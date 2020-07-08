Первая волна COVID-19 в Европе не привела к формированию коллективного иммунитета, - исследование

Результаты исследования в Испании дают основания считать, что первая волна COVID-19 в Европе не приблизила к появлению коллективного иммунитета от нового коронавируса.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Исследователи выбрали Испанию как одну из самых пострадавших от COVID-19 европейских стран, и с 27 апреля до 11 мая опрашивали и брали образцы на анализы у более 60 тысяч участников. Результаты обнародовали в медицинском журнале Lancet.

Ученые обнаружили, что лишь у 5% населения Испании могут быть в крови антитела для защиты от нового коронавируса.

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Авторы приходят к выводу, что "несмотря на значительное поражение Испании COVID-19 расчеты показывают, что распространение остается низким и очевидно недостаточным для того, чтобы обеспечивать коллективный иммунитет".

Принцип коллективного иммунитета заключается в том, что заражение не может активно распространяться в обществе, если иммунная система большинства лиц выработала способность бороться с определенными болезнетворными микроорганизмами.

Остальные члены общества и, в частности, уязвимые и незащищенные собственным иммунитетом лица окажутся под защитой коллективного иммунитета, если более 60% (некоторые специалисты считают, что этот порог должен быть 70-90%) населения имеют в своей крови антитела.

Одним из способов достижения коллективного иммунитета может быть массовая иммунизация, если будет существовать действенная вакцина.

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Сейчас в разных странах разрабатывают и испытывают образцы вакцины от нового коронавируса, но специалисты предостерегают, что этот процесс займет еще как минимум несколько месяцев и они не гарантируют, что безопасная и эффективная вакцина будет обязательно создана.

"В этой ситуации обязательными для контроля эпидемии на будущее остаются меры дистанцирования, а также выявление и изоляция новых заражений", - отмечают исследователи.