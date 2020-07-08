Лесные пожары на Луганщине: к ликвидации ЧП привлечены уже 444 военнослужащих, 8 вертолетов Ми-8 и БПЛА. Ситуация на передовой полностью контролируется

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил продолжают ликвидировать лесные пожары на Луганщине. В настоящее время ситуация на передовой полностью контролируется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС.

"Борьба с масштабным пожаром в Луганской области продолжается. Число жертв среди гражданского населения и размеры ущерба природе и местному населению увеличились", - сказано в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины из состава ОС продолжают помогать в борьбе с огнем и угрозы местному населению, в настоящее время нет. Для этого количество военнослужащих, которые сегодня привлечены к ликвидации пожара увеличилось до 444 человек, задействовано около 60 единиц техники, среди которой даже беспилотные летательные аппараты.

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"Ситуация на передовой в это время полностью контролируется Объединенными силами. Для борьбы с огнем задействованы только подразделения, находящиеся в резерве и в районах отвода. Также привлечены тыловые части и военные пожарные команды.

Военные врачебно-сестринские бригады оказывают помощь пострадавшему местному населению. Экипажи санитарных автомобилей и 8 армейских вертолетов Ми-8 также привлечены для ликвидации пожара и его последствий", - сообщили в пресс-центре ОС.

Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по состоянию на 7 утра 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново (кварталы 136, 15, 16, 17, 20, 24), с. Капитаново (кварталы 74, 84, 80, 78) и с. Вороново (кварталы 24, 25, 26, 31, 32, 33). Площадь пожара устанавливается.

Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 5 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА Гайдай не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.