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Зеленскому вручили 2 админпротокола: он не сообщил НАПК о покупке и продаже облигаций на 5 млн

Зеленскому вручили 2 админпротокола: он не сообщил НАПК о покупке и продаже облигаций на 5 млн

Президенту Владимиру Зеленскому вручили протоколы об административных нарушениях. Материалы будут переданы в суд.

Об этой Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК. Протоколы на президента составлял лично глава Агентства.

"Председатель НАПК Александр Новиков составил и вручил президенту два протокола в связи с административными нарушениями. Соответствующие материалы будут переданы в суд", - сказано в сообщении.

В НАПК отмечают, что президент лично известил НАПК о фактах нарушения.

Читайте также: Зеленский признался, что нарушил закон, не сообщив НАПК о покупке облигаций

"После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов. Таким образом, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Уведомление в реестр не поступило", - подчеркнули в НАПК.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) протокол (82) НАПК (1221)


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Топ комментарии
+37
Зеленскому вручили 2 админпротокола: он не сообщил НАПК о покупке и продаже облигация на 5 млн - Цензор.НЕТ 8397
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07.07.2020 22:41
+37
Зеленскому вручили 2 админпротокола: он не сообщил НАПК о покупке и продаже облигация на 5 млн - Цензор.НЕТ 9936
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07.07.2020 22:42
+27
за приховану віллу в Італії - коли наступний протокол вручать?
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07.07.2020 22:40
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Буба Криворожский - оригинальный куплетист
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07.07.2020 22:38 Ответить
куплетист он в прошлом. Сейчас потерпевший . Четырежды
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07.07.2020 23:00 Ответить
не куплетист а писюньковый пианист.... это народ Украины потерпевший
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08.07.2020 07:14 Ответить
За шута не голосил. Потерпевшим себя не считаю. И смеется тот - кто смеется сзади
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08.07.2020 08:38 Ответить
Чотирижди відкосивший і чотирижди порушивший адмін законодавство! Пора вже і кримінальні справи порушувати, там вже є матеріали на сорок, а то і більше. А пройшов тільки рік, як він попав у поле зору. А до цього нічого нікому не платив, він так звик. Весь бізнес в нуляхЮ а він і його команда - в шовках. Всі дивилися п*ять років чим покакав Порошенко. Там ще їхня шобла накупила автомобілів і квартир, як вони думають по "скидках." А то просто хабар.
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08.07.2020 09:37 Ответить
за приховану віллу в Італії - коли наступний протокол вручать?
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07.07.2020 22:40 Ответить
Этого и так хватит на отстранение от власти. Согласно закону о коррупции он уже не может занимать ни одну госдолжность.От слова совсем
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07.07.2020 22:51 Ответить
Вы будто не в Украине живёте
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08.07.2020 06:33 Ответить
То для інших, особливо для Порошенко. Саме головне Зе сказав своїй МАСІ, що він не краде і вони цьому раді. Повірили.
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08.07.2020 10:37 Ответить
має бути повідомлення про підозру, по якійсь статті, щоб до 12-15 років позбавлення волі і з конфіскацією
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08.07.2020 07:51 Ответить
Судити цього покидька за кермування державою в стані важкого наркотичного сп"яніння.
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08.07.2020 08:02 Ответить
бу-га-га))) зеленский лично барижит ОВДП которые, как известно каждому зебилу, выпускал лично Смолий по требованию Порошенко. Яка милота
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07.07.2020 22:40 Ответить
Ты так подло разрушил их главную зеленую скрепу. Безжалостный ты человек.
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07.07.2020 22:53 Ответить
Та помню какой тут вой стоял, - "бубочка уволил Смолия за пирамиду ОГВЗ". И на тебе
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07.07.2020 22:55 Ответить
Хотя вообще-то идеолог пирамид ОГВЗ у нас Уманский. Который сейчас советник "величайшего".
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07.07.2020 23:18 Ответить
Зеленскому вручили 2 админпротокола: он не сообщил НАПК о покупке и продаже облигация на 5 млн - Цензор.НЕТ 8397
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07.07.2020 22:41 Ответить
Зеленскому вручили 2 админпротокола: он не сообщил НАПК о покупке и продаже облигация на 5 млн - Цензор.НЕТ 9936
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07.07.2020 22:42 Ответить
То що, я порушив я уходжу? Чи й далі зебілів на бую вертиме?
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07.07.2020 22:41 Ответить
Повторю. Согласно закону о коррупции он уже не имеет права занимать ни одну госдолжность. От слова совсем. Кстати, как и за Оманские приключения
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07.07.2020 22:55 Ответить
Закон? Какой Закон? Бубочка не знает никакого Закона! Отстаньте уже от мальчика со своим Законом!
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07.07.2020 23:00 Ответить
Зеленскому вручили 2 админпротокола: он не сообщил НАПК о покупке и продаже облигация на 5 млн - Цензор.НЕТ 1051
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07.07.2020 23:02 Ответить
Зеленскому вручили 2 админпротокола: он не сообщил НАПК о покупке и продаже облигация на 5 млн - Цензор.НЕТ 4464
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07.07.2020 22:41 Ответить
А можно два админпротокола на один пистюлина поменять??
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07.07.2020 22:41 Ответить
Уйдёт теперь с президенства, нарушил и как обещал, точно уйдёт!
Хотя каких-то там 5 млн. мелочи можно и забыть, когда драйф идёт.
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07.07.2020 22:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=T_P_VdN46BY Шарій вкрав лайно Зеленського, московія не нападатиме, та інші цікавинки.
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07.07.2020 22:42 Ответить
Вручили....ну? А он шо гАварит?.... Какой человечный человечище!
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07.07.2020 22:42 Ответить
та нишо, ему простят 73 проц, без обнуления
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07.07.2020 23:12 Ответить
Штанці витруси, бо ти теж президент! Шарій ще до тебе агента вишле. Яки ж ви зебіли жалюгідні!
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07.07.2020 22:46 Ответить
Тыц😂🌷
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07.07.2020 22:57 Ответить
Это тебе не 8 раз в году в отпуск ездить!
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07.07.2020 22:49 Ответить
Ну що???
Подає у відставку???
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07.07.2020 22:43 Ответить
Вручили 2 админпротокола... ну хоть не извинялись.
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07.07.2020 22:44 Ответить
Побоялся что смолий спалит, а так можно дурака включить. Шо 50 минимумов, не помню я таких мелочей.
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07.07.2020 22:44 Ответить
Підконтрольні Зеленським українські компанії оптимізували податки під час війни - "Спостерігач". Починаючи з 2014 року в усіх одинадцяти компаніях згорнули офіційну кількість працівників. Відео - за ссиллю нижче:

https://www.5.ua/polityka/ranishe-pidkontrolni-zelenskym-ukrainski-kompanii-optymizuvaly-podatky-pid-chas-viiny-sposterihach-218698.html 11 зареєстрованих в Україні компаній, які раніше належали Володимиру та Олені Зеленським, займалися оптимізацією податків, у тому числі - після 2014-го року. Про це йдеться в проєкті журналістських розслідувань "Спостерігач" на "5 каналі".
Журналісти звернули увагу, що за даними сервісу відкритих даних Youcontrol, починаючи з 2014 року в усіх одинадцяти компаніях згорнули офіційну кількість працівників. Дві фірми взагалі не проводили діяльність після 2009-го. А ще п'ять працювали зі збитками. Але, разом із тим, свідками бурхливої діяльності компаній, був кожен - йдеться про концерти, телепередачі, рекламу.
"Вони повністю в тінь перевели штат, тобто в них обліковувався 1-2 працівника, і фактично більшість компаній була в збитках. Ніякі податки з зарплат цих працівників, очевидно, не потрапляли до бюджету України, були мінімізовані податки з обороту і з прибутків", - пояснює фінансистка Наталія Лютікова, яка першою звернула на це увагу.
"Спостерігач" звернувся по допомогу до нардепа Володимира Ар'єва. Він подав спеціальний депутатський запит по Державної фіскальної служби. Йому дозволили ознайомитися із інформацією про податки на прибуток 11-тьох компаній, які раніше належали Зеленським. І ці дані підтвердили інформацію із відкритих джерел.
"Можна абсолютно чітко стверджувати, що поки Україна воювала, Зеленський і компанії, які належать його родині, займалися оптимізацією податків. Тому що переважна більшість компаній містять у графі "Сплачений податок на прибуток" за певний рік дуже красномовні нулі", - констатує нардеп.
Більше про те, як компанії Зеленських працювали під час війни "Спостерігач" розповість уже цього тижня. Очікуйте.
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07.07.2020 22:45 Ответить
https://censor.net/blogs/3146695/hto_vi_mster_prezedent_velikiyi_kombnator_chi_milna_bulbashka

...Отже, згідно декларації за 2018 рік , нам стало відомо, що Володимир Зеленський станом на 1 січня 2019 року володіє такими активами (фото 1), в перерахунку на дату придбання на загальну суму близько 16,2 мільйонів доларів США. Для розрахунку я використовувала середні курси в роки, коли відбувалось придбання активу. Але це не суттєво для розуміння масштабу потрясіння, яке на мене чекало в фіналі аналізу. Цікаво, що найбільша сума покупок і накопичень були здійснені у період з 2014 по 2018 роки. На 15,5 мільйонів доларів (як мінімум) сім'я Зеленського поповнила свої активи за час війни України з Росією...
Источник: https://censor.net/b3146695
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08.07.2020 11:07 Ответить
И тут не удержался барыжка-оффшорник оманский, простой профессорский сынок "из народа".
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07.07.2020 22:47 Ответить
"ОВГЗ......... "

І цей поц, каже, що заробітна плата у 5000 грн. - це гідна зарплатня.
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07.07.2020 22:47 Ответить
Цирк для ЗЕбильного стада. В главной роли, тупорылый Клоун
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07.07.2020 22:48 Ответить
клоун делает все осознанно...
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07.07.2020 22:50 Ответить
Підождіть, а він має на це право? Адже він володіє інсайдерською інформацією, і з ним все це погоджують. Тобто він використовував своє службове становище для збагачення. Вава, тобі 3.14 зда!
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07.07.2020 22:52 Ответить
Надо, пожалуй, добавить "...была бы, если бы это произошло в стране, где работают законы, хотя бы один, а люди - не аморфное стадо, голосующее и думающей жопой"
Гдето-бы это стало скандалом, а в Украине, могу поспорить, бравому полководцу квартала не грозит ровным счётом ничего, иначе эти бумаги из НАПК никогда не увидели бы свет.
А Зеленский ещё и пропиарится на этом, дескать "смотрите ка какой я честный. Сам нарушил сам признался, аяйяй мне"
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08.07.2020 06:48 Ответить
А в штатах покупка госчиновником облигаций выпущених по его же приказу вроде называется инсайдерской торговлей со сроками от 15 лет? Или нет?
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07.07.2020 22:53 Ответить
Абсолютно вірно.
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07.07.2020 23:00 Ответить
И продажа в максимально выгодный момент тоже. У нас бубочке хватает и закона о коррупции. Но кто-же его будет исполнять?
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07.07.2020 23:00 Ответить
Этот жлоб даже штраф за нарушение карантина не заплатил. Бо недоторкане
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07.07.2020 22:58 Ответить
Почему недоторкане ? Оно ж обнулилось и опять доторкане .на рашке обнуление сейчас в тренде
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07.07.2020 23:02 Ответить
Обзерилось.
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07.07.2020 23:24 Ответить
Зеленському вручили 2 адмінпротоколи: він не повідомив НАЗК про купівлю і продаж облігацій на 5 млн - Цензор.НЕТ 8238
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07.07.2020 23:47 Ответить
І коли вже ПетяШарій цукрову вату з червоними шариками виведе на чергове "Зрада!"?
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08.07.2020 02:17 Ответить
Он просто не знал, что это деньги. Эту мелочь в 5млн. он и деньгами-то не считает.
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07.07.2020 23:01 Ответить
Напечатал облигаций и честно продал. По 5 грн. На 5 млн. Кждой бабушке по облигации - называется "Обухов" и "Чесні 65 метрів"
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07.07.2020 23:02 Ответить
Зеленский занялся подделкой туалетной бумаги. Кто на что учился.
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07.07.2020 23:03 Ответить
Бу-га-га.......прикольный «штраф».......
Ну, и КТО теперь «барыга»?!........вопрос риторический..........
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07.07.2020 23:10 Ответить
Так шо это выходит ЗЕбубачку посодють быстрее чем Петю??? вай - вей
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07.07.2020 23:25 Ответить
Засунуть бы его избиратов в мамок ихейных...и взад не вынимать.
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07.07.2020 23:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uiLDafl30wE&feature=youtu.be Сам уйду - Зеленський
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07.07.2020 23:32 Ответить
Зеленському вручили 2 адмінпротоколи: він не повідомив НАЗК про купівлю і продаж облігацій на 5 млн - Цензор.НЕТ 1972
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07.07.2020 23:58 Ответить
Зеленському вручили 2 адмінпротоколи: він не повідомив НАЗК про купівлю і продаж облігацій на 5 млн - Цензор.НЕТ 2647
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08.07.2020 00:02 Ответить
Зеленському вручили 2 адмінпротоколи: він не повідомив НАЗК про купівлю і продаж облігацій на 5 млн - Цензор.НЕТ 3427
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08.07.2020 07:56 Ответить
вот только на минуту представьте если бы порох забыл про 5 млн, как бы быдло завизжало))
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08.07.2020 08:31 Ответить
порох: "Муж ваш крепкий семьянин".
"29 июня 2020 г. в нотариальное управление округа Канту, провинции Комо, Италия передано нотариально заверенное заявление о передаче прав совладения фирмой San Tommaso SRL * от Зеленской Елены Владимировны другому лицу [лицо не оглашается] . По закону процедурно это длится 30 дней. За это время одна из сторон может отозвать заявление.
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_7.html в семье Зеленского идет активный процесс раздела имущества, при том, отнюдь не полюбовный. В этом заявлении речь фактически идет о юридическом фиксировании всех семейных активов под закрепление имущественных обязательств друг перед другом. речь идет об оглашении и закреплении факта совместного приобретения ценных бумаг и законодательной легализации этого факта.
Причина этого может быть только одна - закрепления за каждой из сторон части неизвестного и юридически не оформленного имущества для дальнейшего его использования не зависимо от другой стороны.
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08.07.2020 08:57 Ответить
а тебе суке кацапской слова никто не давал))) здесь не наливают
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08.07.2020 09:14 Ответить
Обещал же уйти с поста, как только нарушит закон. Это уже который раз уходит? Правда, не сказал какой закон)
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08.07.2020 10:29 Ответить
Теперь он должен добровольно уйти с поста преЗЕдента
он сам обещал на выборах что если он хоть раз нарушит закон, то он уйдёт..

пацан сказал пацан сделал..
хотя это о чём я, это ж балабол
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08.07.2020 11:33 Ответить
ТАЙНА ОТСТАВКИ СМОЛИЯ РАСКРЫТА!

""После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
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08.07.2020 11:38 Ответить
 
 