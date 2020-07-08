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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине впервые число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых случаев: 926 против 807

В Украине впервые число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых случаев: 926 против 807

807 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выявлено в Украине за сутки по состоянию на утро среды, 926 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 23 умерли.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 7 июля, сообщалось о 564 новых случаях заболевания COVID-19, 6 июля – о 543, 5 июля было 823 новых заболевших, 4 июля - 914 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

При этом количество активных случаев болезни вновь стало ниже отметки в 26 тысяч: сейчас в Украине COVID-19 болеют 25 989 человек, что на 142 меньше, чем днем ранее.

Читайте также: В Украине 807 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего - 50 414 случаев

карантин (16729) СНБО (4435) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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чет в лом искать как в других странах соотношение, но то что у нас, Китая и Рашки - своеобразная на всю голову статистика - факт.
судя по ней, к нам бы уже примчались немцы, жабоеды и макаронныки с тореадорами - перенимать опыт лечения и карантина и клянчить шоп наши целители поехали к ним и научили такому мастерству.....
но чето мы не видим шоп даже хотя бы из Зимбабве хоть кто-то приехал.
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08.07.2020 09:25 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/10/7247381/ Група з 20 українських лікарів, яка 4 квітня вилетіла для допомоги в Італію, перебуває в провінції Марке, де найбільша кількість хворих та померлих від коронавірусу.
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08.07.2020 10:56 Ответить
я эт не читал что-ли?
но там есть нюанс - "перенять опыт" вылетели то.
еще была статья, чел из вылетевших чуть не обосрался: у них там "расходники" - бери-не-хочу, а у нас сраные перчатки стирают даже и т.д.
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08.07.2020 11:07 Ответить
https://president.gov.ua/news/prezident-********-ukaz-pro-dopomogu-italiyi-v-borotbi-z-pan-60489 Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіці. Документом передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом. Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров'я України, інші - Міністерством внутрішніх справ.

"перенять опыт" и "обмен опытом" не совсем одно и то же. И в Указе явно сказано о помощи.
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08.07.2020 11:33 Ответить
Кожен раз як в перший раз.
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08.07.2020 10:09 Ответить
выздоровевшие от КРОНЫ получают большие повреждения внутренних органов!
живут не больше 5 лет!
идиоты- оптимисты это знают?
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08.07.2020 10:59 Ответить
 
 