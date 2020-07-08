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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко о работе школ с 1 сентября: Спрогнозировать эпидситуацию почти невозможно. Готовимся и к наихудшим сценариям, и к полному возвращению детей в школы

Ляшко о работе школ с 1 сентября: Спрогнозировать эпидситуацию почти невозможно. Готовимся и к наихудшим сценариям, и к полному возвращению детей в школы

Минздрав обсуждает с Минобразования формат работы школ с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса. В настоящее время есть несколько вариантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал главный санврач Виктор Ляшко в интервью "BBC Украина".

По словам Ляшко, 1 сентября дети пойдут в школу, но как - это вопрос, который сейчас обсуждается с исполняющим министра образования Сергеем Шкарлетом.

"Возможно, придется ограничивать одновременное пребывание детей в классах. Рассматриваем варианты, что, например, математика будет в классе, а история будет дистанционно проводиться. По сменам разводить. Думаю, что эти модели мы выработаем", - сказал он.

Вместе с тем Ляшко подчеркнул, что "спрогнозировать эпидситуацию на сентябрь почти невозможно": "Готовимся и к наихудшим сценариям, к дистанционному образованию, к промежуточным вариантам и к полному возвращению детей в школы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин рассматривает возможность дистанционного обучения, но классический образовательный процесс остается в приоритете, - Шмыгаль

Напомним, что из-за пандемии коронавируса учебный год 2019-2020 украинские школьники заканчивали дистанционно. Было отменено пробное ВНО и обязательная государственная итоговая аттестация.

карантин (16729) Минздрав (4901) школа (3016) Минобразования (1738) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ситуация в целом понятна. Только к чему весь этот треп. Сказал бы проще. Делаем то что можем, а учебной год зависит от ситуации. Все остальное болтовня чиновника
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08.07.2020 08:45 Ответить
Если я и дальше придя с работы, с первого сентября буду дома учить своих детей, то требую чтобы учителя скинулись на ремонт моей квартиры,на шторы, новые стулья, стол,телевизор, мыло,санитайзеры и т.п. и на день учителя на подарок.Кстати, ЗНО буду проводить сам,для урока химии привез от тещи самогонный аппарат
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08.07.2020 08:49 Ответить
И на зарплату за отчитанные часы.
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08.07.2020 13:17 Ответить
Подогнать статистику под вакцинирование вот что делают. Степаша и санитар на подхвате их роль кричать ,Волки,волки'
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08.07.2020 09:07 Ответить
Всё можно решить гораздо проще и с выгодой для Бюджета страны!
Провести опрос школьников: "Хотите ли вы учиться?"
Тех, кто хочет - учить!
Остальных на дистанционное прослушивание лекций дома. Пусть родители решают, что нужно детям.
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08.07.2020 09:43 Ответить
Ви барани і їх пастухи в чому небезпека цього корона вірусу яким через ЗМІ тероризуєте та залякуєте лисих приматів. Я то знаю як це робиться і для чого. Але ж реакція цих приматів заважає і мені!
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08.07.2020 10:13 Ответить
 
 