РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12131 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 336 2

За сутки на Львовщине выявили 117 новых случаев COVID-19, всего 6562 инфицированных и 170 умерших, - горсовет

За сутки на Львовщине выявили 117 новых случаев COVID-19, всего 6562 инфицированных и 170 умерших, - горсовет

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 117 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 6562 человек, 170 человек умерли, 974 пациента выздоровели.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6445 человек, госпитализированы - 1153, на амбулаторном лечении - 5292 человека, выписаны - 983 человека. Сейчас в больнице находятся 170 человек, из них в реанимации - 4 человека, на аппаратах ИВЛ - 4 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1372 ПЦР-теста, из них 117 - положительные. Среди них львовян - 64.

Всего в работу взяли 546 проб, остаток в холодильнике - 300 проб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальное количество больных COVID-19 в Украине может достигать 150 тысяч, - главный санврач Ляшко

Отметим, по состоянию на утро 7 июля в Украине было официально зарегистрировано 49 607 случаев COVID-19. Выздоровели уже 22 193 украинца, а жертвами болезни стали 1283 человека.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2916)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
117 -зараз не велика цифра..

було більше 200..
показать весь комментарий
08.07.2020 09:14 Ответить
Коли було 10 зебільна влада все позакривала, а коли 200 то повідкривала.
показать весь комментарий
08.07.2020 09:58 Ответить
 
 