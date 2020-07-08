Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача, если будет выдвигаться в мэры Киева
Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает возможности баллотирования на мэра столицы на следующих местных выборах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко заявил в интервью BBC Украина
На прямой вопрос, собирается ли он участвовать в праймериз "Слуги народа", Ляшко ответил, что "не исключает такой возможности".
Также во время разговора санврач отметил, что если все же будет баллотироваться в главы Киева, то надеется, что его поддержит президент Владимир Зеленский: "Я надеюсь, что меня поддержит президент Украины. Если он это сделает, то успех будет 100%".
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Ляшко также уверяет, что не будет баллотироваться как самостоятельный кандидат, без партии.
Главный санитарный врач также убежден, что кандидат в мэры города не может занимать его должность.
Отвечая на вопрос, оставит ли он ради политики должность главного санитарного врача, Виктор Ляшко заявил: "Я готов к этому".
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Мы в ответ бежим на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота! Среди бегущих
Первых нет и отстающих -
Бег на месте общепримиряющий!"
Это так по-советски!!!
"Обосрался с коронавирусом - обосрусь и с Киевом!"
"лечить"пугать .
Вы хоть одну работу можете уже довести до логического конца ? ( Санитарным врачом не вышло - пойду в мэры Киева . Прыгаете из кресла в кресло ...)
теперь будет врач ?
- за водой станем ходить на Днепр и вместо туалета будем ходить на ведро а мусор сжигать на балконе...
зато весь киев будет посыпан хлоркой и все собаки привиты от бешенства)
- прибыльнее и "не традиционная" жизнь интереснее чем у граждан с "традиционной"ориентацией. Новые яркие впечатления и ощущения. да и проконсультироваться можно у однофамильца вилоносца...
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
100%."
А про народ ты пан Ляшко забыл, сколько у тебя будет процентов поддержки народа?
Профурсетка ахметкіна .
.
каков поп - таков и приход...
Опять 5 лет УЧИТЬ управлять городом? Опять будут перетрубации кадров : опять наберут во власть неопытных кумов и товарищей?
ОПЯТЬ ВСЕ ИХ ОБУЧЕНИЕ БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬ КИЕВЛЯНЕ СВОИМИ ДЕНЬГАМИ И НЕРВАМИ
ТОТ, кто проталкивает Ляшко к мэрству, просто вредитель или идиот
Учили Ляшко быть врачом- пусть этими вопросами и занимается
А то сейчас все врачи разбегутся по мэрам и депутатам - а лечить некому