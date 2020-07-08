Команда Нацбанка поддержала позицию Правления и призвала не допустить политического давления на институцию, - заявление
Команда НБУ поддержала озвученную позицию Правления Национального банка и считает недопустимым осуществление политического давления на центральный банк Украины в правовом и цивилизованном государстве.
В связи с этим сегодня работники центробанка различных ступеней и специализаций - от директоров департаментов к менеджерам и специалистов - обратились к общественности, экспертному и бизнес-сообществу, медиа, высшим органам власти и международным организациям с заявлением, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный Фейсбук НБУ.
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Придурок, посмотри график за 5 лет и заткнись, какие за один день из 100 000 в 300 000, переставай выдавать желаемое за действительность. Ты про Венесуэлу вообще не вякай, клоун, ты понятия не имеешь, что такое, когда тебе в премию выдают туалетную бумагу, за хорошую работу.
Але це поки що увертюра циркового оркестру. Подивитесь, що буде в програмі... Якщо виживите.
курс на 07.06.14 был 11,83 , а на 20.05.2019 - 26,36 - делим одно на другое и ... получаем
2,228233305. Вот откуда они берут "втричі"??
Рада НБУ (голова - ставленик Коломойського Богдан Данилишин) 06.07. вдруге за 10 днів відмовилася від перепризначити пропонованого Яковом Смолієм свого заступника Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ.
За словами в.о. Голови НБУ Катерини Рожкової, правлінню НБУ шкода, що Рада регулятора утрималася від прийняття рішення про призначення Чурія на другий термін, при цьому правління розуміє, що основною причиною цього є зміна голови НБУ.
https://espreso.tv/news/2020/07/07/quotpravlinnyu_nbu_shkodaquot_rozhkova_pro_rishennya_rady_regulyatora_ne_prodovzhuvaty_povnovazhennya_churiya
https://nv.ua/ukr/biz/experts/vtrata-nezalezhnosti-nbu-yak-rada-nbu-zdaye-poziciji-novini-ukrajini-50098417.html Чому незалежність НБУ - під питанням
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
"Дурниці - це все те, що руйнує те, що було зроблено, плюс руйнує підтримку наших західних партнерів. Бо насправді що ж було зроблено? Ми підписали меморандум з МВФ, де майже кров'ю президент розписався, що незалежність Національного банку - це святе. Запевнив особисто керівника МВФ. І ми отримали гроші. І на наступний день після того, як ми отримали гроші, ми "кинули" наших західних партнерів. Це руйнує довіру і це руйнує можливість далі співпраці. Бо зараз дуже важко уявити, як взагалі можлива співпраця", - пояснив Фурса.
https://youtu.be/TG12zcfwTsY
Напевно, цього бракувало 73-ом відсоткам рік тому