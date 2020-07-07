Зеленскому вручили 2 админпротокола: он не сообщил НАПК о покупке и продаже облигаций на 5 млн

Президенту Владимиру Зеленскому вручили протоколы об административных нарушениях. Материалы будут переданы в суд.

Об этой Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК. Протоколы на президента составлял лично глава Агентства.

"Председатель НАПК Александр Новиков составил и вручил президенту два протокола в связи с административными нарушениями. Соответствующие материалы будут переданы в суд", - сказано в сообщении.

В НАПК отмечают, что президент лично известил НАПК о фактах нарушения.

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"После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов. Таким образом, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Уведомление в реестр не поступило", - подчеркнули в НАПК.