К ликвидации пожара на Луганщине, где погибло 6 человек, привлечено более 1000 правоохранителей и авиация, - Аваков

Огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов в с. Смоляниново. Предварительно 6 человек погибло.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины

В сообщении отмечается: "Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Организована работа круглосуточного оперативного штаба.

"С 13:00 более 1000 спасателей, полицейских и гвардейцев Луганщины и приданных сил из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей привлечены к тушению пожара.

Только из Краматорска вылетело 2 пожарных самолета АН-32П ДСНС Украины. Работает оперативный штаб. Ситуация контролируется. Делаем все, чтобы сохранить жизни людей", - отметил Арсен Аваков.

По его словам, полицейские оказывают помощь пострадавшим, эвакуируют людей из близлежащих сел, проводят наземный мониторинг".

Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 5 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА Гайдай не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.