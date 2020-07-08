В Конгрессе США хотят увеличить на $25 млн военную помощь Украине в 2021 году

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект бюджета на оборонные нужды, где увеличил до $275 млн помощь в сфере безопасности для Украины в 2021 финансовом году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном на сайте комитета.

Так, в разделе программ сотрудничества в области безопасности отмечается: "Выделить $275 млн на Инициативу содействия безопасности в Украине, что на $25 млн больше по сравнению с запросом".

Кроме того, в законопроекте содержится требование к министру обороны США информировать Конгресс о любых неоправданных проволочках с выделением этих средств.

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Напомним, ранее сообщалось о принятии Конгрессом США всего пакета помощи Украине в сфере безопасности и обороны на 2020 год в размере $250 млн по программе "Инициатива содействия безопасности в Украине" (USAI).

В целом проект бюджета Пентагона, утвержденный Комитетом по ассигнованиям Палаты представителей предусматривает выделение $694,6 млрд, что на $3,7 млрд меньше, чем содержала заявка президента США.