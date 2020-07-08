Увеличение числа заболевших COVID-19 связано с ускорением темпов распространения вируса, - ВОЗ\\\\\\\\\\\\

Рост выявленных случаев заражения коронавирусом в мире обусловлен не только проведением тестирований на наличие инфекции, но и ускорением темпов распространения вируса, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

"Беспокоит тот факт, что число заражений увеличивается день ото дня", - сообщил он.

"В апреле и мае мы имели дело с 100 тыс. случаями (заражения. - Ред.) в сутки. Сегодня мы имеем дело с 200 тыс. случаями ежедневно - и это не только из-за тестирования", - добавил эксперт, отметив, что "эпидемия набирает темпы".

В то же время Райан подчеркнул, что при росте числа заражений количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом остается стабильным. По его мнению, это позволяет предположить, что медики раньше принимают меры для лечения инфицированных.

Во вторник на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что темпы распространения коронавируса COVID-19 продолжают расти, и пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла пика.

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Он отметил, что создается впечатление выравнивания уровня смертности среди пациентов с коронавирусом.

"На самом деле некоторые страны достигли значительного прогресса в сокращении количества смертей в то время, как в других странах число смертей все еще растет", - пояснил Гебрейесус.

Согласно данным ВОЗ, с начала вспышки коронавируса в мире зафиксировано свыше 11 млн случаев заражения, более 535 тыс. инфицированных скончались.