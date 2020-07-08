Враг за сутки 13 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранены четверо украинских воинов, - штаб
За прошедшие сутки основные боевые подразделения ВСУ сдерживали вражескую агрессию, а армейские резервы из состава Объединенных сил были задействованы в ликвидации пожара в Луганской области. В настоящее время ситуация на передовой остается полностью контролируемой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, 7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120- и 82- мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новотошковского оккупанты применили запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм и 120- и 82-мм минометы, а также вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы. На подступах к Новолуганскому противник осуществлял обстрелы из минометов калибра 82 мм, а возле Орехово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в течение суток, враг из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вел огонь по нашим опорным пунктам неподалеку от Старогнатовки, Водяного, Широкино, Марьинки, Песков и Авдеевки. По укреплениям украинских воинов возле Богдановки захватчики задействовали противотанковый ракетный комплекс. Еще один факт вооруженной вражеской активности зафиксирован на Приазовье - рядом с Павлополем оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий.
"За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были оперативно доставлены в лечебное учреждение, им оказана неотложная помощь. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", посреди ночи противник дважды обстрелял опорные пункты ВСУ на подступах к Марьинке, применяя при этом гранатометы различных систем. Не было спокойно и в пригороде Авдеевки - здесь оккупанты на рассвете открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", захватчики задействовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы возле Хутора Вольный и Орехово.
Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.
"По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.
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На фронті тривають обстріли . В зонах відведення військ відповідати не дозволяють . Ми несемо втрати - за добу четверо поранених бійців , є важкі.
А так да, агент... А представить, что он работал с тогдашней антипутинской оппозицией, конечно сложно....
рассвет приходит к тем, кто видел тьму
во всем ее убийственном величьи
кто плакал от людского безразличья
но безразличен не был ни к кому !
рассвет приходит к тем, кто был в пути
не зная ни усталости ни лени
кто обессилев падал на колени
но поднимаясь продолжал идти
и зажимая волю в кулаки
вдруг находил ромашковое поле
и задыхаясь от щемящей боли
свои ладони прятал в лепестки..
к тем кто, похоронив свои мечты
и помянув их, устремлялся дальше
кто смог среди предательства и фальши
не растерять душевной чистоты
тому и тем... в небесной вышине
вдруг распахнутся солнечные двери -
рассвет приходит к тем, кто верит в свет
абсурдно, до последнего… но верит !
Иван Андреев (Спілка ветеранів АТО)
Горіть у пеклі москалі !!!
Под Горловкой Вооруженные силы Украины позавчера утром (т.е 06.07.2020) уничтожили две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» (122 мм), а также восьмерых боевиков (земля им стекловатой!) третьей бригады ДНР.
Информацию об этом утром сообщил офицер разведки ВСУ Сергей Н..
И вот вчера (т.е 07.07.2020) в 10:58 эти данные подтвердил пресс-центр Объединенных сил. Мало того, ПЦОС еще дополнил список потерь оккупантов уничтоженным блиндажом.
Вражеские САУ находились на огневых позициях, на передовой, что грубо нарушает Минские соглашения. По информации ПЦОС, столь большие потери врагу были нанесены (естественно) не запрещенными «Минском» калибрами.(удачной охоты, сыночки!!! бережіть себе)