В Украине 807 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего - 50 414 случаев

По состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19. За сутки - 807 новых случаев. 23 человека умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 807 человек (сутками ранее - 564).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 50 414 человек.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 23 пациента (сутками ранее - 21), всего - 1 306. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали во Львовской (6), Харьковской (5) и Закарпатской (4) областях.

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За последние сутки выздоровели 926 человек (сутками ранее - 490), всего - 23 119.

Всего в Украине сейчас болеют 25 989 человек, что на 142 меньше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (117) области, Киеве (114), Ривненской (76), Закарпатской (75) и Одесской (65) областях.











