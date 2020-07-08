РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11582 посетителя онлайн
Новости
3 975 35

Команда Нацбанка поддержала позицию Правления и призвала не допустить политического давления на институцию, - заявление

Команда НБУ поддержала озвученную позицию Правления Национального банка и считает недопустимым осуществление политического давления на центральный банк Украины в правовом и цивилизованном государстве.

 В связи с этим сегодня работники центробанка различных ступеней и специализаций - от директоров департаментов к менеджерам и специалистов - обратились к общественности, экспертному и бизнес-сообществу, медиа, высшим органам власти и международным организациям с заявлением, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный Фейсбук НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члены правления НБУ после ухода Смолия продолжат работу для "сохранения макрофинансовой стабильности", - заявление

Команда Нацбанка поддержала позицию Правления и призвала не допустить политического давления на институцию, - заявление 01

Автор: 

НБУ (4836) Смолий Яков (138)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Если бы Гонтарева слушала люмпенов совков вроде тебя и не воевала с банками прокладками и их хозяевами вроде Бени, Бахматюка, Таруты, Жеваго и иже с ними, то сегодня бы мы имели курс бакса под 80 и инфляцию, как в Венесуэле. И сплошной хайп голосов зрадофилов про "всепропало". У совка всегда виноват доктор, а не сам пациент, подхвативший диарею от выбранного и съеденного гумуса. "Уколы шибко болючие, лекарство сильно горькое". А так сейчас она живет в Лондоне в съемной двухкомнатной квартире, Работает экспертом-консультантом в Лондонской высшей школе экономики и помогает кризисным странам, как не стать Венесуэлой. А мы в 2014-2015 имели все шансы стать.
показать весь комментарий
08.07.2020 00:27
+8
Команда Нацбанка поддержала позицию Правления и призвала не допустить политического давления на институцию, - заявление - Цензор.НЕТ 494
показать весь комментарий
08.07.2020 00:20
+7
Да неужели? А может виновато стадо дебилов, которое привело к власти вора и предателя Овоща? И не подскажешь случайно -- что случилось со страной в 2013-2014 годах? Может было что-то необычное?
показать весь комментарий
08.07.2020 00:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Команда Нацбанка поддержала позицию Правления и призвала не допустить на институцию политического давления, - заявление - Цензор.НЕТ 1097
показать весь комментарий
08.07.2020 00:07 Ответить
Команда Нацбанка поддержала позицию Правления и призвала не допустить политического давления на институцию, - заявление - Цензор.НЕТ 5239
показать весь комментарий
08.07.2020 00:11 Ответить
Команда Нацбанка поддержала позицию Правления и призвала не допустить политического давления на институцию, - заявление - Цензор.НЕТ 494
показать весь комментарий
08.07.2020 00:20 Ответить
Команда НБУ?? Команда по пляжному волейболу??
показать весь комментарий
08.07.2020 00:17 Ответить
Знову цирк влаштували, але жабу гонтарєву помню, як вона не могла 200 баксів купить, а бакс скаконув втричі. Тиск на НАЦБАНК був завжди. В залежност від кишенькових інтересів і бачення монетарної політики. Тільки не треба грабувати людей так відверто.
показать весь комментарий
08.07.2020 00:21 Ответить
Если бы Гонтарева слушала люмпенов совков вроде тебя и не воевала с банками прокладками и их хозяевами вроде Бени, Бахматюка, Таруты, Жеваго и иже с ними, то сегодня бы мы имели курс бакса под 80 и инфляцию, как в Венесуэле. И сплошной хайп голосов зрадофилов про "всепропало". У совка всегда виноват доктор, а не сам пациент, подхвативший диарею от выбранного и съеденного гумуса. "Уколы шибко болючие, лекарство сильно горькое". А так сейчас она живет в Лондоне в съемной двухкомнатной квартире, Работает экспертом-консультантом в Лондонской высшей школе экономики и помогает кризисным странам, как не стать Венесуэлой. А мы в 2014-2015 имели все шансы стать.
показать весь комментарий
08.07.2020 00:27 Ответить
Та да. Роскажи мені ще казки про ефективність і незамінність Жаби. В один день люди, які наприклад, вже внесли перший внесок за авто, чи квартиру, опинились в жо... Бо за один день ціна на авто з 100 000 зросла до 300 000. А люди ще кредити під це взяли. Ну хоч в гривні,але вона підвязана була під ставку НБУ. Яка Венесуела? Тут розводять круче.
показать весь комментарий
08.07.2020 00:42 Ответить
Жаль людей, дурнів не жаль,один чувак вкрав 155 лярдів з банка, тобі питання,хто повинен був це все компенсувати?
показать весь комментарий
08.07.2020 00:46 Ответить
Один чувак вкрав два лярди, загорнувся в одіяльце і йому нічого не було. Інші занесли 6 лямів і їм теж нічого не було. А хто вкрав 155 лярдів? Це в сукупності чи окремо?
показать весь комментарий
08.07.2020 00:51 Ответить
Ну так а що ж ти хочешь, щоб крали і курс стояв як вкопаний ? Такого не буває. А хто вкрав 155 лярдів ? А трясця його знає
показать весь комментарий
08.07.2020 01:04 Ответить
Да неужели? А может виновато стадо дебилов, которое привело к власти вора и предателя Овоща? И не подскажешь случайно -- что случилось со страной в 2013-2014 годах? Может было что-то необычное?
показать весь комментарий
08.07.2020 00:56 Ответить
https://index.minfin.com.ua/exchange/nbu/curr/usd/

Придурок, посмотри график за 5 лет и заткнись, какие за один день из 100 000 в 300 000, переставай выдавать желаемое за действительность. Ты про Венесуэлу вообще не вякай, клоун, ты понятия не имеешь, что такое, когда тебе в премию выдают туалетную бумагу, за хорошую работу.
показать весь комментарий
08.07.2020 06:14 Ответить
цей "цирк" ви, 73/43%-тні, організували всі разом.
Але це поки що увертюра циркового оркестру. Подивитесь, що буде в програмі... Якщо виживите.
показать весь комментарий
08.07.2020 00:29 Ответить
нено. как дебилсдачугазине считают?
курс на 07.06.14 был 11,83 , а на 20.05.2019 - 26,36 - делим одно на другое и ... получаем

2,228233305. Вот откуда они берут "втричі"??
показать весь комментарий
08.07.2020 00:38 Ответить
Они не считают. Они свято верят.
показать весь комментарий
08.07.2020 00:39 Ответить
"Свидетели Зерро" такие, как и их бог, тупые и не компетентные лохи
показать весь комментарий
08.07.2020 00:45 Ответить
А тим часом...

Рада НБУ (голова - ставленик Коломойського Богдан Данилишин) 06.07. вдруге за 10 днів відмовилася від перепризначити пропонованого Яковом Смолієм свого заступника Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ.
За словами в.о. Голови НБУ Катерини Рожкової, правлінню НБУ шкода, що Рада регулятора утрималася від прийняття рішення про призначення Чурія на другий термін, при цьому правління розуміє, що основною причиною цього є зміна голови НБУ.
https://espreso.tv/news/2020/07/07/quotpravlinnyu_nbu_shkodaquot_rozhkova_pro_rishennya_rady_regulyatora_ne_prodovzhuvaty_povnovazhennya_churiya

https://nv.ua/ukr/biz/experts/vtrata-nezalezhnosti-nbu-yak-rada-nbu-zdaye-poziciji-novini-ukrajini-50098417.html Чому незалежність НБУ - під питанням
показать весь комментарий
08.07.2020 00:21 Ответить
Історія зі звільненням голови Національного банку України Якова Смолія руйнує можливості для подальшої співпраці Україні з Міжнародним валютним фондом.
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
"Дурниці - це все те, що руйнує те, що було зроблено, плюс руйнує підтримку наших західних партнерів. Бо насправді що ж було зроблено? Ми підписали меморандум з МВФ, де майже кров'ю президент розписався, що незалежність Національного банку - це святе. Запевнив особисто керівника МВФ. І ми отримали гроші. І на наступний день після того, як ми отримали гроші, ми "кинули" наших західних партнерів. Це руйнує довіру і це руйнує можливість далі співпраці. Бо зараз дуже важко уявити, як взагалі можлива співпраця", - пояснив Фурса.
показать весь комментарий
08.07.2020 00:34 Ответить
И что такое макрофинансовая стабильность? Можно стабильно расти, стабильно разрушаться. А Нацбанк Украины стабильно спасает от нестабильности. Это, наверное, единственная его видимая функция. Других функций он не выполняет, потому что в Украине нет экономической программы, за которую Нацбанк неответственный. Стабильность соотношения гривна - доллар, в действительности, не дает ни прироста рабочих мест, ни роста экономики. Как раз все происходит наоборот. Это, скорее, стабильный упадок, а упадок стабильностью не называют.
показать весь комментарий
08.07.2020 00:36 Ответить
ну, оно ещё регулирует и ********* банки, подкачивает шины ) ещё можно напечатать бумаг прямо в карман или сразу купить её у себя ) но да, это хороший ларёк, жирный )
показать весь комментарий
08.07.2020 03:52 Ответить
Главная функция любого банка - это кредитование экономики, но не под 18% - то что так рьяно отстаивал Смолий.
показать весь комментарий
08.07.2020 10:35 Ответить
"Бункер" (новая серия)

https://youtu.be/TG12zcfwTsY

Команда Нацбанка поддержала позицию Правления и призвала не допустить политического давления на институцию, - заявление - Цензор.НЕТ 10000
показать весь комментарий
08.07.2020 00:38 Ответить
ржу немагу!!!! бабло где...... моего сына.... и мое.....политически у нам сппппиииисдили гонтарева смолий порошенко....а еще там осталась закладка под суд......прокладка........извиняюсь
показать весь комментарий
08.07.2020 01:47 Ответить
А ЕЩЕ КТО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ЮРИСТА ШО У МЕНЯ И СЫНА ОТОБРАЛИ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ.....
показать весь комментарий
08.07.2020 02:07 Ответить
Команда нацбанку дуже не хоче масштабного аудиту
показать весь комментарий
08.07.2020 07:11 Ответить
Якойсь навіть коля-бімба казав "я мьслю макроекономічєскі" і при цьому жодного свого речевого вьісеру не може закінчити)))
показать весь комментарий
08.07.2020 07:22 Ответить
Фонд держмайна, потім Командування Повітряних Сил, тепер Правління та колектив Нацбанку звертаються до суспільства по захист та підтримку через Фейсбук.
Напевно, цього бракувало 73-ом відсоткам рік тому
показать весь комментарий
08.07.2020 08:16 Ответить
Смолий - саботажник реформ, агент Порошенко-вора и за это добровольно самоустранился. Всё справедливо, ещё бы и Рожкову отправить подальше. Данное заявление нацбанка - дело рук Порошенко. Пусть Смолий выйдет и внятно объяснит людям зачем он так отстаивал 18%, кому он делал хорошо? Главная функция банка в нормальной стране - это кредитование экономики (предпринимателей), что саботировалось высокой учётной ставкой нацбанка. Нигде в мире нет такого высокого процента, не потому ли Украина плетётся в хвосте?
показать весь комментарий
08.07.2020 10:44 Ответить
Главная задача таких дигиниратов как ты - заткнуть свой хайло и не блеять про вопросы, в которых ты ним уха, ни рыла.
показать весь комментарий
08.07.2020 11:04 Ответить
Обращайте внимание - где появляются "продажные соросята", "долой МВФ", "Нацбанк ограбил каждого украинца" - гавно течёт с севера! Ну а Беня с Юлей его тут совочками подталкивают.
показать весь комментарий
08.07.2020 11:06 Ответить
 
 