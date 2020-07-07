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К ВНО по английскому языку не допустили 30 человек из более 105 тысяч, - УЦОКО

К ВНО по английскому языку не допустили 30 человек из более 105 тысяч, - УЦОКО

Внешнее независимое оценивание по английскому языку сдали более 105 тысяч человек, 30 участников не допустили.

"По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по английскому языку приняли 105 157 человек, что составляет 89,37% от общего количества зарегистрированных", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО, передает Цензор.НЕТ.

В то же время 30 участников не допустили на пункты тестирования, 13 - из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний.

Самая высокая явка на ВНО по английскому была в Киевской (92,79%), Хмельницкой (92,63%) и Житомирской (91,55%) областях, тогда как самая низкая - в Донецкой (84,11%), Николаевской (87,38% ) и Сумской (87,67%) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования: С 1 июля возвращены средства за пробное ВНО уже более чем 86 тысячам участников

Отмечается, что участники, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания по английскому языку по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Автор: 

ВНО (417) английский язык (94) Центр оценивания качества образования (103)


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Осталось 30 человек кандидатурами на пост перзидента - замена Ишаку.
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07.07.2020 23:06 Ответить
Высер не удался,шоколадку не получишь!
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07.07.2020 23:34 Ответить
У вас же на сайте МОЗа даже понос - симптом ковида... Могли и больных пропустить. Непорядок.
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07.07.2020 23:36 Ответить
Ви зобов'язані надати можливість здати на додатковому зно усім!!!!! А то не зрозуміло, що за простуда, а рік дитина пропускає.
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07.07.2020 23:36 Ответить
Я б подивився на самих вчителів, якщо посадити іх до аудиторіі з температурою понад 36 градусів. Аудиювання не чути було зовсім, та здогадувалися про що мова.
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08.07.2020 09:53 Ответить
 
 