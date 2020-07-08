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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв COVID-19 в мире превысило 546,7 тыс. человек, заболели 11,9 млн. Только в США и Бразилии за сутки заразились 104 тыс.

Число жертв COVID-19 в мире превысило 546,7 тыс. человек, заболели 11,9 млн. Только в США и Бразилии за сутки заразились 104 тыс.

По состоянию на утро 8 июля в мире зарегистрировали 208 087 заражений COVID-19 за сутки, свыше 11,9 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 6,9 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 11 954 944 случаев инфицирования и 546 720 смертей из-за коронавируса.

Число жертв COVID-19 в мире превысило 546,7 тыс. человек, заболели 11,9 млн. Только в США и Бразилии за сутки заразились 104 тыс. 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 133 972 (+ 993 за сутки), заболевших - 3 097 084 (+ 55 442 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 674 655 инфицированный (+ 48 584 за сутки) и 66 868 (+ 1 312 за сутки) летальных случаев.

Индия опередила РФ и заняла третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 743 481 человек (+23 135 за сутки), количество смертей - 20 653 (+ 479 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальное количество больных COVID-19 в Украине может достигать 150 тысяч, - главный санврач Ляшко

В России 694 230 заболевших (+ 6,368 за сутки) и 10 494 летальных случаев (+ 198 за сутки).

В Перу число инфицированных уже достигло 309 278 человек (+3 575 за сутки), количество смертей - 10 952 (+ 180 за сутки).

Число жертв COVID-19 в мире превысило 546,7 тыс. человек, заболели 11,9 млн. Только в США и Бразилии за сутки заразились 104 тыс. 02

Отметим, по состоянию на утро 7 июля в Украине было официально зарегистрировано 49 607 случаев COVID-19. Выздоровели уже 22 193 украинца, а жертвами болезни стали 1283 человека.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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08.07.2020 08:44
+1
До кого ви звернулись,тут робота для ветеринара
, файне стадо баранiв без масок.
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08.07.2020 08:54
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Правила форума Совет форумчан
Самое время вводить для холопов ещё одну дань за земельные паи!
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08.07.2020 08:42 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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08.07.2020 08:44 Ответить
До кого ви звернулись,тут робота для ветеринара
, файне стадо баранiв без масок.
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08.07.2020 08:54 Ответить
Вітаємо лахтінську шоблу Цензора з новоприбулим "молодим даруванням" !!)!)))))))
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08.07.2020 09:03 Ответить
Я и моя команда молодая проживаем на Украине.Лахта даже не знаю где это наверное там же где Сухуми-Суоми.
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08.07.2020 13:15 Ответить
Всего 2 страны дают половину статистики в мире.
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08.07.2020 08:45 Ответить
ЛАхті(дурантинофілам) похір.. вся статистика..


вони знають своє..


І продовжують роботу "по методичці"
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08.07.2020 09:01 Ответить
по состоянию на July 08, 2020, 02:38 GMT
90% жертв ( 494065 из 546601 ) приходится всего на 22 страны щ

USA, Brazil, UK, Italy, Mexico, France, Spain, India, Iran, Peru, Russia, Belgium,
Germany, Canada, Chile, Netherlands, Sweden, Turkey, Ecuador, Pakistan, China, Colombia
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )

с показателем «смертность» = ~ 8,9 %% для этих стран .

Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,4 %%

99% жертв ( 541203 из 546601 ) находится
в 67 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 8,1 %%

всего 1 % (ОДИН %) жертв

в 148 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 1,5 %%
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08.07.2020 09:09 Ответить
== ВНИМАНИЕ == 47,9 % жертв ( 261987 из 546601 )
приходится на страны Большой семёрки G7

1 # USA = = total.Deaths = 133972
3 # UK = = total.Deaths = 44391
4 # Italy = = total.Deaths = 34899
6 # France = = total.Deaths = 29933
13 # Germany = = total.Deaths = 9103
14 # Canada = = total.Deaths = 8711
39 # Japan = = total.Deaths = 978

с показателем «смертность» = ~ 12,1 %%

аномально высокое
количество жертв пандемии "ковиды" в странах G7
требует детального изучения, так как
вызывает обоснованные
подозрения на НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ,
который может являться результатом , например, террористических актов или
необъявленной гибридной войны со стороны экономических конкурентов,
необъявленной гибридной войны со стороны вероятного военного противника
с применением биологического оружия,
боевым веществом которого является вирус COVID-19


http://https://censor.net/forum/3206742/
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08.07.2020 09:14 Ответить
http://https://censor.net/forum/3206742/
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08.07.2020 09:15 Ответить
❗️Артем Милевский и еще 14 человек в брестском «Динамо» заразились коронавирусом: Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 546,7 тис. осіб, захворіли 11,9 млн. Тільки в США та Бразилії за добу заразилися 104 тис. - Цензор.НЕТ 2569
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08.07.2020 09:20 Ответить
 
 