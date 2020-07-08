Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача, если будет выдвигаться в мэры Киева

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает возможности баллотирования на мэра столицы на следующих местных выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко заявил в интервью BBC Украина

На прямой вопрос, собирается ли он участвовать в праймериз "Слуги народа", Ляшко ответил, что "не исключает такой возможности".

Также во время разговора санврач отметил, что если все же будет баллотироваться в главы Киева, то надеется, что его поддержит президент Владимир Зеленский: "Я надеюсь, что меня поддержит президент Украины. Если он это сделает, то успех будет 100%".

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Ляшко также уверяет, что не будет баллотироваться как самостоятельный кандидат, без партии.

Главный санитарный врач также убежден, что кандидат в мэры города не может занимать его должность.

Отвечая на вопрос, оставит ли он ради политики должность главного санитарного врача, Виктор Ляшко заявил: "Я готов к этому".

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