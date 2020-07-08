Число жертв COVID-19 в мире превысило 546,7 тыс. человек, заболели 11,9 млн. Только в США и Бразилии за сутки заразились 104 тыс.

По состоянию на утро 8 июля в мире зарегистрировали 208 087 заражений COVID-19 за сутки, свыше 11,9 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 6,9 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 11 954 944 случаев инфицирования и 546 720 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 133 972 (+ 993 за сутки), заболевших - 3 097 084 (+ 55 442 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 674 655 инфицированный (+ 48 584 за сутки) и 66 868 (+ 1 312 за сутки) летальных случаев.

Индия опередила РФ и заняла третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 743 481 человек (+23 135 за сутки), количество смертей - 20 653 (+ 479 за сутки).

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В России 694 230 заболевших (+ 6,368 за сутки) и 10 494 летальных случаев (+ 198 за сутки).

В Перу число инфицированных уже достигло 309 278 человек (+3 575 за сутки), количество смертей - 10 952 (+ 180 за сутки).







Отметим, по состоянию на утро 7 июля в Украине было официально зарегистрировано 49 607 случаев COVID-19. Выздоровели уже 22 193 украинца, а жертвами болезни стали 1283 человека.