РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11526 посетителей онлайн
Новости Репрессии в оккупированном Крыму
1 751 13

Чубаров про обыски в оккупированном Крыму: "Это месть за то, что крымские татары не голосовали за путинские поправки в конституцию РФ"

Чубаров про обыски в оккупированном Крыму:

Проведенные российскими силовиками 7 июля обыски и задержания крымских мусульман стали местью российских властей за то, что крымские татары не приняли массового участия в голосовании за поправки к Конституции соседней России.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Оккупационная власть анализировала в том числе и выход жителей Крыма для участия в этом незаконном голосовании. Как говорят эксперты, одна из причин такого массового возвращения репрессий – месть за провал голосования крымских татар, которое обещали отдельные коллаборанты российским властям", – считает глава Меджлиса.

Рефат Чубаров добавляет, что другая причина этих преследований, по его мнению, остается неизменной – это создание атмосферы страха на аннексированном полуострове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восстановление контроля над Крымом - вопрос сохранения и будущего Украины, - Чубаров

"Это стремление российских властей максимально дезориентировать крымское общество, насаждая атмосферу страха, чтобы неугодные им люди сами покидали полуостров и чтобы вместо этого приезжали переселенцы из России", – заключил Чубаров.

Автор: 

Крым (26412) Чубаров Рефат (942) крымские татары (2718)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Чубаров про обыски в оккупированном Крыму: "Это месть за то, что крымские татары не голосовали за путинские поправки в конституцию РФ" - Цензор.НЕТ 9718
показать весь комментарий
07.07.2020 23:42
+3
Крым заняли 18 февраля 2014 года. Не подскажешь кто там был в это время президентом? И кто писал письмо ***** с просьбой о военной помощи?
показать весь комментарий
08.07.2020 00:00
+2
ваших там було багато.....
показать весь комментарий
07.07.2020 23:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чубаров про обыски в оккупированном Крыму: "Это месть за то, что крымские татары не голосовали за путинские поправки в конституцию РФ" - Цензор.НЕТ 9718
показать весь комментарий
07.07.2020 23:42 Ответить
А чого ти не пішов захищати його?
показать весь комментарий
07.07.2020 23:47 Ответить
ваших там було багато.....
показать весь комментарий
07.07.2020 23:53 Ответить
Крым заняли 18 февраля 2014 года. Не подскажешь кто там был в это время президентом? И кто писал письмо ***** с просьбой о военной помощи?
показать весь комментарий
08.07.2020 00:00 Ответить
Задался вопросом...почему Турчинова именно обвиняют в здаче Крыма? Он что должен был, положить людей, среди которых было много мирных? Чушь про Турчинова и Крым несете.
показать весь комментарий
08.07.2020 00:03 Ответить
да там и без голосов татар всё было четко предрешено в лучших традициях ехтаманету.
показать весь комментарий
08.07.2020 00:05 Ответить
господину Р.Чубарову, как Президенту Всемирного Конгресса КрымТатар, мой совет: заняться запущенными вопросами исполнения резолюций Всемирного Конгресса КрымТатар (от 01.08.2015 г.) - о де-оккупации Крыма, - национальной территории крымтатар... и воздержаться от оценок событиям в Крыму, до возобновления юрисдикции Украины...
показать весь комментарий
08.07.2020 01:51 Ответить
"Это месть за то, что крымские татары не голосовали за путинские поправки.." - бред. Кто не голосовал- тот молча поддержал. Крымские татары молча поддержали путинские поправки.
показать весь комментарий
08.07.2020 08:59 Ответить
Татары не голосовали.
показать весь комментарий
08.07.2020 09:50 Ответить
 
 