К ВНО по английскому языку не допустили 30 человек из более 105 тысяч, - УЦОКО

Внешнее независимое оценивание по английскому языку сдали более 105 тысяч человек, 30 участников не допустили.

"По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по английскому языку приняли 105 157 человек, что составляет 89,37% от общего количества зарегистрированных", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО, передает Цензор.НЕТ.

В то же время 30 участников не допустили на пункты тестирования, 13 - из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний.

Самая высокая явка на ВНО по английскому была в Киевской (92,79%), Хмельницкой (92,63%) и Житомирской (91,55%) областях, тогда как самая низкая - в Донецкой (84,11%), Николаевской (87,38% ) и Сумской (87,67%) областях.

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Отмечается, что участники, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания по английскому языку по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.