В Украине впервые число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых случаев: 926 против 807
807 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выявлено в Украине за сутки по состоянию на утро среды, 926 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 23 умерли.
Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 7 июля, сообщалось о 564 новых случаях заболевания COVID-19, 6 июля – о 543, 5 июля было 823 новых заболевших, 4 июля - 914 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.
При этом количество активных случаев болезни вновь стало ниже отметки в 26 тысяч: сейчас в Украине COVID-19 болеют 25 989 человек, что на 142 меньше, чем днем ранее.
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судя по ней, к нам бы уже примчались немцы, жабоеды и макаронныки с тореадорами - перенимать опыт лечения и карантина и клянчить шоп наши целители поехали к ним и научили такому мастерству.....
но чето мы не видим шоп даже хотя бы из Зимбабве хоть кто-то приехал.
но там есть нюанс - "перенять опыт" вылетели то.
еще была статья, чел из вылетевших чуть не обосрался: у них там "расходники" - бери-не-хочу, а у нас сраные перчатки стирают даже и т.д.
"перенять опыт" и "обмен опытом" не совсем одно и то же. И в Указе явно сказано о помощи.
живут не больше 5 лет!
идиоты- оптимисты это знают?