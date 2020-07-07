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Новости
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К ликвидации пожара на Луганщине, где погибло 6 человек, привлечено более 1000 правоохранителей и авиация, - Аваков

К ликвидации пожара на Луганщине, где погибло 6 человек, привлечено более 1000 правоохранителей и авиация, - Аваков

Огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов в с. Смоляниново. Предварительно 6 человек погибло.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины

В сообщении отмечается: "Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Организована работа круглосуточного оперативного штаба.

"С 13:00 более 1000 спасателей, полицейских и гвардейцев Луганщины и приданных сил из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей привлечены к тушению пожара.

Только из Краматорска вылетело 2 пожарных самолета АН-32П ДСНС Украины. Работает оперативный штаб. Ситуация контролируется. Делаем все, чтобы сохранить жизни людей", - отметил Арсен Аваков.

По его словам, полицейские оказывают помощь пострадавшим, эвакуируют людей из близлежащих сел, проводят наземный мониторинг".

Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 5 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА Гайдай не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) пожар (5961) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+2
прямо как на западе Украины, все дружно, и своевременно.
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07.07.2020 22:21
+2
99% -- ЛНР-овці підпалили.
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08.07.2020 07:12
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прямо как на западе Украины, все дружно, и своевременно.
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07.07.2020 22:21 Ответить
А самому авокяну - чёрту, слабо поучаствовать в тушение пожара, или западло???
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07.07.2020 22:27 Ответить
А тебя кадыров жарит или *****?
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07.07.2020 22:41 Ответить
А ось нічого, що про це попереджали...
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07.07.2020 22:46 Ответить
"Попереджали..." Аби гавкнуть. Іде війна, загорілось 85 га, то треба було всю ніч сторожити? А завтра твою хату спалять, тож не спи.
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08.07.2020 07:19 Ответить
А бизнес с поджогами продолжается. Следующий этап тендер на вырубку обгоревшего леса. И самое главное "неувиноватые" с лесом,государство с убытками. И как же лес через границу пропутешествует? Кто же поставщик "дров" в Молдову или Румынию? И какие это "дрова" ну никого не интересует. Предприятия закончились,землю роспаевали,лес дорубывают,останется только людей на "запчасти" вывозить.
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08.07.2020 05:02 Ответить
посадки активно вырубуются...а посадок новых нет.
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08.07.2020 07:04 Ответить
99% -- ЛНР-овці підпалили.
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08.07.2020 07:12 Ответить
Козломорді біснують.
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08.07.2020 10:26 Ответить
https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=276489 Совпадение???
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08.07.2020 15:26 Ответить
 
 