Эпидрасследования на Закарпатье показали, что к всплеску заболеваемости COVID-19 привели массовые празднества, - Ляшко

Массовые празднования стали причиной всплеска инфицирования коронавирусом в некоторых районах Закарпатской области.

Об этом в эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"В Закарпатской области в трех районах по результатам эпидрасследований было установлено, что к всплеску заболеваемости привели именно массовые празднества: свадьбы, дни рождения, также празднование религиозных праздников, когда семьи съезжались из разных сел. Они все становились контактами и в течение недели регистрировались новые случаи коронавирусной болезни", - заявил Ляшко.

Напомним, из-за роста числа заболевших COVID-19 Закарпатская область усилила карантинные ограничения. Время работы общепита и развлекательных учреждений ограничили до 22:00. Запретили работать помещениям, которые сдают для свадеб, поминок, выпускных вечеров и прочих массовых мероприятий. Кроме этого, на территории Межгорского района запретили работу вещевых рынков.

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