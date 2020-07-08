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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 65 детей и 46 медработников, всего 3 634 ребенка и 7 092 медика, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 65 детей и 46 медработников, всего 3 634 ребенка и 7 092 медика, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 200 человек с COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 807 человек, из них 65 детей и 46 медработников. Были госпитализированы 200 человек. Зафиксированы 23 летальных случая. Выздоровели 926 пациентов. Это абсолютный рекорд и приятная новость. Вснего за все время пандемии в Украине зафиксированы 50 414 человек, из них 3 634 ребенка и 7 092 медработника. За минувшие сутки всего были проведены 27 584 теста, из них 13 568 методом ПЦР и 14 016 методом ИФА", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине впервые число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых случаев: 926 против 807

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Зафиксированы 23 летальных случая. Выздоровели 926 пациентов. Это абсолютный рекорд и приятная новость. Источник: https://censor.net/n3206774\\\\\\\\\\\\\

Чет думаю шо за "выздоровевших" доплачивают?
Ибо сюда бы таки уже приперлись наши ближневосточные "братья" и начали бы ныть: дайте нам в аренду с тыщу-две ваших замечательных докторов, а мы за это перестанем говорить шо вы антибоженародцы)
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08.07.2020 09:47 Ответить
срочно, срочно дайте денег зе-гнидам...
детки, крошечки в количестве 3634 болеют!!!
За добу на COVID-19 захворіли 65 дітей і 46 медпрацівників, загалом 3634 дитини та 7092 медики, - Степанов - Цензор.НЕТ 8790
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08.07.2020 10:57 Ответить
 
 