РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11638 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 751 15

Эпидрасследования на Закарпатье показали, что к всплеску заболеваемости COVID-19 привели массовые празднества, - Ляшко

Эпидрасследования на Закарпатье показали, что к всплеску заболеваемости COVID-19 привели массовые празднества, - Ляшко

Массовые празднования стали причиной всплеска инфицирования коронавирусом в некоторых районах Закарпатской области.

Об этом в эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"В Закарпатской области в трех районах по результатам эпидрасследований было установлено, что к всплеску заболеваемости привели именно массовые празднества: свадьбы, дни рождения, также празднование религиозных праздников, когда семьи съезжались из разных сел. Они все становились контактами и в течение недели регистрировались новые случаи коронавирусной болезни", - заявил Ляшко.

Напомним, из-за роста числа заболевших COVID-19 Закарпатская область усилила карантинные ограничения. Время работы общепита и развлекательных учреждений ограничили до 22:00. Запретили работать помещениям, которые сдают для свадеб, поминок, выпускных вечеров и прочих массовых мероприятий. Кроме этого, на территории Межгорского района запретили работу вещевых рынков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск больниц второй и третей волн намечен в трех областях, где растет число заражений COVID-19, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2591)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
шляшко, ты уже всех заколебал..
показать весь комментарий
07.07.2020 22:49
+3
Дидовик, эти гады еще и стоматологию запретили, под угрозой диких штрафов стоматологам.
показать весь комментарий
08.07.2020 00:15
+2
Недреманное око вместе с недюжинным интеллектом старшего епидврача следит за тобой!
показать весь комментарий
07.07.2020 23:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шляшко, ты уже всех заколебал..
показать весь комментарий
07.07.2020 22:49 Ответить
Если вещает, то видать ещё не всех заколебал. Дурень никак не поймет, что после этой должности он будет на бирже труда довічно. Амінь.
показать весь комментарий
07.07.2020 23:12 Ответить
К сожалению, в Украине 73% зебилов. Так что он может ещё президентом стать.
показать весь комментарий
07.07.2020 23:39 Ответить
Не може.
показать весь комментарий
07.07.2020 23:57 Ответить
Президентом какого клуба он может стать?
показать весь комментарий
08.07.2020 06:22 Ответить
Та понятно, мы все только и празднуем, четыре месяца эйфории, а называется эта феерия народного счастья - карантин..
показать весь комментарий
07.07.2020 22:49 Ответить
Шо то не так, люди молятся заболевают, пьют по праздникам и без, тоже заболевают. А без веры и непьющие болеют вообще-то или нет?
показать весь комментарий
07.07.2020 23:09 Ответить
Дидовик, эти гады еще и стоматологию запретили, под угрозой диких штрафов стоматологам.
показать весь комментарий
08.07.2020 00:15 Ответить
Недреманное око вместе с недюжинным интеллектом старшего епидврача следит за тобой!
показать весь комментарий
07.07.2020 23:46 Ответить
вот так:-
пиянки.. гулянки... кашель с температурой... аппарат искусственной вентиляции... морг... крест сверху... ии... ИИИИ...
- опять пиянки... поминки ... и так далее.. и в том же духе... и по тому же сценарию...
показать весь комментарий
08.07.2020 00:38 Ответить
Епідрозслідування на Закарпатті показали, що до спалаху захворюваності на COVID-19 призвели масові святкування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1649
показать весь комментарий
08.07.2020 05:54 Ответить
Какие нафиг *****************?Кто их мог провести и проводил?Эпидследователи с ковидсобаками?Такую чушь на уши развешивает,фуфломет.
показать весь комментарий
08.07.2020 08:06 Ответить
А може до цього призвела погана забезпеченість медицини та недостатня кількість лікарень та лікарів? Гуляли по всій країні...
показать весь комментарий
08.07.2020 08:21 Ответить
 
 