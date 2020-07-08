На Ривненщине за сутки выявили 76 новых случаев COVID-19, всего - 4304, - ОГА. ИНФОГРАФИКА
В Ривненской области за минувшие сутки, 7 июля, подтвердили 76 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 7 июля на Ривненщине зарегистрированы 42 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 7 июля на Ривненщине подтверждены 34 новых случая заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 1 до 91 года.
Всего в области зарегистрированы 4304 случая заболевания COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 78 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 2274 человека.
В работе лабораторий области остаются 435 образцов.
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