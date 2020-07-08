РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11964 посетителя онлайн
Новости Оборона
1 673 20

В Конгрессе США хотят увеличить на $25 млн военную помощь Украине в 2021 году

В Конгрессе США хотят увеличить на $25 млн военную помощь Украине в 2021 году

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект бюджета на оборонные нужды, где увеличил до $275 млн помощь в сфере безопасности для Украины в 2021 финансовом году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном на сайте комитета.

Так, в разделе программ сотрудничества в области безопасности отмечается: "Выделить $275 млн на Инициативу содействия безопасности в Украине, что на $25 млн больше по сравнению с запросом".

Кроме того, в законопроекте содержится требование к министру обороны США информировать Конгресс о любых неоправданных проволочках с выделением этих средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония передала Украине 2400 пистолетов Макарова

Напомним, ранее сообщалось о принятии Конгрессом США всего пакета помощи Украине в сфере безопасности и обороны на 2020 год в размере $250 млн по программе "Инициатива содействия безопасности в Украине" (USAI).

В целом проект бюджета Пентагона, утвержденный Комитетом по ассигнованиям Палаты представителей предусматривает выделение $694,6 млрд, что на $3,7 млрд меньше, чем содержала заявка президента США.

бюджет (4838) Конгресс США (1236) оборона (5214) помощь (7824) США (26877)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Хотілося б щоб скоріше вже зайшли до нас штати! Тоді сумніву не буде в напрямку руху країни ЮА.
показать весь комментарий
08.07.2020 07:52
+3
God bless US.А московиті козлощелепні-киш звідси.
показать весь комментарий
08.07.2020 08:04
+1
В Конгрессе США хотят увеличить на $25 млн военную помощь Украине в 2021 году - Цензор.НЕТ 4264
показать весь комментарий
08.07.2020 07:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если бы Петя с Зелей не совали свой тупой нос в американские разборки,то этой помощи было в разы больше.
показать весь комментарий
08.07.2020 07:25 Ответить
Прикол в том что это американцы засунули свой нос в Украину .
показать весь комментарий
08.07.2020 07:39 Ответить
Кто сильней тот и миротворец.
показать весь комментарий
08.07.2020 07:47 Ответить
Хотілося б щоб скоріше вже зайшли до нас штати! Тоді сумніву не буде в напрямку руху країни ЮА.
показать весь комментарий
08.07.2020 07:52 Ответить
Так они давно зашли. Только они делают то что выгодно им а не тебе.
показать весь комментарий
08.07.2020 08:06 Ответить
Петрович , брьісь под лавку , портянка вонючая !
показать весь комментарий
08.07.2020 08:53 Ответить
Не хами те.
показать весь комментарий
08.07.2020 09:42 Ответить
а Петя тут яким боком... ти подякуй сєрунє бородатой женщінє
показать весь комментарий
08.07.2020 08:56 Ответить
наверное инструкторов пришлют по чему-то важному: 24 ляма на командировочные расходы инструкторам, а 1- на подарунки местным в виде айфонов, золотых наградных часов, и прочих дружественных цацок....
показать весь комментарий
08.07.2020 07:31 Ответить
А бусы будут?
показать весь комментарий
08.07.2020 07:40 Ответить
будут... Ну не то чтобы всё было совсем уж так примитивно, все таки времена не те, но таки да - общий характер отношений с США не совсем то, чем стоит гордиться.
показать весь комментарий
08.07.2020 08:11 Ответить
В Конгрессе США хотят увеличить на $25 млн военную помощь Украине в 2021 году - Цензор.НЕТ 4264
показать весь комментарий
08.07.2020 07:49 Ответить
https://censor.net/photo_news/367454/******************************************************************************************
*****

Да в Украине н у в о р и ш и из аграрного сектора и

" Привата" вывозят средства Граждан в оффшоры миллиардами " $ US ".
А тут какие - то $ 24.0 !Для ботов - с п р а в к а.
Список журнала "форбс" об неукраинских миллиардерах.«Форбс» - американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Основан в 1917 году Берти Чарлзом Форбсом. Слоган журнала: «Инструмент капиталиста» - «The Capitalist Too.
.Фото.Супер-яхта "Ace" за $180 миллионов US -аграрного лоббиста Косюка .

В Конгрессе США хотят увеличить на $25 млн военную помощь Украине в 2021 году - Цензор.НЕТ 6779
показать весь комментарий
08.07.2020 07:53 Ответить
God bless US.А московиті козлощелепні-киш звідси.
показать весь комментарий
08.07.2020 08:04 Ответить
Зелебобы-подкацапники как возбудились, не переживайте, скоро не будет ни вашей зеленой мрази, а потом и самой *********, этот гнойник на теле Земли должен быть уничтожен!
показать весь комментарий
08.07.2020 08:07 Ответить
Що,задиміли пукани аквафрешні,розпінилися бражники гомелясні?Нічого не вийде, зелень до зелені тягнется,а вата-до вати.Це lo of attraction.
показать весь комментарий
08.07.2020 09:00 Ответить
https://censor.net/news/3206571/ryad_nardepov_slugi_naroda_priobreli_avtomobili_po_tsene_v_desyatki_raz_nije_rynochnoyi_infog
*****
У Конгресі США хочуть збільшити на $25 млн військову допомогу Україні в 2021 році - Цензор.НЕТ 1852
показать весь комментарий
08.07.2020 09:01 Ответить
Тю,так вони ж в нічну зміну https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/poroshenko-javljaetsja-sobstvennikom-104-kompanij-i-zadeklarirov-324446/ на 104-х підприємствах Порошенка підробляють .Він платить у конвертах,а податки не показує-от і викручуються,бідненькі.
показать весь комментарий
08.07.2020 09:20 Ответить
войны должны закончится, война - налоговое насилие над гражданами
показать весь комментарий
09.07.2020 01:50 Ответить
 
 