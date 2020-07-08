РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11582 посетителя онлайн
Новости
2 548 56

Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача, если будет выдвигаться в мэры Киева

Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача, если будет выдвигаться в мэры Киева

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает возможности баллотирования на мэра столицы на следующих местных выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко заявил в интервью BBC Украина

На прямой вопрос, собирается ли он участвовать в праймериз "Слуги народа", Ляшко ответил, что "не исключает такой возможности".

Также во время разговора санврач отметил, что если все же будет баллотироваться в главы Киева, то надеется, что его поддержит президент Владимир Зеленский: "Я надеюсь, что меня поддержит президент Украины. Если он это сделает, то успех будет 100%".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный санврач Ляшко заявил, что пошутил о планах баллотироваться в президенты Украины в 2029 году

Ляшко также уверяет, что не будет баллотироваться как самостоятельный кандидат, без партии.

Главный санитарный врач также убежден, что кандидат в мэры города не может занимать его должность.

Отвечая на вопрос, оставит ли он ради политики должность главного санитарного врача, Виктор Ляшко заявил: "Я готов к этому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о назначении Ляшко главным санврачом: Я имел к этому непосредственное отношение

Автор: 

Киев (25587) местные выборы (2752) Ляшко Виктор (1364)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Ему бы в санитары, а оно в меры пхнется.
показать весь комментарий
08.07.2020 00:28
+18
Что о себе возомнило это ничтожество?
показать весь комментарий
08.07.2020 00:41
+17
Основной предвыборный лозунг:
"Обосрался с коронавирусом - обосрусь и с Киевом!"
показать весь комментарий
08.07.2020 01:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ему бы в санитары, а оно в меры пхнется.
показать весь комментарий
08.07.2020 00:28 Ответить
Беда коль сапоги начнет тачать пирожник а пироги пекти сапожник
показать весь комментарий
08.07.2020 11:32 Ответить
Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача, если будет выдвигаться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 6621
показать весь комментарий
08.07.2020 00:29 Ответить
"Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота! Среди бегущих
Первых нет и отстающих -
Бег на месте общепримиряющий!"
показать весь комментарий
08.07.2020 00:33 Ответить
...и швец, и жнец, и на кожаной флейте игрец...
показать весь комментарий
08.07.2020 00:34 Ответить
Этот даун и вправду думает, что за него кто то проголосует?
показать весь комментарий
08.07.2020 00:34 Ответить
в желающих стать киевским мэром , нет ни одного киевлянина
показать весь комментарий
08.07.2020 05:46 Ответить
ты плохо знаешь наш нарид, он может сам себя загнать под плинтус)))
показать весь комментарий
08.07.2020 08:16 Ответить
за клоуна ж проголосували...
показать весь комментарий
08.07.2020 09:23 Ответить
Что о себе возомнило это ничтожество?
показать весь комментарий
08.07.2020 00:41 Ответить
Так он непопулярен. Можно порекомендовать Зеленскому баллотировать бутылку пепси в мэры. Её больше рекламировали.
показать весь комментарий
08.07.2020 00:43 Ответить
Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача, если будет выдвигаться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 6074
показать весь комментарий
08.07.2020 00:44 Ответить
европе такое нравится
показать весь комментарий
08.07.2020 03:21 Ответить
а вас совков такое бесит?
показать весь комментарий
08.07.2020 08:15 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача, если будет выдвигаться в мэры Киева"
Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача, если будет выдвигаться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 8536
показать весь комментарий
08.07.2020 00:46 Ответить
Сколько биллбордов... сколько выжатых лимонов... сколько песка...
показать весь комментарий
08.07.2020 01:19 Ответить
згоден, тільки хай не повертається в головні санітарні лікарі після виборчої каманії
показать весь комментарий
08.07.2020 00:48 Ответить
Он готов)))) А мы - НЕТ!!!
показать весь комментарий
08.07.2020 00:49 Ответить
Правильно!! Завалил работу в одном месте ......Мечтает ещё где-нибудь "отличиться".
Это так по-советски!!!
показать весь комментарий
08.07.2020 00:51 Ответить
Основной предвыборный лозунг:
"Обосрался с коронавирусом - обосрусь и с Киевом!"
показать весь комментарий
08.07.2020 01:16 Ответить
Вот только не надо нас "лечить" пугать .
Вы хоть одну работу можете уже довести до логического конца ? ( Санитарным врачом не вышло - пойду в мэры Киева . Прыгаете из кресла в кресло ...)
показать весь комментарий
08.07.2020 00:55 Ответить
вместо хозяйственника - боксер!
теперь будет врач ?
- за водой станем ходить на Днепр и вместо туалета будем ходить на ведро а мусор сжигать на балконе...
зато весь киев будет посыпан хлоркой и все собаки привиты от бешенства)
показать весь комментарий
08.07.2020 00:59 Ответить
а вообще меняй скальпель на вилы!
- прибыльнее и "не традиционная" жизнь интереснее чем у граждан с "традиционной"ориентацией. Новые яркие впечатления и ощущения. да и проконсультироваться можно у однофамильца вилоносца...
показать весь комментарий
08.07.2020 01:14 Ответить
Если киевляне изберут Ляшко мэром Киева , то их ждёт регулярная клизма .)
показать весь комментарий
08.07.2020 01:00 Ответить
ДА !!!
показать весь комментарий
08.07.2020 01:15 Ответить
И швец, и жнец...
показать весь комментарий
08.07.2020 01:07 Ответить
НА чей член надет товарищ Ляшко? похоже Кало-мойского... Если ошибаюсь поправьте. На самом деле, не так важно чей палец надета говорящая голова господина Ляшко. Важно, что когда его читаешь и особенно видишь, хочется подойти и как в..бать с размаху ладошкой по морде. И черт его знает, что за странные эмоции, вроде лично человек тебе ничего не сделал, но оно ж такое дело: "Интуицию не обманешь")
показать весь комментарий
08.07.2020 01:17 Ответить
Кому сдались его дутые "жертвы".
показать весь комментарий
08.07.2020 01:18 Ответить
Чому Ляшко говорить, що буде висуватися на посаду мера Києва? Думаю, що Коломойський дав команду знущатися з киян і тепер буде доводити всім свою силу.
показать весь комментарий
08.07.2020 01:33 Ответить
Психиатры, срочно спасайте человека, а то еще действительно в мэры попрется.
показать весь комментарий
08.07.2020 01:46 Ответить
Мечтатель....
Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача, если будет выдвигаться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 8021
показать весь комментарий
08.07.2020 02:17 Ответить
прикольно..= готов.. так а может и пойдешь и останешься..?? готовченко нахх= ни тут ни там нахх никому...)))
показать весь комментарий
08.07.2020 03:09 Ответить
я против
показать весь комментарий
08.07.2020 03:19 Ответить
нужно прорвать главную магистральную канализацю, тогда в мэры пойдёт коммунальщик какой-нибудь )
показать весь комментарий
08.07.2020 03:48 Ответить
Они точно не родственники?
показать весь комментарий
08.07.2020 03:50 Ответить
Кличко легко до прессовать, если грамотно организовать кинутых дольщиков. Как мэр он слабый. Самый большой смог в мире, помните где был. Для меня экология и свободное перемещение превыше всего.
показать весь комментарий
08.07.2020 04:12 Ответить
Не мели дурниць... Кличко - глава міста, а не області, і не всієї України... "Смог" виник по області, а не в місті - місто просто було на шляху його руху, і причинами були пожежі на сході Житомирщини та в Голосіївському лісі... Який стосунок має Кличко до цих територій? Якщо вже у методичці написано "Срать на Кличка всіма можливими способами", то хоч роби це розумно... А то буде, як в одному цікавому випадку - одному придурку, у Саратові, ще в радянські часи, не сподобалася ялинка новорічна, на центральній площі. Ну, і він не додумався нідо чого кращого, як дістать свій "шланг" і її обісцять... І потрапив "струменем на погано ізольовані контакти електрогірлянди... Ну, гірлянда згоріла, її замінили, а цей придурок Новий рік у лікарні зутрічав, з обгорілим пісюном...
показать весь комментарий
08.07.2020 07:35 Ответить
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
показать весь комментарий
08.07.2020 05:41 Ответить
"Я надеюсь, что меня поддержит президент Украины. Если он это сделает,то успех будет
100%."
А про народ ты пан Ляшко забыл, сколько у тебя будет процентов поддержки народа?
показать весь комментарий
08.07.2020 06:16 Ответить
народ у нас мудрейший червей, могут и 90% поддержки дать))
показать весь комментарий
08.07.2020 08:11 Ответить
А Степанов интересно о чем мечтает, не о посте президента случайно?
показать весь комментарий
08.07.2020 06:19 Ответить
Вже був один шЛяшко в політиці .
Профурсетка ахметкіна .
.
показать весь комментарий
08.07.2020 06:38 Ответить
Кличко мер Киева !!! Киевляне за Кличко
показать весь комментарий
08.07.2020 07:14 Ответить
Уже дебилы выбрали «президента» хватит !
показать весь комментарий
08.07.2020 07:19 Ответить
Бедный Киев ,то поющий нарик им руководил,то боксер а теперь безмозглыйй санитар на трон киевский взгромоздиться хочет.
показать весь комментарий
08.07.2020 07:23 Ответить
так киевляне-длббы их выбирают...
каков поп - таков и приход...
Ляшко готовий піти з посади головного санітарного лікаря, якщо буде висуватися в мери Києва - Цензор.НЕТ 219
показать весь комментарий
08.07.2020 08:46 Ответить
Еще один зеленинец.
показать весь комментарий
08.07.2020 07:32 Ответить
Еще один зеленинец.
показать весь комментарий
08.07.2020 07:34 Ответить
Он дурак и это факт. Зеленский тоже умом не блещет.
показать весь комментарий
08.07.2020 07:55 Ответить
БЛИН, ну какой из Ляшко МЭР

Опять 5 лет УЧИТЬ управлять городом? Опять будут перетрубации кадров : опять наберут во власть неопытных кумов и товарищей?

ОПЯТЬ ВСЕ ИХ ОБУЧЕНИЕ БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬ КИЕВЛЯНЕ СВОИМИ ДЕНЬГАМИ И НЕРВАМИ
ТОТ, кто проталкивает Ляшко к мэрству, просто вредитель или идиот
показать весь комментарий
08.07.2020 07:55 Ответить
Кто на что учился
Учили Ляшко быть врачом- пусть этими вопросами и занимается
А то сейчас все врачи разбегутся по мэрам и депутатам - а лечить некому
показать весь комментарий
08.07.2020 07:57 Ответить
ну куда это убогое лезет? если он даже умудрился заплатить штраф за нарушение ограничений которые сам же и разрабатывал))
показать весь комментарий
08.07.2020 08:10 Ответить
Странный факт -каждый с фамилией Ляшко ,вылезший на верх власти,-гениальный врун.Один жрал землю,уверенно врал людям ,набивая свой карман, и лизал зад рыжему ,этот наврал и врёт про лжевирус и уже напилил с этого денег таких ,что уже почувствовал себя мэром.Зелёная мразь ,во главе с зеленокожим сцыкуном наивно полагает ,что люди за них будут голосовать на выборах?Посему зеленозадые и тянут карантин с лжевирусом ,чтобы отодвинуть выборы на весну .
показать весь комментарий
08.07.2020 09:11 Ответить
В Україні, колись, була традиція - справлять весілля після "обжинків", коли закінчувалися основні польові роботи. Тепер виникла нова - влаштовувать "Майдани" у зимовий час, коли не треба працювать у полі, весь урожай зібраний і консервації стоять у льоху та коморі... Мабуть, не доживуть "зелені блазенята" до весняних виборів...
показать весь комментарий
08.07.2020 09:22 Ответить
Йшло би воно на#уй зі своєї посади, а не в мери.
показать весь комментарий
08.07.2020 12:08 Ответить
 
 