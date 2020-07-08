Команда Нацбанка поддержала позицию Правления и призвала не допустить политического давления на институцию, - заявление

Команда НБУ поддержала озвученную позицию Правления Национального банка и считает недопустимым осуществление политического давления на центральный банк Украины в правовом и цивилизованном государстве.

В связи с этим сегодня работники центробанка различных ступеней и специализаций - от директоров департаментов к менеджерам и специалистов - обратились к общественности, экспертному и бизнес-сообществу, медиа, высшим органам власти и международным организациям с заявлением, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный Фейсбук НБУ.

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