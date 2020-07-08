Кремлевский агент Шарий ответил на сюжет о вилле в Испании: Стоит 3 млн евро, деньги есть "вообще на все"

Российский агент и лидер партии своего имени Анатолий Шарий, у которого журналисты проекта Слідство.Інфо нашли виллу в Испании приблизительной стоимостью 1 млн евро, дал свой комментарий.

Ответ он записал на своем YouTube-канале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

Так, Шарий говорит, что его испанская вилла стоит около 3 млн евро, и у него есть деньги не только на нее, но и "вообще на все".

Журналисты писали, что на момент выхода статьи блогер им не ответил, хотя сам он утверждает в комментарии СМИ, что оставил им нецензурный комментарий. Шарий заявил, что у него в собственности есть еще несколько подобных объектов. По его словам, "если в Европе ты что-то покупаешь, значит должен доказать полностью свои доходы".

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При этом он так и не назвал источник доходов на такие покупки, но заявил, что Офис президента "заказал мою политическую ликвидацию".