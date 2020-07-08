В Украине 807 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего - 50 414 случаев
По состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19. За сутки - 807 новых случаев. 23 человека умерли от болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 807 человек (сутками ранее - 564).
За все время пандемии COVID-19 инфицированы 50 414 человек.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 23 пациента (сутками ранее - 21), всего - 1 306. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали во Львовской (6), Харьковской (5) и Закарпатской (4) областях.
За последние сутки выздоровели 926 человек (сутками ранее - 490), всего - 23 119.
Всего в Украине сейчас болеют 25 989 человек, что на 142 меньше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (117) области, Киеве (114), Ривненской (76), Закарпатской (75) и Одесской (65) областях.
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Славянском здесь и не пахнет. Как всегда, дают ЗЕленую дезу.
По Донецкой вчера добавили?
Нет, не помню такого.
2. Уже практически доказано, что никакого коллективного иммунитета к КОВИД не вырабатывается.
3. Большое число бессимптомных больных не отменяет некоторого числа умирающих.
4. Эпидемия есть и если твои личные шансы выжить при заражении велики, ввиду молодости, то у людей постарше не так оптимистично, так что при разгуле эпидемии ты от вируса не помрешь, а склеишь ласты от незначительной травмы в ДТП, потому что помрет старый хирург, который мог бы тебя собрать.
Про аналогічні наміри вже заявляв президент Бразилії.
В Швеції місцевий топ-епідеміолог ковідну паніку від ВОЗ назвав "тотальною помилкою".
Але про вихід там наразі не говорили.
Особисто я буду дуже радий, якщо ВОЗ взагалі не стане.
Або її вже нарешті перейменують в "Рекламну спілку фарм-компаній та псевдо-благодійниих інвестиційних фондів"
Бо по факту вона вже давно перетворилась на зовнішній департамент реклами та піару фарма-індустрії.
За посиланням фінансовий звіт ВОЗ щодо внесків за 2017-й.
Офіційне документарне підтвердження, хто власне там (у ВОЗ) реально платить і "замовляє музику".
На сторінці 6 можна знайти рідну Україну, яка перерахувала цій конторі у 2017-му 1,5 млн дол. США.
На сторінці 8 знаходимо виробника популярної недавно в Україні КПК-вакцини Пріорикс GlaxoSmithKline (GSK).
Ця фармкорпорація у 2017-му напряму (без посередників) перерахувала в ВОЗ майже 7,5 млн дол.
Тобто в 5 разів більше ніж держава Україна.
На 11-й сторінці можна знайти Sanofi Pasteur з її 9,5 млн доларів пожертвувань.
Нагадую, що для утилізації через вколювання українським дітям саме їх стока застарілої й забороненої з 2016-го тривалентної поліо-вакцини, російська лабораторія ВОЗ у 2015-му попри протести місцевих лікарів "знайшла" в аналізах двох закарпатських "ромських дітей" вакцино-асоційований поліовірус.
Через 2 місяці Міністерство охорони здоров'я України об'явило обидвох дітей повністю здоровими, але божевільна вакцинна поліо-кампанія продовжувалась ледь не до середини 2016-го.
Ну а головних приватних спонсорів Всесвітньої організації здоров'я без сюрпризів знаходимо на сторінці 7.
Bill & Melinda Gates Foundation - фонд людини загальновідомої своєю нав'язливою ідеєю стримування приросту земної популяції - протягом одного тільки 2017-го року перерахував у ВОЗ 324 654 317 дол.
Це у 216 разів більше ніж внесок держави Україна.
Це більше за внески всіх решта багатих і бідних держав світу за виключенням США.
Але й держава США зі своїм 401 мільйонним внеском тільки формально була тоді головним донором.
Пан Ґейц ввічливо пропустив її вперед просто розклавши "яйці на два кошики".
Повертаємось на сторінку 8 і бачимо ще 133 мільйони внесків від GAVI Alliance - організації, що її засновано та фінансується тим же самим Bill & Melinda Gates Foundation.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nova.rs.
Причиною протесту стала заява президента Александра Вучича про повернення у столиці жорсткіших карантинних заходів: заборони на зібрання та комендантської години протягом наступних вихідних.
Після цього оголошення близько 8 вечора тисячі людей зібралися перед будівлею парламенту, вигукуючи гасла з критикою на адресу президента.
Может, в Венесуэлу?
Это оаначает, что наши викторианские *********, про-китайские коммуняки, вложились в производство масок!
Не только Собянин - рептилоидная сявка и м*дак
С огромным нетерпеним я жду имплемантации данной инициативы.
Наконец то вышью - стебельчатым швом или тамбурным - на масках следующие надписи:
"Andrews - the merry communist", "Andrews - the Chinese stooge" или "Andrews - the Chinese whore" (и то, и другое - эпитеты Премьера штата Виктория, Эндрюса, среди австралийских комментаторов новостных каналов youtube )