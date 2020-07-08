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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский пожелал президенту Бразилии Болсонару скорейшего выздоровления от коронавируса

Зеленский пожелал президенту Бразилии Болсонару скорейшего выздоровления от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару.

"Желаю скорейшего выздоровления президенту Бразилии Жаиру Болсонару и бразильцам с диагнозом COVID-19. Украина поддерживает Бразилию в борьбе с масштабными последствиями пандемии", - написал он в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

7 июля бразильские СМИ сообщили, что у президента Бразилии Жаира Болсонару во вторник подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.

По словам Болсонару, он сдал тест на COVID-19, после того как у него появились симптомы респираторного заболевания.

Телеканал CNN Brasil и газета Estado de S. Paulo сообщили ранее, что у Болсонару были выявлены симптомы респираторного заболевания. Из-за этого все встречи президента Бразилии на текущую неделю были отменены.

Болсонару известен как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии COVID-19, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне Бразилии.

Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 1 млн. 623 тыс.284 зараженных новым типом коронавируса, 65 тыс. 487 человек скончались.

Автор: 

Бразилия (306) Зеленский Владимир (20505) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
хана болсонару, скоро новые выборы
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08.07.2020 01:57
+6
Зеленський побажав президенту Бразилії Болсонару якнайшвидшого одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3758
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08.07.2020 08:11
+5
От тепер я стурбований з приводу здоров'я бразильського президента...
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08.07.2020 05:23
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хана болсонару, скоро новые выборы
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08.07.2020 01:57 Ответить
Не, скоро нового, "старого" садить будут. У нас тут в Украине фишка есть такая. Мы прошлых под суд отправляем.
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08.07.2020 04:17 Ответить
"Желаю скорейшего выздоровления президенту Бразилии Жаиру Болсонару и бразильцам с диагнозом COVID-19. Украина поддерживает Бразилию в борьбе с масштабными последствиями пандемии", - написал он в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
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І хворий Болсонару почав читати Твітер Зе?
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08.07.2020 02:01 Ответить
зате хворі українці не знайшли там, в Twitter, слів підтримки в боротьбі з пошестю
вже навіть тридцятьшистьішисть не бажеє )))))
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08.07.2020 08:21 Ответить
Европа и Порох!!!!
Порох и Европа!!!!
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08.07.2020 02:39 Ответить
Встречи отменили только на текущую неделю.
Значит они думают, после выходных уже симптомы респираторного заболевания пройдут.
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08.07.2020 02:47 Ответить
Kакие опасные нынче мировые войны ! Ядрён-батонами воевать стрёмно. Приходится сочинять "пандемию".
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08.07.2020 02:48 Ответить
Думаешь симулирует Болсонару? Вот гад! Но ты все равно не будешь маску носить, ты же не лох.
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08.07.2020 04:45 Ответить
Я не лох; у нас даже фармацевты не носят, т.к. знают что этот "вирус" - фикция.
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08.07.2020 07:06 Ответить
У вас там 2 болезни. ***** и Риzдец. Первое само проходит, второе не лечится. Зачем вам вообще фармацевты?
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08.07.2020 08:25 Ответить
А що у вас там за новий локдаун у Мельбурні ?
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08.07.2020 08:55 Ответить
этот Болсонару по-второму кругу вроде пошел коронавирусному или я ошибаюсь?
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08.07.2020 02:54 Ответить
презеденты достойны друг друга..
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08.07.2020 03:30 Ответить
...и пусть это передаст дальше БРИКСу )
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08.07.2020 03:41 Ответить
Зеленский пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару.

PS/ Твоя реакция, когда вспомнил про то, во что превращается всё, к чему Зеленский прикасался- Зеленский пожелал президенту Бразилии Болсонару скорейшего выздоровления от коронавируса - Цензор.НЕТ 2896
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08.07.2020 04:09 Ответить
Зеленский пожелал президенту Бразилии Болсонару скорейшего выздоровления от коронавируса - Цензор.НЕТ 8662
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08.07.2020 04:37 Ответить
От тепер я стурбований з приводу здоров'я бразильського президента...
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08.07.2020 05:23 Ответить
О, походу чел теперь окочурится от ковида...
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08.07.2020 05:28 Ответить
Зеленский пожелал президенту Бразилии Болсонару скорейшего выздоровления от коронавируса - Цензор.НЕТ 6080
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08.07.2020 06:35 Ответить
королю Омана он тоже перед отъездом пожелал здоровья и всего хорошего...
Старик и 2-х месяцев после не протянул...
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08.07.2020 06:39 Ответить
Для надежности сьездил бы в Бразилию, да поцеловал бы Болсонару в лобик (на прощание)...
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08.07.2020 07:54 Ответить
Что то я стал переживать за жизнь президента Бразилии. ЗЕ пожелал, а это симптом не хороший, знаете ли.
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08.07.2020 08:05 Ответить
Зеленський побажав президенту Бразилії Болсонару якнайшвидшого одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3758
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08.07.2020 08:11 Ответить
А теперь подробнее,
Если с членограем всё понятно,
Как и с камуняцким ублюдком вакарчуком,
То зачем Петро Олексеевич голосовал
За узаканивание наворованной земли ?
Членограй и Порошенко одного поля ягоды,
Членограй кинул за решётку Антоненко и Кузьменко,
Порошенко организовал убийство Музычко и Мужчиля,
Чем эти негодяи отличаются ?
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08.07.2020 08:26 Ответить
Вбивство брата- то Ткаченко для приколу придумав. Він сам це заявив. Моряки ішли своїми водами в свій порт, як постійно до цього ходили. У мене таке враження що Фьодоров в свою ботоферму набирав сам непотріб, забракований Прігожіним.
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08.07.2020 08:40 Ответить
не ******* порохоботи правди... відразу спамлять .. майже на автоматі ...)
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08.07.2020 09:13 Ответить
Не правди-а російської пропаганди.
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08.07.2020 09:49 Ответить
В Бразилии умерло от короновируса 66 741 человек, а этот ... утверждал, что его нет. Теперь, наверное, молится о своей жизни.
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08.07.2020 08:12 Ответить
В Сеть попали фото заваленного мешками с телами «ковидного» морга в Томске
Журналист «Московского комсомольца в Томске» Станислав Микрюков опубликовал фотографии помещения, пол которого устлан мешками со скончавшимися от Covid-19.
Как https://spektr.press/news/2020/07/07/v-set-popali-foto-zavalennogo-meshkami-s-trupami-kovidnogo-morga-v-tomske/ сообщается , по словам журналиста, фото прислали сотрудники «Патологоанатомического бюро» при горбольнице № 3.Зеленський побажав президенту Бразилії Болсонару якнайшвидшого одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3186
«Информация, опубликованная в "МК в Томске", не соответствует действительности», - заявил и.о. начальника ОГБУЗ «Паталогоанатомическое бюро» Павел Горх.
Как пояснил Горх, в мешках - биологические отходы, в том числе ветошь и использованная одежда,
После официального заявления издание «Сибдепо» добилось разрешения Микрюкова на публикацию фотографий почти без редактуры, замылили только лица и половые органы умерших. На фотографиях видны обнаженные части человеческих тел и один труп в полный рост. На одном из мешков - записка «Covid».
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08.07.2020 09:27 Ответить
 
 