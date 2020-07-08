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Новости Коронавирус и карантин
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Реальное количество больных COVID-19 в Украине может достигать 150 тысяч, - главный санврач Ляшко

Реальное количество больных COVID-19 в Украине может достигать 150 тысяч, - главный санврач Ляшко

Математическое моделирование показывает, что реальное число больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч. В среднем обнаруживаем около 35% больных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "BBC Украина" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Отвечая на вопрос, может ли Украина стать новым эпицентром пандемии коронавируса в Европе, главный санврач отметил, что всегда есть такие опасения.

"Мы должны рассматривать и быть готовы к наиболее пессимистичным сценариям. Боимся ли мы? Боимся. Готовимся ли мы? Готовы. Но к стремительному росту количества случаев никто не будет готов", - подчеркнул он.

Ляшко также отметил, что стремительный рост новых случаев COVID-19 вызовет коллапс системы здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидрасследования на Закарпатье показали, что к всплеску заболеваемости COVID-19 привели массовые празднества, - Ляшко

"Уверен, что летом такого не может произойти, поскольку исключены другие гриппоподобные заболевания. Но если будем пренебрегать карантином, то прогнозы будут непредсказуемы", - добавил главный санврач.

Отметим, по состоянию на утро 7 июля в Украине было официально зарегистрировано 49 607 случаев COVID-19. Выздоровели уже 22 193 украинца, а жертвами болезни стали 1283 человека.

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Тоесть, еще раз скажу, смертность не 10 %, а 0.02, как от гриппа
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08.07.2020 07:45
+6
Это теперь вообще на пандемию не тянет. ЗНАЧИТ летальность даже не 2.5 %, как считается на данный момент, а в 4-5 раз меньше. По-моему эта пандесрань скоро развалится.
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08.07.2020 08:06
+6
Опять пугалки... Пугали-пугали пока люди пугаться перестали. Вместо брифингов ДЕЛАЙТЕ тесты на антитела! Хвастаетесь мизерным количеством тестов по сравнению с другими странами... Финансируйте достойно медицину и развивайте её, а не унижайте население постоянными нотациями "вы такие-сякие не носите маски". Кроме коронавируса множество других заразных и смертельных болезней, от которых тысячами умирают украинцы, наприемер, сердечно-сосудистые. Кроме того, чума у порога с Украиной со стороны России по данным СМИ... Берегите наше население и от безработицы, пособия по которой сейчас не выплачиватся. Дайте людям работу и деньги медицине!
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08.07.2020 08:14
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Тоесть, еще раз скажу, смертность не 10 %, а 0.02, как от гриппа
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08.07.2020 07:45 Ответить
Ну и к чему эта тупая брехня-пропаганда?
С самого начала эпидемии хорошо известно, что смертность короны около 1% от зараженных. Это в десятки раз больше чем у гриппа. Украинская статистика это полностью подтверждает.
При массовом распространении в масштабах Украины это около 400 тыс погибших. Плюс еще как минимум миллион - инвалиды. Болячка у многих протекает долго, тяжело и на выходе практически руина. С инвалидами проблем в разы больше чем с погибшими.
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08.07.2020 08:32 Ответить
???
Тьотя, оберти збавте з =паґібшимі= і мільйонами інвалідів.
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08.07.2020 08:52 Ответить
Я всего лишь привела текущую статистику в ответ на явно ложное утверждение. И статистика эта весьма похожа для большинства стран. Всякие диктаторские режимы можно не считать. Там ложь - главная скрепа.
Например Испания. Около 30 тыс погибших. IFA тестирование даёт иммунитет у 5% населения. До коллективного иммунитета далеко. Можно получить естественным путём - цена выходит 500тыс погибших и опять таки как минимум 1 млн инвалидов.
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08.07.2020 09:06 Ответить
По-перше, запам*ятайте, що від хвороб ПОМИРАЮТЬ і припиніть істерику з =паґібшимі=.
По-друге, так само припиніть верещати про інвалідів.
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08.07.2020 09:15 Ответить
https://censor.net/ua/user/165058 Ну так нік підтверджує.що це троль і скоріше за все навіть не жінка.
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08.07.2020 09:44 Ответить
Тому я вже і не питаю офіційних даних щодо мільйонів ковідних інвалідів.
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08.07.2020 09:51 Ответить
https://censor.net/user/425058, можно увидеть научную статью с подобными расчётами, желательно, из реферируемого журнала?
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08.07.2020 08:35 Ответить
Конечно. Только через год, как обычно.Вспомни тогда меня.
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08.07.2020 09:26 Ответить
Ты сейчас цифры приводишь, Ванга.
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08.07.2020 09:31 Ответить
Нострадамус я
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08.07.2020 13:20 Ответить
Нет, именно - Ванга, невнятно и с полной уверенностью в своей правоте.
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08.07.2020 13:21 Ответить
мальчиш-плохиш боится,и поэтому всегда готов...
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08.07.2020 07:51 Ответить
По книге как раз мальчиш-кибальчиш орал "измена, измена". А мальчиш-плохиш тихонько лопал варенье и печенье.
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08.07.2020 07:57 Ответить
В фильме Плохиша играет Вождь Краснокожих
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08.07.2020 08:03 Ответить
Обе эти роли играл Сергей Михайлович Тихонов.
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08.07.2020 08:28 Ответить
Ну Зе и Ля можно в рокировочку ставить до патовой ситуации)(
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08.07.2020 08:06 Ответить
Реальна кількість хворих на COVID-19 в Україні може сягати 150 тисяч, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 334
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08.07.2020 07:54 Ответить
Путлер уже придумал,вместо КоронвиRUSa запустить ДебилВирус для СкреПОНОСного быдла... Лаборатории профессора Шарикова работают 25 часов в сутки,так что Новичок,Полоний,Гексоген и прочие цитрусовое дерьмо типа цианистый калий уже не в моде и не в трэнде
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08.07.2020 07:59 Ответить
Невежда заговорил о математическом моделировании. Да об этом в марте нужно было говорить. Что же теперь моделировать, фальсифицированные в угоду политическим амбициям данные? Голословные вбросы МОЗ и санэпидслужбы? Мальчики уже давно обсираются, а запашок только теперь дошел.
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08.07.2020 08:00 Ответить
https://www.rupor.info/news/159082/singapurskie-uchenye-uvereny-v-tom-chto-sleduet-zhdat-poyavleniya-novogo-koronavirusa Сингапурские ученые уверены в том, что следует ждать появления нового коронавируса
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08.07.2020 08:05 Ответить
Это теперь вообще на пандемию не тянет. ЗНАЧИТ летальность даже не 2.5 %, как считается на данный момент, а в 4-5 раз меньше. По-моему эта пандесрань скоро развалится.
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08.07.2020 08:06 Ответить
https://censor.net/user/168557, а теперь посчитай, даже с твоими числами с потолка: в 5 раз меньше, чем 2.5% это будет 0.5%, а 0.5% от 40 миллионов будет 250 тысяч, после "коллективного иммунитета".
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08.07.2020 08:39 Ответить
Летальность от смертности нужно отличать.
Откуда ты взял 40 миллионов? Сейчас выявленных 50 000. А это ещё не всех тестировали, кто нуждается. А у Ляшка уже 150 000 (по его личным прикидкам) не просто заражённых, а больных. Посчитай летальность сам.
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08.07.2020 14:15 Ответить
Надо ещё предложения до конца дочитывать...
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08.07.2020 15:46 Ответить
Ляшко, ты давай, заканчивай с ковидом и начинай киевлянам обещать "зробити їх разом", завозить песок в песочницы, раздавать лимоны и кататься на велике, ты же типо мэром хочешь стать
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08.07.2020 08:10 Ответить
Опять пугалки... Пугали-пугали пока люди пугаться перестали. Вместо брифингов ДЕЛАЙТЕ тесты на антитела! Хвастаетесь мизерным количеством тестов по сравнению с другими странами... Финансируйте достойно медицину и развивайте её, а не унижайте население постоянными нотациями "вы такие-сякие не носите маски". Кроме коронавируса множество других заразных и смертельных болезней, от которых тысячами умирают украинцы, наприемер, сердечно-сосудистые. Кроме того, чума у порога с Украиной со стороны России по данным СМИ... Берегите наше население и от безработицы, пособия по которой сейчас не выплачиватся. Дайте людям работу и деньги медицине!
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08.07.2020 08:14 Ответить
добкин этого ботана как тузика порвет...
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08.07.2020 08:15 Ответить
да и Кличок, если будет разговаривать короткими фразами и получит возможность хоть раз близко подойти к оппАнэнту...
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08.07.2020 08:18 Ответить
Врачам работающим с COVID-пациентами ЗЕвласть определила доплату в размере нескольких десятков тысяч гривен ! Какой смысл медикам , которые в своём большинстве давно превратились в бездушных вымогателей ,показывать реальное количество заболеваний ? Наоборот , и есть тому подтверждение , врачи умышленно завышают статистику что бы сохранить выплаты.
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08.07.2020 08:25 Ответить
Якщо є хворі, то лікуйте їх належним чином. Бо здається, що таку статистику оголошують лише для піара и провокування паніки.
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08.07.2020 08:31 Ответить
да да, слышали мы подобные сказки в апреле что в Украине 100 000 больных
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08.07.2020 08:36 Ответить
При "сказке" в 100 000 больных, на 1 больного приходится 400 человек, в обычных условий, без мер предосторожности, и необходимо за день встретить в среднем 400 человек чтобы, при соответствующих условиях, можно заразиться.
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08.07.2020 08:47 Ответить
В Архангельской области есть дела покруче,жителей поселка Нёнокс эвакуировали из за срочной спецоперации ФСБ с Цезием,Стройнцием и Йодом. Крысы кремл или что то испытали "хорошее" для шведов,финов,норвегов,или на РАБссии произошел Чернобыль на Кольском полуострове...в районе 22 июня...цифра магическая.....
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08.07.2020 08:37 Ответить
у Польщі математичне моделювання на основі ІФА-тестів дає вже 1.5 млн інфікованих(у 90 відсотках безсимптомних)...
у нас цифра НАЙІМОВІРНІШЕ 500 тис-1 млн..
важко сказати точніше..
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08.07.2020 08:38 Ответить
Є сьогоднішня новина про тестування в Іспанії.

Исследователи выбрали Испанию как одну из самых пострадавших от COVID-19 европейских стран, и с 27 апреля до 11 мая опрашивали и брали образцы на анализы у более 60 тысяч участников. Результаты обнародовали в медицинском журнале https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext Lancet .
Ученые обнаружили, что лишь у 5% населения Испании могут быть в крови антитела для защиты от нового коронавируса. Источник: https://censor.net/n3206743Тобто приблизно 2.2 млн інфікованих. 30тис вже мертві. Тобто майже 1.5%.
Основні цифри по ковід в черговий раз підтверджено.
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08.07.2020 09:28 Ответить
Позиция этого чела понятна: пока продолжают пугать цифрами, они (со Степановым) на пике узнаваемости и финансирования. С таким же успехом можно моделировать, что болеют все, только скрытно. Но ситуация не может продолжатся вечно, поэтому он и пытается втиснуть свой тощий зад либо в кресло киевского мэра, либо еще на какую-то важную должность.
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08.07.2020 09:31 Ответить
 
 