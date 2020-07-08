За сутки на Львовщине выявили 117 новых случаев COVID-19, всего 6562 инфицированных и 170 умерших, - горсовет

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 117 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 6562 человек, 170 человек умерли, 974 пациента выздоровели.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6445 человек, госпитализированы - 1153, на амбулаторном лечении - 5292 человека, выписаны - 983 человека. Сейчас в больнице находятся 170 человек, из них в реанимации - 4 человека, на аппаратах ИВЛ - 4 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1372 ПЦР-теста, из них 117 - положительные. Среди них львовян - 64.

Всего в работу взяли 546 проб, остаток в холодильнике - 300 проб.

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Отметим, по состоянию на утро 7 июля в Украине было официально зарегистрировано 49 607 случаев COVID-19. Выздоровели уже 22 193 украинца, а жертвами болезни стали 1283 человека.