… Сурков

(Сурков Владислав Юрьевич, помощник президента РФ Путина В.В.).

Кунавин А.Н.: скажет время, когда вам встретиться, если будут какие-то сложности.

Дубинский С.Н.: Спасибо огромное, Андрей, ну, то есть, я так понимаю, что подвижки уже какие-то должны уже быть, да, очевидно?

Кунавин А.Н.: Мы додавим, но додавим, это все будем… мы весь процесс полномасштабный сможем начать только после 8 числа, только. Все, что необходимо, мы в любом случае, хочу, чтобы вы знали, что мы в любом случае додавим этот вопрос.

Дубинский С.Н.: Ясно.

Кунавин А.Н.: Потому что такие люди, как вы - они должны руководить и должны быть во главе. Спасибо вам большое, до свидания.

Дубинский С.Н.: Ясно, спасибо, до свидания.

Эти перехваченные телефонные разговоры представителей ГРУ РФ касаются межведомственных "войн" между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР".

Дубинский С.Н.: Слушаю, алло.

Кунавин А.Н.: Алло, Сергей Николаевич.

Дубинский С.Н.: Да, да, слушаю.

Кунавин А.Н.: Только что кофе пил с Олегом Ивановичем, вам большой привет передавал.

Дубинский С.Н.: Спасибо, спасибо огромное.

Кунавин А.Н.: Просил обьективку вашу. Чтобы вы скинули на электронный адрес, электронный адрес я вам сейчас скину.

Дубинский С.Н.: Скину обьективку, что именно?

Кунавин А.Н.: Та ну, общие данные, ничего, там самые основные и все.

Дубинский С.Н.: Свое? Или мое видение, что я там, этот самое.

Кунавин А.Н.: Нет, ваше видение вы будете уже непосредственно дальше.

Дубинский С.Н.: Ага.

Кунавин А.Н.: Общую информацию.

Дубинский С.Н.: Общую информацию какого плана? Дата рождения, фамилия, имя, отчество, что именно?

Кунавин А.Н.: Да, да, вот это, и звания, и все. А все остальное, я думаю, уже Александр Васильевич сам спросит.

Дубинский С.Н.: Ага, Александр Васильевич - это кто? Секунду.

Кунавин А.Н.: Это Бортников.

(Бортников Александр Васильевич. Директор ФСБ РФ).

Дубинский С.Н.: А, понял, понял. Так у него, в принципе, все есть, у Владимира Ивановича.

("Владимир Иванович" - имя прикрытия первого заместителя пограничной службы ФСБ РФ генерал-полковника Бурлаки Андрея Ивановича).

Дубинский С.Н.: ну хорошо, я сброшу, сброшу, хорошо.

Кунавин А.Н.: Ну, Олег Иванович меня попросил, он сам помнит, кстати, он попросил, он спрашивал: вы, говорит, в Москве или нет? Я сказал, что в регионе. Он говорит, там по вашему вопросу, о котором вы общались.

Дубинский С.Н.: Ага.

Кунавин А.Н.: По объективке, он говорит, ну, общие данные, я думаю, там уже посмотрите, как лучше это сделать.

Дубинский С.Н.: Ага, хорошо, я понял, спасибо, Андрей.

Кунавин А.Н.: Может быть, достаточно там просто тогда там в режиме смс-сообщения, я сам уже напечатаю на компьютере, секретарю дам, напечатает.

Дубинский С.Н.: Хорошо.

Кунавин А.Н.: Это не проблема, а завтра мне в 10:30 назначена встреча, это уже не посредственно другие люди, буду общаться.

Дубинский С.Н.: Хорошо Андрей, я сделаю, хорошо, спасибо.

Кунавин А.Н.: Все, я завтра утром буду встречаться, общаться, до завтра.

Дубинский С.Н.: Я понял, еще раз.

***

Харченко Л.В.: Алло.

Кунавин А.Н.: Доброй ночи.

Харченко Л.В.: Что у нас там? Мы работаем или не работаем? Пацаны уже в боевой готовности, все уже ждут.

Кунавин А.Н.: Ну, тогда завтра уже утром сориентирую по месту, по букве "Т".

Харченко Л.В.: По чем?

Кунавин А.Н.: По Ташкенту какая ситуация?

(Тимофеев Александр Юрьевич, позывной "Ташкент", т. наз. министр доходов и сборов "ДНР").

Харченко Л.В.: Его нет в Донецке.

Кунавин А.Н.: Ну, у нас его тоже нету.

Харченко Л.В.: Ну, где-то потому, что у нас попытка государственного переворота была, покушения на Захара было, все-таки.

(Захарченко Александр Владимирович (Захар), т. наз. премьер-министр "ДНР").

Кунавин А.Н.: Угу.

Харченко Л.В.: Как-то так.

Кунавин А.Н.: Все нормально?

Харченко Л.В.: У нас все хорошо, у нас все ровно, нормально, мы сейчас работаем по этому делу.

Кунавин А.Н.: Я понял, я так понимаю, Захар знает, кого привлечь, я и имею в виду, в вашем лице.

Харченко Л.В.: Да.

Кунавин А.Н.: Я так понимаю, вы с ним на одной стороне выступили?

Харченко Л.В.: Ну, а куда деваться?

Кунавин А.Н.: Ну, самое главное.

Харченко Л.В.: Сейчас другого лица… потому это будет только на другую сторону плюс, а по-другому никак нельзя.

Кунавин А.Н.: Конечно, конечно. Все, на связи, до свидания.

Харченко Л.В.: На связи, все, спокойной ночи.

Кунавин А.Н.: Доброй ночи и вам.

***

Лунев В.В.: Алло. Алло.

Кунавин А.Н.: Доброго дня.

(Лунев Виталий Валерьевич, сотрудник т. наз. министерства промышленности и торговли "ДНР").

Лунев В.В.: Доброго, Андрей Николаевич, там такая ситуация, смотрите, только что связывались, это все сейчас под следствием, и МГБ проводит следстви, и мы поэтому выпустить не сможем, и их арестовали, и все материалы передали в МГБ, и они сейчас в МГБ у Пинчука.

(Пинчук Андрей Юрьевич, т. наз. глава МГБ "ДНР").

Лунев В.В.: Поэтому они до выяснения обстоятельств, и там налоги не помогут, поэтому, ну, если он даст свое добро, тогда да, но если нет, то мы не можем делать это.

Кунавин А.Н.: А если с Щорса в принципе будут влиять на эту ситуацию люди?

(На ул. Щорса находится т. наз. разведуправление "ДНР").

Лунев В.В.: Ну, я так думаю, да.

Кунавин А.Н.: Вы поняли, про кого я говорю?

Лунев В.В.: Да.

Кунавин А.Н.: Я имею в виду про своих коллег, там где, поняли, да?

Лунев В.В.: Да.

Кунавин А.Н.: Повлияют они у Пинчука, да?

Лунев В.В.: Да, да.

Кунавин А.Н.: Все, я понял, принято, хорошо, разберемся, все, на связи, до свидания.

Лунев В.В.: На связи, до свидания.

Кунавин А.Н.: Спасибо.

***

Харченко Л.В: Да, алло.

Кунавин А.Н.: Удобно говорить?

Харченко Л.В: Да, удобно.

Кунавин А.Н.: В двух словах, так, чтобы я понимал для себя, вы завтра, я так понимаю, с Захарченко будете общаться на эту тему?

Харченко Л.В: Да, завтра Николаевич будет лично общаться на эту тему и разговаривать по этому, просто Ташкент от этой темы ушел, и говорит: я не могу ничего этого сделать, потому что, говорит, это личная тема, подконтрольна Захару.

Кунавин А.Н.: По вашей теме я еще с Сурковым не виделся, от мне Сурков, мы перенесли встречу на 7 число, опять перенесли. По Николаевичу конкретно мне озвучили, я говорил при встрече еще. Сейчас ситуация у всех заморожена, абсолютно у всех. Кто там говорит, я слышу там, Дима Автономов.

(Автономов Дмитрий Игоревич, занимался контрабандными поставками топлива для нужд "ДНР").

Кунавин А.Н.: на Лубянке общался, это все бред сивой кобылы.

Кунавин А.Н.: Ну, в любом случае, Леонид Владимирович, это не по телефону, потому что, что ваша связь, что моя связь - это равносильно тому, что мы …

Харченко Л.В: Та, это понятно.

Кунавин А.Н.: …причем, не только в одну сторону, а в две стороны…

Харченко Л.В: Я постараюсь после Нового года быть в Москве.

Кунавин А.Н.: Единственное, что 7 числа у меня будет встреча с тем, с кем я вам сказал.

Харченко Л.В: Ага.

Кунавин А.Н.: И все вопросы, все детали мы обсудим. Вы на Новый год будете где? В регионе?

Харченко Л.В: Да, я буду в регионе, здесь, на месте, потому что нельзя отлучаться, у нас боевая полностью, потому что есть по разведданным, что укропы на Новый год пойдут в наступление. С нашей стороны мы что можем - делаем, вы же знаете…

Кунавин А.Н.: Угу.

Харченко Л.В: Нужно, чтобы и в Москве люди немножко пошевелились, если хотят они… мы ж никогда ни в чем не отказываем, насколько вы знаете, мы делаем все, что … нужно.

Кунавин А.Н.: я 7-го числа буду встречаться с "С", 7-го вас наберу вечером и постараюсь сделать так, чтоб у нас была…

Харченко Л.В: Если что, нужно, чтобы назначили встречу, хотя бы встретиться в Москве…

Кунавин А.Н.: Я думаю, сначала, я думаю, сначала вы встретитесь с официальным лицом, я постараюсь сделать встречу, сначала вы, а потом уже обсудим, как, чтобы Николаевич встретился.

Харченко Л.В: Хорошо.

Кунавин А.Н.: Потому что с Николаевичем могут пока… с учетом общей позиции, по своим причинам не захотеть встретиться напрямую.

Харченко Л.В: Ну вы знаете такую позицию, если там что-то нужно из финансов…

Кунавин А.Н.: Да нет…

Харченко Л.В: Пойми, Андрей, там, насколько я знаю, там все туда возят деньги.

Кунавин А.Н.: Да ну.

Харченко Л.В: Ладно, это не по телефону… это при личной встрече…

Кунавин А.Н.: Не по телефону и это не так, это не то абсолютно, ну, не в этом дело, это точно, ни один человек, ни один человек более-менее серьезный с РФ не… сейчас не контактирует ни с кем, абсолютно.

Харченко Л.В: Угу, я понял.

Кунавин А.Н.: С "З" вообще было б классно определиться, чтобы все на сегодняшний день играли в одну игру. Это было бы идеально для всех. Вот это одеяло, перетяжка влево, вправо, оно к хорошему не приведет.

Харченко Л.В: Правильно, это вообще дурдом.

Кунавин А.Н.: Это вот пример, как в Украине, когда они тянули одеяло влево, вправо и дотянулись в итоге. Тогда в республике порядок будет, они наладят эту всю систему без проблем.

Харченко Л.В: Нам проще, чтобы мы здесь дожали… и там, и там…

Кунавин А.Н.: Хочется просто нормальных отношений, чтобы у вас нормальные отношения с Захарченко складывались…

Харченко Л.В: Ну, это понятно.

Кунавин А.Н.: …и с Ташкентом, чтобы играли все в одном направлении... Все, хорошо тогда, на связи тогда, перед Новым годом, дай бог, еще пообщаемся. С богом!

Харченко Л.В: С богом!

Кунавин А.Н.:С наступающим.

Харченко Л.В: С наступающим вас.

Кунавин А.Н.: До свидания.

***

Дубинский С.Н.: Да, Андрей, слушаю вас.

Кунавин А.Н.: Алло, Сергей Николаевич, вот только что с Олегом Ивановичем общался и с другим человеком…

Дубинский С.Н.: Так.

Кунавин А.Н.: Они спрашивают, куда конкретно вас вызвали на четверг?

Дубинский С.Н.: Меня… Мне просто сегодня позвонили и сказали, чтобы я в четверг, чтобы я был там утром в четверг, что меня в четверг или в пятницу точно примут, вот так вот сказали.

Кунавин А.Н.: У Суркова, правильно?

Дубинский С.Н.: Нет, ко второму товарищу, который… не к Суркову. Ко второму…

Кунавин А.Н.: Направление скажите, это что? Нам просто надо понимать, кто, ну, потому что люди обратились, мы обратились в два канала, нам надо понять, кто из этих людей эту встречу организует.

Дубинский С.Н.: Мне звонил Бородай, я так понял, что это ситуация, что это Владимир Иванович, который на …Лубянке.

Кунавин А.Н.: Все, я понял, все, я понял, большое спасибо!

Дубинский С.Н.: Все, до свидания.

***

Дубинский С.Н.: Слушаю, алло.

Кунавин А.Н.: Алло. Добрый вечер… Доброй ночи. Да, только вышел с совещания. Не мог общаться. Вы… вы не договорили. Мы говорили по поводу того, что подписал директор.

(Бортников Александр Васильевич, директор ФСБ РФ).

Дубинский С.Н.: Да-да, директор подписал распоряжение. Там рапорт носили, начальник второй службы - Седов.

(Седов Алексей Семенович, начальник т. наз. второй службы ФСБ РФ - "службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом").

Подписал о том, чтобы выпустили, и так далее… службам там расписал, кому что… Вот. И мне сказали, что во вторник пойдут также… надо что-то ещё в ДОИ

(ДОИ - Департамент оперативной информации ФСБ РФ, т. наз. разведка ФСБ, причастная к ведению войн и убийству оппозиционеров по всему миру).

я не понял, там же распоряжение было от товарища "С", вот, каким там боком ДОИ, я не знаю. Ну, факт в том, что… сказали, что за несколько дней постараются это все сделать. Смысл в том, что на рапорте начальника второй службы директор все это расписал согласие на то, чтобы я заходил. Вот, людям нет смысла там меня обманывать, там, целым генералам со второй службы.

Кунавин А.Н.: Так, а что он расписал, я не могу понять?

Дубинский С.Н.: Ну, там, что… и заму Смирнова,

(Смирнов Сергей Михайлович, генерал армии, первый замдиректора ФСБ РФ)

что обеспечить там, и так далее, чтобы устранили, убрали, там, все это - флажок, так… и что-то, я так и не понял, они там должны что-то с ДОИ согласовывать, что-то такое, для меня непонятно, будет понято во вторник.

Кунавин А.Н.: Я думаю в любом случае, если такой формат, то вас будут вызывать и будете общаться, либо непосредственно там, либо напротив там заведение есть.

(Напротив центрального офиса ФСБ РФ находится управление ФСБ Московской области).

Дубинский С.Н.: Ну, посмотрим. Вам же во вторник тоже обещали что-то сказать там?

Кунавин А.Н.: Да, конечно. Ну, мне сказали, что по вам решение было принято еще тогда, когда я вас набирал, помните, ехал?

Дубинский С.Н.: Да, да, ну так а почему ж тогда никто ничего не запускает, не снимает?

Кунавин А.Н.: Ну, потому что я буду видеть… только людей…

Дубинский С.Н.: А, во вторник.

Кунавин А.Н.: …да, это те люди, которых… я их раньше просто физически не увижу, они под меня подстраиваться не будут, это я под них подстраиваюсь…

Дубинский С.Н.: Наберете меня, хорошо, Андрей?

Кунавин А.Н.: Конечно, безусловно.

Дубинский С.Н.: Спасибо, спасибо.

Кунавин А.Н.: Все до свидания, всего хорошего, с богом.

***

Дубинский С.Н.: Да, Андрей. Слушаю?

Кунавин А.Н.: Алло, Сергей Николаевич, здравствуйте. Только вышел с совещания.

Д: Добрый день. Ага.

К: Сергей Николаевич, что я хочу сказать… вот только сейчас опять поднимали ваш вопрос, по вам.

Д: Так.

К: Ну, как бы так, объективно скажу, на сегодняшний день буква "С", которая здесь, у нас…

Д: Так.

К: Вот, он говорит, чтобы никто не влазил в этот вопрос, и никто ничего не делал. Он говорит, пока так, вот как сейчас, и пока меняться не будет.

Д: Я понял, понял.

К: Смотрите, я буду в ближайшие дни в Ростове.

Д: Ага.

К: И я буду там… меня будут знакомить с начальником того региона нашей службы.

Д: Я понял, понял. Все, хорошо. До свидания.

К: До свидания. Спасибо.