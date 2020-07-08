Враг за сутки 13 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранены четверо украинских воинов, - штаб

За прошедшие сутки основные боевые подразделения ВСУ сдерживали вражескую агрессию, а армейские резервы из состава Объединенных сил были задействованы в ликвидации пожара в Луганской области. В настоящее время ситуация на передовой остается полностью контролируемой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, 7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120- и 82- мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новотошковского оккупанты применили запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм и 120- и 82-мм минометы, а также вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы. На подступах к Новолуганскому противник осуществлял обстрелы из минометов калибра 82 мм, а возле Орехово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в течение суток, враг из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вел огонь по нашим опорным пунктам неподалеку от Старогнатовки, Водяного, Широкино, Марьинки, Песков и Авдеевки. По укреплениям украинских воинов возле Богдановки захватчики задействовали противотанковый ракетный комплекс. Еще один факт вооруженной вражеской активности зафиксирован на Приазовье - рядом с Павлополем оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий.

"За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были оперативно доставлены в лечебное учреждение, им оказана неотложная помощь. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", посреди ночи противник дважды обстрелял опорные пункты ВСУ на подступах к Марьинке, применяя при этом гранатометы различных систем. Не было спокойно и в пригороде Авдеевки - здесь оккупанты на рассвете открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", захватчики задействовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы возле Хутора Вольный и Орехово.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

"По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.



