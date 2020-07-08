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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 807 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего - 50 414 случаев

В Украине 807 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего - 50 414 случаев

По состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19. За сутки - 807 новых случаев. 23 человека умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 807 человек (сутками ранее - 564).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 50 414 человек.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 23 пациента (сутками ранее - 21), всего - 1 306. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали во Львовской (6),  Харьковской (5) и Закарпатской (4) областях.

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За последние сутки выздоровели 926 человек (сутками ранее - 490), всего - 23 119.

Всего в Украине сейчас болеют 25 989 человек, что на 142 меньше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (117) области, Киеве (114), Ривненской (76), Закарпатской (75) и Одесской (65) областях.

В Украине 807 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего - 50 414 случаев 01
В Украине 807 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего - 50 414 случаев 02
В Украине 807 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего - 50 414 случаев 03
В Украине 807 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего - 50 414 случаев 04
В Украине 807 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего - 50 414 случаев 05
В Украине 807 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего - 50 414 случаев 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
1. Снижение общей смертности, если оно есть, вполне объясняется действием карантина. который вообще снижает риск любых инфекций и увеличивает внимание народа к своему здоровью.
2. Уже практически доказано, что никакого коллективного иммунитета к КОВИД не вырабатывается.
3. Большое число бессимптомных больных не отменяет некоторого числа умирающих.
4. Эпидемия есть и если твои личные шансы выжить при заражении велики, ввиду молодости, то у людей постарше не так оптимистично, так что при разгуле эпидемии ты от вируса не помрешь, а склеишь ласты от незначительной травмы в ДТП, потому что помрет старый хирург, который мог бы тебя собрать.
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08.07.2020 10:37
+2
У Белграді відбувся масовий протест зі спробою штурму парламенту після заяви президента про посилення карантину та запровадження комендантської години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nova.rs.

Причиною протесту стала заява президента Александра Вучича про повернення у столиці жорсткіших карантинних заходів: заборони на зібрання та комендантської години протягом наступних вихідних.

Після цього оголошення близько 8 вечора тисячі людей зібралися перед будівлею парламенту, вигукуючи гасла з критикою на адресу президента.
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08.07.2020 12:22
+1
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (117) области, Киеве (114), Ривненской (76), Закарпатской (75) и Одесской (65) областях.

Славянском здесь и не пахнет. Как всегда, дают ЗЕленую дезу.
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08.07.2020 09:10
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Это типо с теми 400-ми из славянской психбольницы?
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08.07.2020 09:02 Ответить
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (117) области, Киеве (114), Ривненской (76), Закарпатской (75) и Одесской (65) областях.

Славянском здесь и не пахнет. Как всегда, дают ЗЕленую дезу.
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08.07.2020 09:10 Ответить
Я написал ещё до того, от как здесь добавили по областям.
По Донецкой вчера добавили?
Нет, не помню такого.
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08.07.2020 09:32 Ответить
Только вчера степашка рассказывал про какую-то стабилизацию
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08.07.2020 09:13 Ответить
Стабилизация ощутима 807 заразилось и вы здоровело рекордно 926,то есть больше чем больных,ещё неделю назад было заразивших было 900 и выздоровших 200,300 плюс минус
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08.07.2020 09:33 Ответить
Немного статистики: в Украине каждый час помирает более 60 человек.
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08.07.2020 09:14 Ответить
Радует что наконец выздоровевших больше чем заболевших.
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08.07.2020 09:19 Ответить
Проблема в числе умирающих, две последние недели их число 135, 129, ранее долго было не более 110, теперь намечается 149 или более, ясно виден устойчивый всплеск после снятия ограничений на транспорт на 25 - 30% в конце мая начале июня и дай Бог, чтоб это стабилизировалось.
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08.07.2020 09:50 Ответить
Давай статистику общую смотри. Умирает меньше лбдей чем а прошлом году. Эпмдемия тестов, а не вируса. Открой глаза смотри и анализируй инфу. Нет никакой эпидемии. Если 90% переносят этот "ужасный вирус" безсимптомно то значит есть уже колективный имунитет и нет смысла в таких карантинах.
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08.07.2020 10:26 Ответить
1. Снижение общей смертности, если оно есть, вполне объясняется действием карантина. который вообще снижает риск любых инфекций и увеличивает внимание народа к своему здоровью.
2. Уже практически доказано, что никакого коллективного иммунитета к КОВИД не вырабатывается.
3. Большое число бессимптомных больных не отменяет некоторого числа умирающих.
4. Эпидемия есть и если твои личные шансы выжить при заражении велики, ввиду молодости, то у людей постарше не так оптимистично, так что при разгуле эпидемии ты от вируса не помрешь, а склеишь ласты от незначительной травмы в ДТП, потому что помрет старый хирург, который мог бы тебя собрать.
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08.07.2020 10:37 Ответить
Вы сильно ошибаетесь.
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08.07.2020 11:59 Ответить
США тепер вже офіційно виходить з тотально корумпованої і абсолютно марної через таку ж тотальну некомпетентність Всесвітньої організації здоров'я (ВОЗ).

Про аналогічні наміри вже заявляв президент Бразилії.

В Швеції місцевий топ-епідеміолог ковідну паніку від ВОЗ назвав "тотальною помилкою".
Але про вихід там наразі не говорили.

Особисто я буду дуже радий, якщо ВОЗ взагалі не стане.

Або її вже нарешті перейменують в "Рекламну спілку фарм-компаній та псевдо-благодійниих інвестиційних фондів"

Бо по факту вона вже давно перетворилась на зовнішній департамент реклами та піару фарма-індустрії.

За посиланням фінансовий звіт ВОЗ щодо внесків за 2017-й.

Офіційне документарне підтвердження, хто власне там (у ВОЗ) реально платить і "замовляє музику".

На сторінці 6 можна знайти рідну Україну, яка перерахувала цій конторі у 2017-му 1,5 млн дол. США.

На сторінці 8 знаходимо виробника популярної недавно в Україні КПК-вакцини Пріорикс GlaxoSmithKline (GSK).
Ця фармкорпорація у 2017-му напряму (без посередників) перерахувала в ВОЗ майже 7,5 млн дол.
Тобто в 5 разів більше ніж держава Україна.

На 11-й сторінці можна знайти Sanofi Pasteur з її 9,5 млн доларів пожертвувань.
Нагадую, що для утилізації через вколювання українським дітям саме їх стока застарілої й забороненої з 2016-го тривалентної поліо-вакцини, російська лабораторія ВОЗ у 2015-му попри протести місцевих лікарів "знайшла" в аналізах двох закарпатських "ромських дітей" вакцино-асоційований поліовірус.
Через 2 місяці Міністерство охорони здоров'я України об'явило обидвох дітей повністю здоровими, але божевільна вакцинна поліо-кампанія продовжувалась ледь не до середини 2016-го.

Ну а головних приватних спонсорів Всесвітньої організації здоров'я без сюрпризів знаходимо на сторінці 7.
Bill & Melinda Gates Foundation - фонд людини загальновідомої своєю нав'язливою ідеєю стримування приросту земної популяції - протягом одного тільки 2017-го року перерахував у ВОЗ 324 654 317 дол.

Це у 216 разів більше ніж внесок держави Україна.

Це більше за внески всіх решта багатих і бідних держав світу за виключенням США.

Але й держава США зі своїм 401 мільйонним внеском тільки формально була тоді головним донором.

Пан Ґейц ввічливо пропустив її вперед просто розклавши "яйці на два кошики".

Повертаємось на сторінку 8 і бачимо ще 133 мільйони внесків від GAVI Alliance - організації, що її засновано та фінансується тим же самим Bill & Melinda Gates Foundation.
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08.07.2020 12:18 Ответить
Я не упоминал ВОЗ, кроме того, все всемирные бюрократии имеют одинаковые недостатки, вольно-невольно подыгрывая крупным бизнесовым и государственным структурам, но при том имеют и крупные достоинства, обобщая мировой опыт. Малым глупым державам, вроде Украины, опаснее полагаться только на себя, чем на ВОЗ.
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08.07.2020 12:27 Ответить
Ты тупой.
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08.07.2020 12:37 Ответить
ЄС та ВООЗ почали передачу Україні обладнання для тестування на Covid-19
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08.07.2020 10:24 Ответить
Это плохая новость, какой придурок поставил "мне нравится" ?
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08.07.2020 11:58 Ответить
У Белграді відбувся масовий протест зі спробою штурму парламенту після заяви президента про посилення карантину та запровадження комендантської години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nova.rs.

Причиною протесту стала заява президента Александра Вучича про повернення у столиці жорсткіших карантинних заходів: заборони на зібрання та комендантської години протягом наступних вихідних.

Після цього оголошення близько 8 вечора тисячі людей зібралися перед будівлею парламенту, вигукуючи гасла з критикою на адресу президента.
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08.07.2020 12:22 Ответить
Придется Президенту Сербии эвакуироваться, но вот только куда, Ростов то не резиновый, а в Европе его не любят.
Может, в Венесуэлу?
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08.07.2020 13:37 Ответить
"The Premier also said that chief health officer Dr Brett Sutton was looking closely at making facemasks mandatory."

Это оаначает, что наши викторианские *********, про-китайские коммуняки, вложились в производство масок!
Не только Собянин - рептилоидная сявка и м*дак

С огромным нетерпеним я жду имплемантации данной инициативы.
Наконец то вышью - стебельчатым швом или тамбурным - на масках следующие надписи:
"Andrews - the merry communist", "Andrews - the Chinese stooge" или "Andrews - the Chinese whore" (и то, и другое - эпитеты Премьера штата Виктория, Эндрюса, среди австралийских комментаторов новостных каналов youtube )
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08.07.2020 13:35 Ответить
 
 