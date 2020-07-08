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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области второй день подряд от коронавируса излечивается больше людей, чем заражается, - ОГА

В Черновицкой области второй день подряд от коронавируса излечивается больше людей, чем заражается, - ОГА

Второй день подряд в Черновицкой области от коронавируса излечилось свыше 80 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

В частности 7 июля болезнь преодолели 87 буковинцев, а 6 июля - 81 житель области.

В то же время новых случаев подтверждают все меньше. Так 7 июля выявили 19 больных коронавирусом, а днем ранее - 14.

Всего в области зарегистрировали 5051 случай заражения. Победили болезнь в 2386 человек.

Также читайте: На Буковине за сутки зафиксированы 44 новых случая COVID-19, всего - 4894, - ОГА

Автор: 

Буковина (898) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
спасибо райадминистрации за хорошую новость...
- хоть и брехня но на фоне наводнения приятно.
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08.07.2020 01:06
+2
Врут они все - небольшое количество больных легко пояснить небольшим количеством тестов - готовятся к приезду зе...в реальности ситуация не такая.
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08.07.2020 01:46
+1
хм.. Завтра вроде как Зевсадник апокалипсиса в Черновцы собрался... он все исправит..
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08.07.2020 00:54
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Непорядок, вызывайте Ляшка.
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08.07.2020 00:47 Ответить
хм.. Завтра вроде как Зевсадник апокалипсиса в Черновцы собрался... он все исправит..
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08.07.2020 00:54 Ответить
спасибо райадминистрации за хорошую новость...
- хоть и брехня но на фоне наводнения приятно.
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08.07.2020 01:06 Ответить
Дональд Фредович послал ВОЗовского гоминида лесом. Так что "ковид" должен скоро закончиться; на него больше нет денег.
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08.07.2020 01:41 Ответить
Врут они все - небольшое количество больных легко пояснить небольшим количеством тестов - готовятся к приезду зе...в реальности ситуация не такая.
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08.07.2020 01:46 Ответить
Сказал - как отрезал.
Откуда такое категорическое умозаключение? Проживаешь в Черновцах?
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08.07.2020 02:02 Ответить
Он правильно скззал и отрезал заодно,я - в Черновцах,и ситуация именно такая...
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08.07.2020 03:38 Ответить
да
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08.07.2020 09:12 Ответить
Для войны с ковидом нужны три вещи деньги.деньги и деньги. Войны заканчиваются не только перемогой но с прекращением финансирования.Нет денег не будет и ковида
Ищите его сами. Это сказала ОГА. Нет золотого запаса у зели. Вот все и разбегаются.
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08.07.2020 02:15 Ответить
даже после того, когда излечится последний заражённый - нулевой пациент будет Ляшко )
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08.07.2020 03:46 Ответить
...со степашкой))
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08.07.2020 03:54 Ответить
Закрыли бы церкви и вирус давно прошел бы,так не попам надо заработать,а бабки как чумные нацеловавшихся крестов бегут в больницы заражая врачей и пациентов.Только все кругом толерантные и этого никто не признает.
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08.07.2020 07:20 Ответить
 
 