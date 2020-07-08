Зеленский пожелал президенту Бразилии Болсонару скорейшего выздоровления от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару.
"Желаю скорейшего выздоровления президенту Бразилии Жаиру Болсонару и бразильцам с диагнозом COVID-19. Украина поддерживает Бразилию в борьбе с масштабными последствиями пандемии", - написал он в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
7 июля бразильские СМИ сообщили, что у президента Бразилии Жаира Болсонару во вторник подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
По словам Болсонару, он сдал тест на COVID-19, после того как у него появились симптомы респираторного заболевания.
Телеканал CNN Brasil и газета Estado de S. Paulo сообщили ранее, что у Болсонару были выявлены симптомы респираторного заболевания. Из-за этого все встречи президента Бразилии на текущую неделю были отменены.
Болсонару известен как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии COVID-19, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне Бразилии.
Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 1 млн. 623 тыс.284 зараженных новым типом коронавируса, 65 тыс. 487 человек скончались.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
------------------------------------------------------------------------------------
І хворий Болсонару почав читати Твітер Зе?
вже навіть тридцятьшистьішисть не бажеє )))))
Порох и Европа!!!!
Значит они думают, после выходных уже симптомы респираторного заболевания пройдут.
PS/ Твоя реакция, когда вспомнил про то, во что превращается всё, к чему Зеленский прикасался-
Старик и 2-х месяцев после не протянул...
Если с членограем всё понятно,
Как и с камуняцким ублюдком вакарчуком,
То зачем Петро Олексеевич голосовал
За узаканивание наворованной земли ?
Членограй и Порошенко одного поля ягоды,
Членограй кинул за решётку Антоненко и Кузьменко,
Порошенко организовал убийство Музычко и Мужчиля,
Чем эти негодяи отличаются ?
Журналист «Московского комсомольца в Томске» Станислав Микрюков опубликовал фотографии помещения, пол которого устлан мешками со скончавшимися от Covid-19.
Как https://spektr.press/news/2020/07/07/v-set-popali-foto-zavalennogo-meshkami-s-trupami-kovidnogo-morga-v-tomske/ сообщается , по словам журналиста, фото прислали сотрудники «Патологоанатомического бюро» при горбольнице № 3.
«Информация, опубликованная в "МК в Томске", не соответствует действительности», - заявил и.о. начальника ОГБУЗ «Паталогоанатомическое бюро» Павел Горх.
Как пояснил Горх, в мешках - биологические отходы, в том числе ветошь и использованная одежда,
После официального заявления издание «Сибдепо» добилось разрешения Микрюкова на публикацию фотографий почти без редактуры, замылили только лица и половые органы умерших. На фотографиях видны обнаженные части человеческих тел и один труп в полный рост. На одном из мешков - записка «Covid».