1 114 2
За сутки COVID-19 заболели 65 детей и 46 медработников, всего 3 634 ребенка и 7 092 медика, - Степанов
За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 200 человек с COVID-19.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 807 человек, из них 65 детей и 46 медработников. Были госпитализированы 200 человек. Зафиксированы 23 летальных случая. Выздоровели 926 пациентов. Это абсолютный рекорд и приятная новость. Вснего за все время пандемии в Украине зафиксированы 50 414 человек, из них 3 634 ребенка и 7 092 медработника. За минувшие сутки всего были проведены 27 584 теста, из них 13 568 методом ПЦР и 14 016 методом ИФА", - рассказал Степанов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чет думаю шо за "выздоровевших" доплачивают?
Ибо сюда бы таки уже приперлись наши ближневосточные "братья" и начали бы ныть: дайте нам в аренду с тыщу-две ваших замечательных докторов, а мы за это перестанем говорить шо вы антибоженародцы)
детки, крошечки в количестве 3634 болеют!!!