Реальное количество больных COVID-19 в Украине может достигать 150 тысяч, - главный санврач Ляшко
Математическое моделирование показывает, что реальное число больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч. В среднем обнаруживаем около 35% больных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "BBC Украина" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Отвечая на вопрос, может ли Украина стать новым эпицентром пандемии коронавируса в Европе, главный санврач отметил, что всегда есть такие опасения.
"Мы должны рассматривать и быть готовы к наиболее пессимистичным сценариям. Боимся ли мы? Боимся. Готовимся ли мы? Готовы. Но к стремительному росту количества случаев никто не будет готов", - подчеркнул он.
Ляшко также отметил, что стремительный рост новых случаев COVID-19 вызовет коллапс системы здравоохранения.
"Уверен, что летом такого не может произойти, поскольку исключены другие гриппоподобные заболевания. Но если будем пренебрегать карантином, то прогнозы будут непредсказуемы", - добавил главный санврач.
Отметим, по состоянию на утро 7 июля в Украине было официально зарегистрировано 49 607 случаев COVID-19. Выздоровели уже 22 193 украинца, а жертвами болезни стали 1283 человека.
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С самого начала эпидемии хорошо известно, что смертность короны около 1% от зараженных. Это в десятки раз больше чем у гриппа. Украинская статистика это полностью подтверждает.
При массовом распространении в масштабах Украины это около 400 тыс погибших. Плюс еще как минимум миллион - инвалиды. Болячка у многих протекает долго, тяжело и на выходе практически руина. С инвалидами проблем в разы больше чем с погибшими.
Тьотя, оберти збавте з =паґібшимі= і мільйонами інвалідів.
Например Испания. Около 30 тыс погибших. IFA тестирование даёт иммунитет у 5% населения. До коллективного иммунитета далеко. Можно получить естественным путём - цена выходит 500тыс погибших и опять таки как минимум 1 млн инвалидов.
По-друге, так само припиніть верещати про інвалідів.
Откуда ты взял 40 миллионов? Сейчас выявленных 50 000. А это ещё не всех тестировали, кто нуждается. А у Ляшка уже 150 000 (по его личным прикидкам) не просто заражённых, а больных. Посчитай летальность сам.
у нас цифра НАЙІМОВІРНІШЕ 500 тис-1 млн..
важко сказати точніше..
Исследователи выбрали Испанию как одну из самых пострадавших от COVID-19 европейских стран, и с 27 апреля до 11 мая опрашивали и брали образцы на анализы у более 60 тысяч участников. Результаты обнародовали в медицинском журнале https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext Lancet .
Ученые обнаружили, что лишь у 5% населения Испании могут быть в крови антитела для защиты от нового коронавируса. Источник: https://censor.net/n3206743Тобто приблизно 2.2 млн інфікованих. 30тис вже мертві. Тобто майже 1.5%.
Основні цифри по ковід в черговий раз підтверджено.