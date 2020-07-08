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Кремлевский агент Шарий ответил на сюжет о вилле в Испании: Стоит 3 млн евро, деньги есть "вообще на все"

Кремлевский агент Шарий ответил на сюжет о вилле в Испании: Стоит 3 млн евро, деньги есть

Российский агент и лидер партии своего имени Анатолий Шарий, у которого журналисты проекта Слідство.Інфо нашли виллу в Испании приблизительной стоимостью 1 млн евро, дал свой комментарий.

Ответ он записал на своем YouTube-канале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

Так, Шарий говорит, что его испанская вилла стоит около 3 млн евро, и у него есть деньги не только на нее, но и "вообще на все".

Журналисты писали, что на момент выхода статьи блогер им не ответил, хотя сам он утверждает в комментарии СМИ, что оставил им нецензурный комментарий. Шарий заявил, что у него в собственности есть еще несколько подобных объектов. По его словам, "если в Европе ты что-то покупаешь, значит должен доказать полностью свои доходы".

Смотрите также: Российский агент Шарий проживает на вилле за 1 млн евро в Испании, - СМИ. ФОТО

При этом он так и не назвал источник доходов на такие покупки, но заявил, что Офис президента "заказал мою политическую ликвидацию".

Испания (868) недвижимость (819) пропаганда (3685) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+34
Кремль хорошо платит
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08.07.2020 09:44
+34
Кремлевский агент Шарий ответил на сюжет о вилле в Испании: Стоит 3 млн евро, деньги есть "вообще на все" - Цензор.НЕТ 581
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08.07.2020 09:45
+17
Физическая ликвидация это что тебя скоиа ожидает...
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08.07.2020 09:45
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При текущем количестве подписчиков, он должен был 10-12 лет жить на улице и получать бесплатно еду у благотворительных организаций, чтобы накопить на эту виллу, но, думаю, он нам не расскажет, кто его ужинает и танцует.
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08.07.2020 13:44 Ответить
Небезразличные Украинцы, помогите детям шарикова - отправьте в каждый их офис свои испражнения. Им очень надо, нуждаются. Флешмоб.
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08.07.2020 14:34 Ответить
Шарий-расхититель говна
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08.07.2020 14:43 Ответить
Странно спрашивать об источнике его доходов. Материальное обеспечение активно действующего агента есть важнейшая статья расходов российских спецслужб.
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08.07.2020 15:21 Ответить
для шарика сосать дело не хитрое, главное знать у кого
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08.07.2020 15:43 Ответить
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