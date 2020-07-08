Ляшко о работе школ с 1 сентября: Спрогнозировать эпидситуацию почти невозможно. Готовимся и к наихудшим сценариям, и к полному возвращению детей в школы
Минздрав обсуждает с Минобразования формат работы школ с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса. В настоящее время есть несколько вариантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал главный санврач Виктор Ляшко в интервью "BBC Украина".
По словам Ляшко, 1 сентября дети пойдут в школу, но как - это вопрос, который сейчас обсуждается с исполняющим министра образования Сергеем Шкарлетом.
"Возможно, придется ограничивать одновременное пребывание детей в классах. Рассматриваем варианты, что, например, математика будет в классе, а история будет дистанционно проводиться. По сменам разводить. Думаю, что эти модели мы выработаем", - сказал он.
Вместе с тем Ляшко подчеркнул, что "спрогнозировать эпидситуацию на сентябрь почти невозможно": "Готовимся и к наихудшим сценариям, к дистанционному образованию, к промежуточным вариантам и к полному возвращению детей в школы".
Напомним, что из-за пандемии коронавируса учебный год 2019-2020 украинские школьники заканчивали дистанционно. Было отменено пробное ВНО и обязательная государственная итоговая аттестация.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Провести опрос школьников: "Хотите ли вы учиться?"
Тех, кто хочет - учить!
Остальных на дистанционное прослушивание лекций дома. Пусть родители решают, что нужно детям.