Число жертв COVID-19 в мире превысило 546,7 тыс. человек, заболели 11,9 млн. Только в США и Бразилии за сутки заразились 104 тыс.
По состоянию на утро 8 июля в мире зарегистрировали 208 087 заражений COVID-19 за сутки, свыше 11,9 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 6,9 млн человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 11 954 944 случаев инфицирования и 546 720 смертей из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 133 972 (+ 993 за сутки), заболевших - 3 097 084 (+ 55 442 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 674 655 инфицированный (+ 48 584 за сутки) и 66 868 (+ 1 312 за сутки) летальных случаев.
Индия опередила РФ и заняла третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 743 481 человек (+23 135 за сутки), количество смертей - 20 653 (+ 479 за сутки).
В России 694 230 заболевших (+ 6,368 за сутки) и 10 494 летальных случаев (+ 198 за сутки).
В Перу число инфицированных уже достигло 309 278 человек (+3 575 за сутки), количество смертей - 10 952 (+ 180 за сутки).
Отметим, по состоянию на утро 7 июля в Украине было официально зарегистрировано 49 607 случаев COVID-19. Выздоровели уже 22 193 украинца, а жертвами болезни стали 1283 человека.
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, файне стадо баранiв без масок.
вони знають своє..
І продовжують роботу "по методичці"
90% жертв ( 494065 из 546601 ) приходится всего на 22 страны щ
USA, Brazil, UK, Italy, Mexico, France, Spain, India, Iran, Peru, Russia, Belgium,
Germany, Canada, Chile, Netherlands, Sweden, Turkey, Ecuador, Pakistan, China, Colombia
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )
с показателем «смертность» = ~ 8,9 %% для этих стран .
Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,4 %%
99% жертв ( 541203 из 546601 ) находится
в 67 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 8,1 %%
всего 1 % (ОДИН %) жертв
в 148 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 1,5 %%
приходится на страны Большой семёрки G7
1 # USA = = total.Deaths = 133972
3 # UK = = total.Deaths = 44391
4 # Italy = = total.Deaths = 34899
6 # France = = total.Deaths = 29933
13 # Germany = = total.Deaths = 9103
14 # Canada = = total.Deaths = 8711
39 # Japan = = total.Deaths = 978
с показателем «смертность» = ~ 12,1 %%
аномально высокое
количество жертв пандемии "ковиды" в странах G7
требует детального изучения, так как
вызывает обоснованные
подозрения на НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ,
который может являться результатом , например, террористических актов или
необъявленной гибридной войны со стороны экономических конкурентов,
необъявленной гибридной войны со стороны вероятного военного противника
с применением биологического оружия,
боевым веществом которого является вирус COVID-19
http://https://censor.net/forum/3206742/