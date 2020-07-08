За сутки COVID-19 заболели 65 детей и 46 медработников, всего 3 634 ребенка и 7 092 медика, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 200 человек с COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 807 человек, из них 65 детей и 46 медработников. Были госпитализированы 200 человек. Зафиксированы 23 летальных случая. Выздоровели 926 пациентов. Это абсолютный рекорд и приятная новость. Вснего за все время пандемии в Украине зафиксированы 50 414 человек, из них 3 634 ребенка и 7 092 медработника. За минувшие сутки всего были проведены 27 584 теста, из них 13 568 методом ПЦР и 14 016 методом ИФА", - рассказал Степанов.

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