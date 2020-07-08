В Украине впервые число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых случаев: 926 против 807

807 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выявлено в Украине за сутки по состоянию на утро среды, 926 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 23 умерли.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 7 июля, сообщалось о 564 новых случаях заболевания COVID-19, 6 июля – о 543, 5 июля было 823 новых заболевших, 4 июля - 914 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

При этом количество активных случаев болезни вновь стало ниже отметки в 26 тысяч: сейчас в Украине COVID-19 болеют 25 989 человек, что на 142 меньше, чем днем ранее.

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