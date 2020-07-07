В Сербии повторно вводят комендантский час из-за новой вспышки коронавируса

В Сербии от 10 июля введут комендантский час до 13 июля, заявил президент Сербии Вучич. В стране в течение минувших суток на COVID-19 заболело 300 человек, умерли 13.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

С 7 июля в общественных местах запрещены встречи более 5 человек.

Президент Вучич в чрезвычайном обращении к гражданам заявил, что сейчас госпитализированы 4000 больных, из которых 120 находятся в очень тяжелом состоянии. Среди больных есть 300 студентов в столице, также дети в 12 детских садах. По словам Вучича, в ближайшее время откроют COVID-больницы в Белграде и Крушевце на юге страны, планируют купить из-за границы 10 так называемых модульных больниц.

Правительство Сербии, заявил президент, приняло решение об обязательной вакцинации против гриппа всех врачей и работников медицинских учреждений, детей возраста от 3 до 12 лет, а также всех граждан, которые имеют хронические заболевания.

Эпидемиологи утверждают, что к новой вспышке коронавирусной инфекции привело ослабление карантинных мероприятий, в частности, массовые свадьбы, празднования в ночных клубах, проведение парламентских выборов 21 июня без соответствующей защиты граждан и др.

Вследствие новой вспышки коронавирусной инфпекции Греция закрыла границу для граждан Сербии. Оказалось, что 7 июля половину зараженных в стране составляли сербские туристы

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