Зеленский пожелал президенту Бразилии Болсонару скорейшего выздоровления от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару.

"Желаю скорейшего выздоровления президенту Бразилии Жаиру Болсонару и бразильцам с диагнозом COVID-19. Украина поддерживает Бразилию в борьбе с масштабными последствиями пандемии", - написал он в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

7 июля бразильские СМИ сообщили, что у президента Бразилии Жаира Болсонару во вторник подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.

По словам Болсонару, он сдал тест на COVID-19, после того как у него появились симптомы респираторного заболевания.

Телеканал CNN Brasil и газета Estado de S. Paulo сообщили ранее, что у Болсонару были выявлены симптомы респираторного заболевания. Из-за этого все встречи президента Бразилии на текущую неделю были отменены.

Болсонару известен как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии COVID-19, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне Бразилии.

Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 1 млн. 623 тыс.284 зараженных новым типом коронавируса, 65 тыс. 487 человек скончались.