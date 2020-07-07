Чубаров про обыски в оккупированном Крыму: "Это месть за то, что крымские татары не голосовали за путинские поправки в конституцию РФ"

Проведенные российскими силовиками 7 июля обыски и задержания крымских мусульман стали местью российских властей за то, что крымские татары не приняли массового участия в голосовании за поправки к Конституции соседней России.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Оккупационная власть анализировала в том числе и выход жителей Крыма для участия в этом незаконном голосовании. Как говорят эксперты, одна из причин такого массового возвращения репрессий – месть за провал голосования крымских татар, которое обещали отдельные коллаборанты российским властям", – считает глава Меджлиса.

Рефат Чубаров добавляет, что другая причина этих преследований, по его мнению, остается неизменной – это создание атмосферы страха на аннексированном полуострове.

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"Это стремление российских властей максимально дезориентировать крымское общество, насаждая атмосферу страха, чтобы неугодные им люди сами покидали полуостров и чтобы вместо этого приезжали переселенцы из России", – заключил Чубаров.