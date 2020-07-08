Ляшко о работе школ с 1 сентября: Спрогнозировать эпидситуацию почти невозможно. Готовимся и к наихудшим сценариям, и к полному возвращению детей в школы

Минздрав обсуждает с Минобразования формат работы школ с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса. В настоящее время есть несколько вариантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал главный санврач Виктор Ляшко в интервью "BBC Украина".

По словам Ляшко, 1 сентября дети пойдут в школу, но как - это вопрос, который сейчас обсуждается с исполняющим министра образования Сергеем Шкарлетом.

"Возможно, придется ограничивать одновременное пребывание детей в классах. Рассматриваем варианты, что, например, математика будет в классе, а история будет дистанционно проводиться. По сменам разводить. Думаю, что эти модели мы выработаем", - сказал он.

Вместе с тем Ляшко подчеркнул, что "спрогнозировать эпидситуацию на сентябрь почти невозможно": "Готовимся и к наихудшим сценариям, к дистанционному образованию, к промежуточным вариантам и к полному возвращению детей в школы".

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Напомним, что из-за пандемии коронавируса учебный год 2019-2020 украинские школьники заканчивали дистанционно. Было отменено пробное ВНО и обязательная государственная итоговая аттестация.