Первая волна COVID-19 в Европе не привела к формированию коллективного иммунитета, - исследование
Результаты исследования в Испании дают основания считать, что первая волна COVID-19 в Европе не приблизила к появлению коллективного иммунитета от нового коронавируса.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Исследователи выбрали Испанию как одну из самых пострадавших от COVID-19 европейских стран, и с 27 апреля до 11 мая опрашивали и брали образцы на анализы у более 60 тысяч участников. Результаты обнародовали в медицинском журнале Lancet.
Ученые обнаружили, что лишь у 5% населения Испании могут быть в крови антитела для защиты от нового коронавируса.
Авторы приходят к выводу, что "несмотря на значительное поражение Испании COVID-19 расчеты показывают, что распространение остается низким и очевидно недостаточным для того, чтобы обеспечивать коллективный иммунитет".
Принцип коллективного иммунитета заключается в том, что заражение не может активно распространяться в обществе, если иммунная система большинства лиц выработала способность бороться с определенными болезнетворными микроорганизмами.
Остальные члены общества и, в частности, уязвимые и незащищенные собственным иммунитетом лица окажутся под защитой коллективного иммунитета, если более 60% (некоторые специалисты считают, что этот порог должен быть 70-90%) населения имеют в своей крови антитела.
Одним из способов достижения коллективного иммунитета может быть массовая иммунизация, если будет существовать действенная вакцина.
Сейчас в разных странах разрабатывают и испытывают образцы вакцины от нового коронавируса, но специалисты предостерегают, что этот процесс займет еще как минимум несколько месяцев и они не гарантируют, что безопасная и эффективная вакцина будет обязательно создана.
"В этой ситуации обязательными для контроля эпидемии на будущее остаются меры дистанцирования, а также выявление и изоляция новых заражений", - отмечают исследователи.
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Funding
Spanish Ministry of Health, Institute of Health Carlos III, and Spanish National Health System.
А у нас при "ужасающих" темпах 800 человек в сутки, ждать, пока переболеет большая часть осталось каких нибудь 90лет (40млн без учета Крыма, умножаем 2/3 и делим на 800, получаем 33333 дней = 91год)
Выражаясь языком аналогий мы пытаемся покрасить воду в речке, которая постоянно вытекает, а чистой прибавляется больше чем мы успели закрасить
І замовкніть.
Я ж писала вже: назад до первісного способу життя, печери, багаття ...
Це - перший вірус, з яким зустрілася цивілізація.
Кінець світу.
Здавайтеся.
какой иммунитет может появиться у висельника задушенного петлей на шее?
какой иммунитет может появиться у больного КОВИ19 задушенного отеком легких ?
- РАЗВЕ ЧТО У ЭТИХ ОБОИХ В "СЛЕДУЮЩЕЙ ЖИЗНИ"...
ти не знаєш,що таке вакцинація і імунітет?
ГУГЛИ!
смертність зараз 3-4 відсотка..
в тих ,хто вижив на пів року,але імунітет..нехай від одного штаму вірусу...
А ти, здоровий, не знаэш, що майже всі одужавшиЇ від КОРОНИ мають зовсі зруйновані нирки, печінку, легені які працюють на 30 відслтків, підшлункову напів зруйновану...
І жити їм не більше 3 - 5 років!
Так, що це ти, Павлику, не обізнаний в цьому питанні.
Не хворий, а просто не в темі...
PS А "обычный" грипп это довольно серьезное заболевание (и хоть смертность составляет 0,2%, но в абсолютном выражении от гриппа умирает больше чем от короновируса за счет большего количества заболевших)
https://www.youtube.com/watch?v=QHMhMunOGCQ Кому нужен этот вирус? Dr.Leonard Coldwell
дрочишдивишся.
не дають тобі по кабакам походити?
Печалька...))
Интересно почему Ланцет не проверяет шведов и белорусов .
без войнбез вирусов не может существовать ) (с) Цинь Лунь Ницшунь )
НЕПРАВДА-вже кілька місяців дурантинофіли Цензора аргументовано доводять протилежне дурнуватим хохлам,що не поважають свободу і не беруть приклад з Бацьки !!
Что бы был иммунитет - нужно высокое распространение!
Карантинные меры сдерживают распространение. Т.е. карантин вводится для того, что бы не допустить иммунитета?